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Ждем голевую феерию? Сегодня ответный матч «Реал» – «Челси»

Вечером 12 апреля в Мадриде местный «Реал» примет в гости лондонский «Челси» в рамках ответного матча Лиги чемпионов сезона-2021/22. Первая встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу испанцев, но пропущенный ими мяч оставил шансы англичанам на возможный проход дальше. Что нужно знать о втором матче?
Ждем голевую феерию? Сегодня ответный матч «Реал» – «Челси»
12 апреля 2022 10:40
автор: Никита Шмытов
автор фото: Marca.com

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ И ФОРМА КОМАНД

Несмотря на восстание «Барселоны», «Реал» продолжает лидировать в чемпионате с 12-очковым преимуществом от сине-гранатовых (у них игра в запасе) и «Севильи». Коллектив Карло Анчелотти проиграл лишь один раз за последние десять игр в Ла Лиге. В последнем матче «сливочные» без труда обыграли «Хетафе» (2:0), хотя состав был далеко не основным, так как главный тренер дал отдохнуть основной обойме.

«Челси» находится в комфортной для себя зоне: клуб давно не борется за чемпионство, пропустив вперёд «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», но при этом позади реальных конкурентов тоже нет. «Синие» уверенно занимают третью строчку АПЛ, которую, вероятнее всего, не отдадут. Перед ЛЧ «Челси» размялся на «Саутгемптоне» в гостях, разгромив их со счётом 6:0.

СОСТАВЫ

«Реал» не отличается особой ротацией и тактической гибкостью, поэтому перед первым матчем состав читался с вероятностью в 99%. Интрига была лишь на правом фланге, где вдруг оказался Федерико Вальверде, универсальность которого ранее высоко оценивал Зинедин Зидан. Но в ответном матче продублировать состав не получится. На «Сантьяго Бернабеу» не появится Эдер Милитао, который вынужден пропустить матч из-за перебора карточек. Также на поле мы не увидим Вальехо, Азара и Иско, ещё не отошедших от полученных травм.

У «Челси» ситуация сложнее: если к отсутствию Хадсона-Одои, Чилуэлла и Баркли все привыкли, то отсутствие Ромелу Лукаку ослабляет команду. Да, Томас Тухель привык обходиться без него, и бельгийца нельзя назвать ключевым игроком, но без него у «Челси» ослабляется функция натиска и давления, если такая потребуется. Не исключено, что Тухель бы рискнул и поставил габаритного форварда в состав, учитывая дисквалификацию Милитао у соперника и отсутствие нормальной альтернативы (хотя бы по росту), но теперь состав предсказуем.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа - Карвахаль, Начо, Алаба, Менди - Кроос, Каземиро, Модрич - Асенсио, Бензема, Винисиус

Ориентировочный состав «Челси» (3-4-2-1): Менди - Кристенсен, Сильва, Рюдигер - Джеймс, Ковачич, Канте, Алонсо - Зиеш, Маунт - Хаверц

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

В текущем сезоне Ла Лиги «Реал» провёл на своем поле 16 матчей, лишь в одном уступив сопернику. Примечательно, что одно единственное поражение пришлось на матч против «Барселоны», в котором отсутствовал Карим Бензема.

«Челси» в текущем сезоне АПЛ провел 16 игр в чужих стенах, в которых сумел 11 раз одержать победу. Разница мячей - 35:9. В этом компоненте «синие» обгоняют даже «Ливерпуль».

В качестве арбитра на матч назначен польский специалист Шимон Марциняк, который в последних ста матчах назначал пенальти почти в половине из них.

ПОДЫТОЖИМ

Бензема поставил перед «Челси» тяжелейшую задачу, ведь отыграться с 1:3 в Мадриде - это невероятно сложно. Тем не менее рано списывать лондонцев, так как в первом матче они показали, что могут взламывать оборонительные построения соперника. Даже xG (1.35-1.46) лишний раз доказал, что такая разница получилась исключительно благодаря Кариму, который реализовал все хоть немного реальные моменты для взятия ворот.

Тухель перед матчем признался, что его команде вряд ли удастся отыграться, но отметил, что коллектив сделает всё для этого. Эти слова обнадеживают, ведь «Челси» нечего терять, а значит, что есть шанс увидеть голевую феерию от топ-команд.

источник: «Советский спорт»
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