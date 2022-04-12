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Хватит ли у «Ман Сити» сил на «Атлетико» после битвы с «Ливерпулем»? Расклад на четвертьфинал ЛЧ

В среду 13 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Атлетико» примет в Мадриде «Манчестер Сити» (22:00).
Хватит ли у «Ман Сити» сил на «Атлетико» после битвы с «Ливерпулем»? Расклад на четвертьфинал ЛЧ
12 апреля 2022 22:00
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Атлетико»

Минимальное поражение мадридцев в Манчестере (0:1) оставляет «Атлетико» шансы на выход в полуфинал. А очередная встреча двух ярких специалистов – Хосепа Гвардиолы и Диего Симеоне делают предстоящий поединок схваткой двух противоположных тренерских концепций. Атакующей модели «Ман Сити» и оборонительной «Атлетико». И это отличный повод для пари! Получайте джекпоны, независимо от его результатов, ведь всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше 50 призов каждый день! Призовой фонд грандиозной акции – 450 миллионов рублей, присоединяйтесь к клубу победителей!

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, судя по всему, отнял у игроков «Атлетико» много сил. В чемпионате Испании после этого «матрасники» неожиданно проиграли в гостях скромной «Мальорке» (0:1), которая ведет в Примере борьбу за выживание. Незапланированная потеря очков может серьезно осложнить турнирное положение клуба из Мадрида. Пока команда идет четвертой, но конкуренты – «Бетис» и «Реал Сосьедад» наступают на пятки.

Фото: ФК «Атлетико»

Так можно остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон. А ведь перед этим «Атлетико» выдал отличную серию в Ла Лиге, да и в еврокубке в хорошем стиле был переигран «МЮ». Но «Юнайтед» и «Сити» сегодня все же команды разного уровня, не случайно букмекеры видят в команде Гвардиолы явного фаворита этой пары.

Игра в Манчестере складывалась по предсказуемому сценарию: гости играли строго от обороны, хозяева владели мячом большую часть матча. Гол, правда, забили всего один, но, поди, его теперь отыграй. Гвардиола никак не может дотянуться со своей командой до заветного трофея. Для него Лига чемпионов - самый важный турнир, как и для боссов клуба. Год назад «Сити» проиграл финал «Челси», в котором также был фаворитом. Всякий раз в период работы в Манчестере на пути Пепа встает непреодолимая преграда, и вовсе не факт, что ей не станет его коллега Симеоне.

За три дня до ответного матча в ЛЧ календарь приготовил для «Ман Сити» не очень приятный «подарок». В воскресенье «горожанам» пришлось биться изо всех сил с «Ливерпулем» в АПЛ. Это была встреча двух лидеров и претендентов на чемпионство. Игра завершилась вничью 2:2, преимущество «Сити» осталось прежним – всего одно очко. Решить задачу в чемпионате – победить главного конкурента - не получилось, и это не добавит настроения английскому клубу в столице Испании.

Лидер «горожан» Кевин Де Брейне признался, что игра с «Ливерпулем» была очень тяжелой, отняла много сил. И еще бельгиец пожаловался на сложное расписание, которое способно сыграть на стороне «Атлетико». Восстановить полностью свои кондиции за два дня с учетом перелета в Мадрид будет не так просто. В этом, как видят специалисты, шанс испанской команды в домашней встрече.

Фото: ФК «Атлетико»

Если Симеоне сможет подготовить свою команду физически на сто процентов, то проблемы у «МС» будут серьезные. На два тайма вязкой игры гостей может просто не хватить. Свою задачу – забить – парням Гвардиолы надо решать в первом тайме, иначе игра может пойти по испанскому сценарию.

Аргентинский тренер «Атлетико» большой мастер по разрушению чужой игры. Но и созидать у «матрасников» есть кому. Таким звездам как Гризманну, Суаресу, Феликсу достаточно момента, чтобы сделать результат. На одном классе «Ман Сити» своего соперника не одолеть. Гвардиоле не победить в Мадриде без удачи. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

источник: «Советский спорт»
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