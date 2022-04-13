«Ливерные» принимают португальских орлов. Навстречу матчу «Ливерпуль» – «Бенфика»

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ И ФОРМА КОМАНД

«Ливерпуль» уже выиграл один трофей в нынешнем сезоне (Кубок лиги) и продолжает разрываться на три турнира дальше. В воскресенье команда провела важнейший матч против «Манчестер Сити», который мог промежуточно определить чемпиона АПЛ, но команды разошлись миром (2:2). Впереди семь туров, и отставание в одно очко от «Манчестер Сити» может легко нивелироваться.

«Бенфика» давно выпала из чемпионской гонки в чемпионате Португалии. Команда отстаёт от лидирующего «Порту» на 15 очков и на девять от идущего вторым «Спортинга». На четвёртом месте располагается «Брага», которая вряд ли сможет сместить «Бенфику» с третьей строчки. Из кубка Португалии четвертьфиналисты Лиги чемпионов тоже давно выбыли из борьбы, поэтому еврокубок - это единственная мотивация для футболистов на окончание сезона.

СОСТАВЫ

Несмотря на повышенную нагрузку и большое количество матчей, лазарет у «Ливерпуля» полностью пустой. Но перед ЛЧ есть вопрос по физическому состоянию игроков, так как только три дня назад «красные» провели очень энергозатратный матч против «Сити». Состав против «Бенфики» – чистая интрига, так как 16 апреля Клоппу предстоит встретиться с Гвардиолой вновь, но уже в рамках Кубка Англии. Рискнет ли немец поставить не основной состав против «Бенфики»?

«Бенфика» почти на протяжении всего сезона обходится без Пинью и Верисимо, которые травмировались еще в прошлом году. Но теперь им компанию составит ещё один игроков «орлов» Рафаэль Силва. На его счету 12+18 в 45 матчах текущего сезона, и именно он отдал голевую передачу в первом матче против «Ливерпуля». Зато на поле точно сможет выйти автор гола португальцев Дарвин Нуньес, который в перерыве между матчами ЛЧ отметился хет-триком в матче против «Белененсеша».

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3):Алиссон – Александр-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Кейта, Фабиньо, Джонс – Салах, Фирмино, Диас

Ориентировочный состав «Бенфики» (4-2-3-1): Влаходимос – Жилберто, Вертонген, Отаменди, Гримальдо – Гонсалвес, Вайгль - Таарабт, Эвертон, Рамуш – Нуньес

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

● В 2006 году «Бенфика» обыграла «Ливерпуль» в гостях со счётом 0:2

● «Бенфика» забивает 19 матчей подряд

● Встречу обслужит нидерландский арбитр Сердар Гезюбююк, которого Леонид Слуцкий несколько лет назад называл «худшим арбитром, которого только он встречал в жизни»

● В 10 матчах подряд «Ливерпуль» не забивает более трёх голов, но в 20 матчах подряд соперники не могут забить больше двух

ПОДЫТОЖИМ

«Ливерпуль» в Португалии сделал хороший задел в два мяча, но гол Нуньеса оставил шанс соперникам на чудо. «Красные» непоколебимы «Энфилде», но напряженный календарь и плотность матчей может резко сказаться в один момент. Игроки «Ливерпуля» не железные, особенно в психологическом плане. Мало кто выдержит играть почти каждые три дня важнейшие встречи сезона. Везунчики из «Бенфики» уже подарили неожиданность в предыдущем этапе сетки выбив «Аякс», и учитывая всё вышесказанное, рано ставить крест на «орлах» в данном противостоянии. Нужно забивать первым, терпеть и надеяться на «поломку механизма» Юргена Клоппа.