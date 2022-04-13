Пеп жаждет взять реванш у Симеоне. Навстречу матчу Лиги чемпионов «Атлетико» - «Манчестер Сити»

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ И ФОРМА КОМАНД

«Атлетико» проводит тяжелейший сезон. Во многом это связано с кризисом команды, который начался несколько месяцев назад, но также ситуацию в таблице Ла Лиги усложняют окрепшие конкуренты. На данный момент «матрасники» занимают четвертую строчку, а в затылок дышит «Бетис», который уступает всего одно очко. Отставание сократилось в связи с поражением команды Диего Симеоне в последнем матче против «Мальорки» (0:1), которая находится в самом низу таблицы. Мадридцы рискуют теперь и вовсе вылететь из зоны Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» продолжает бороться на три фронта (чемпионат Англии, Кубок Англии и Лига чемпионов), но в каждом из турниров есть риск упустить трофей. В АПЛ команда по-прежнему занимает первое место, но из-за осечек приблизился «Ливерпуль», который лишь на одно очко позади. И именно против команды Юргена Клоппа предстояло сыграть коллективу Пепа Гвардиолы между матчами в Лиге чемпионов. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» завершили встречу вничью (2:2), но важно другое: у Пепа не было возможности ротировать состав перед важной ответной встречей в ЛЧ.

СОСТАВЫ

Зато возможность дать отдохнуть основным игрокам была у Диего Симеоне, но он ею не воспользовался. Против «Мальорки» вышел почти весь основной состав за исключением Хименеса (травма), Эрреры (травма) и Корреа (дисквалификация). Первые двое по-прежнему не смогут помочь своей команде, зато на поле вновь смогут вернуться Корреа, а также Карраско, который отсутствовал в первой встрече.

У «Манчестер Сити» до сих пор не восстановился от травмы один из лучших защитников мира Рубен Диаш, а также встречу пропустят Габриэл Жесус (перебор карточек), Палмер (травма) и Менди (травма).

Ориентировочный состав «Атлетико» (3-5-2): Облак - Савич, Фелипе, Мандава - Врсалько, Льоренте, Коке, Лемар, Лоди - Гризманн, Феликс

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон - Уокер, Стоунз, Лапорт, Кансалу - Гюндоган, Родри, Де Брюйне - Марез, Фоден, Стерлинг

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

● «Атлетико» провёл 15 игр на своем поле в текущем сезоне Ла Лиги, десять из которых закончились победой.

● «Манчестер Сити» провел в текущем сезоне АПЛ 16 игр в гостях, и лишь один матч закончился поражением.

● В Лиге чемпионов сезона-2021/22 «Атлетико» провел четыре встречи на «Ванда Метрополитано», и ни один из них не закончился победой:

0:1 против «Милана»

2:3 против «Ливерпуля»

0:0 против «Порту»

1:1 против «Манчестер Юнайтед»

● «Атлетико» Мадрид будет наказан за нацистские лозунги в первом матче. УЕФА обязало «матрасников» закрыть один из секторов.

● За последние десять лет «Манчестер Сити» лишь дважды проходил стадию ¼ финала Лиги чемпионов.

ПОДЫТОЖИМ

Ответный матч должен получиться совершенно иным. Как минимум, это должно исходить от «Атлетико», который в первом матче не нанёс ни одного удара по воротам соперников и который точно не пройдёт, если и дальше будет отсиживаться в обороне. Если Пеп Гвардиола вновь не переусердствует с тактическими решениями, то наверняка его команда будет играть в привычном контролирующем стиле, ведь разница в один мяч может очень быстро стать неактуальной. «Фишка» этого матча – в том, что оба соперника прекрасно понимают друг друга, и всё будет зависеть от везения и исполнительского мастерства каждого из игроков.