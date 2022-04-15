Трудные победы фаворитов? Принесет ли новый футбольный тур неожиданности?

Суббота, 16 апреля. 14.00. «Уфа» - ЦСКА

Уфимцы в весенней части сезона потихоньку стали вылезать из подвала таблицы, и лишь «Сочи» в прошлом туре прервал их трёхматчевую серию без поражений. Также в трёх матчах подряд снова стал напоминать о себе Гамид Агаларов, который уверенно оторвался в гонке бомбардиров от ближайших преследователей. Теперь на его счету 16 голов, а у Дмитрий Полоза - на пять меньше. Сможет ли форвард продлить свою голевую серию в матче с фаворитом?

У ЦСКА всё наоборот: команда, казалось бы, только набрала ход и даже стала влезать в чемпионскую гонку, но ничья с «Уралом» и поражение от «Химок» тут же откинули клуб обратно. Этот матч является реальным шансом отстоять третью строчку таблицы, но сделать это будет крайне трудно.

«Уфа» - невероятно неудобный соперник для ЦСКА. В последних пяти матчах команды «расщедрились» аж на пять голов. Всего в трёх матчах была зафиксирована итоговая победа «армейцев» (все - со счётом 1:0), а ещё в двух были ничьи (0:0 и 1:1).

Суббота, 16 апреля. 16.30. «Зенит» - «Урал»

Просмотр данного матча обязателен тем, кто хочет увидеть голевое раздолье. «Зенит» уверенно двигается к очередному чемпионству, и матч с «Уралом», скорее всего, станет лёгкой прогулкой для фаворита.

Статистика показывает, что екатеринбургскому клубу ничего не светит в Питере: «Урал» пропустил 20 (!) мячей в последних пяти гостевых очных встречах, но и забил шесть. Получается, что в среднем команды забивают 5,2 гола за матч. Проблемой для «Зенита» может стать отсутствие Вильмара Барриоса в связи с перебором жёлтых карточек, из-за чего Сергею Семаку вновь придётся переделывать и переставлять игроков. Главное - не перемудрить.

В матче первого круга «Урал» неожиданно сумел зацепить нулевую ничью, но в Питере хозяева поля не должны больше допускать такую оплошность. Шанс на сюрприз, как и на то, что мы увидим скучный матч - минимален.

Суббота, 16 апреля. 19.00. «Спартак» - «Рубин»

«Спартак» прервал неудачную серию, разгромив тульский «Арсенал» (3:0), и следующий соперник предполагает, что серия может продолжиться. Коллектив Леонида Слуцкого потерпел поражение в пяти последних матчах чемпионата, что привело команду к порогу стыковых матчей. Если «Химки» победят, а «Рубин» уступит «Спартаку», то казанцы благополучно провалятся в зону стыковых матчей.

С одной стороны, в этом матче фаворит очевиден и результат предсказуем, но с другой, «Спартак» является тем клубом, который может проиграть как раз в тот момент, когда от него этого никто не ждёт.

Готовы поспорить, что независимо от итогового результата, после матча будет много скандалов и споров. Представители «Спартака» и Леонид Слуцкий очень любят повозмущаться судейскими решениями, и даже в случае идеальной работы от арбитров, возмущения и поводы найдутся.

О стартовом матче тура – «Динамо» - «Ахмат» - читайте по ссылке.