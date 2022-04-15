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Догонят ли динамовцы «Зенит» уже сегодня?

25-й тур стартует уже сегодня. И первый же матч может всерьез повлиять на интригу в чемпионской гонке. Если «Динамо» побеждает, оно догоняет постоянно спотыкающийся «Зенит».
Догонят ли динамовцы «Зенит» уже сегодня?
15 апреля 2022 09:37
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Динамо" (Москва)

Пятница, 15 апреля. 19.30. «Динамо» Москва - «Ахмат»

Открывает очередной тур чемпионата «ВТБ Арена», где «Динамо» примет «Ахмат», но назвать этот матч рядовым язык не повернется. Связано это с тем, что для «Динамо» этот день особенный - клуб празднует свое 99-летие. Руководство обещает устроить яркое шоу на стадионе, а игроки попробуют не испортить настроение болельщиков своим результатом. И шансы на это весьма велики.

В первом матче круга «Ахмат» победил дома со счётом 2:1, а автором одного из голов стал Даниил Уткин, который в Москве своей команде помочь не сможет, так как перебрал карточки. К нему же присоединится другой основной игрок центра поля Антон Швец, который тоже дисквалифицирован на один матч. У «Динамо» потерь нет, и в состав вернётся Бальбуэна, пропускавший последнюю встречу из-за дисквалификации.

Немного статистики. Известный сайт fivethirtyeight считает вероятность спортивных событий. После зимней паузы шансы на чемпионство Динамо оценивались в 10%. Сейчас - 8%. А вот зато вероятность финиша на одном из первых двух мест всерьез выросла - с 58 до 83%.

И опять же, судя по статистике, стоит ждать голов в ворота «Динамо»: сухие матчи - хорошее и не очень частое событие для бело-голубого клуба в чемпионате. Как раз сейчас «Динамо» во второй раз сыграло два таких матча подряд (до этого были «Сочи» и «Рубин» в сентябре). Три подряд не было ни разу.

Напомним, что «Динамо» отстает от питерских на три очка. Если сегодня будет одержана победа, то «Зенит» лишится этой форы. Подробнее о чемпионской гонке рекомендуем Вам почитать в нашем материале.

источник: «Советский спорт»
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