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ЦСКА окончательно выбыл из чемпионской гонки. Матч с «Уфой» - 1:1

Сыграв с аутсайдером вничью, московские армейцы сняли все вопросы о своей борьбе за чемпионство.
ЦСКА окончательно выбыл из чемпионской гонки. Матч с «Уфой» - 1:1
16 апреля 2022 16:50
автор: Сергей Терехов
автор фото: ФК «Уфа»

Братья Березуцкие в общественном сознании, раскачивающемся, как обычно, на качелях, уже превратились из новых гениев в обычных физкультурников.

«Уфа» вырвала, может быть, спасительное очко, которое подняло ее из зоны прямого вылета в зону стыковых матчей, на 95-й минуте.

Жестко высказался экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин: «Ни скорости, ни мысли». Подробнее с его мнением можете ознакомится здесь.

Бывший тренер вратарей ЦСКА Чанов был совсем расстроен: «Это же 700-й матч Акинфеева!»

Объяснить, что именно произошло с командой (и что стратегически происходит), Чанов не смог: «Нужно находиться в команде, чтобы говорить, что там происходит. Может быть, просто неудача. Не хочется ничего придумывать. Что касается Акинфеева, на таком уровне столько матчей! Это большой мастер среди нас. Всё доказано! По сути дела, все вратарские рекорды сейчас у него. Нет сомнений в том, что он будет побеждать дальше», – сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Алексей Березуцкий был краток:

- Непростой матч. Игру мы контролировали, но нельзя сказать, что создали много моментов. Обидно, что пропустили на последних секундах. В Уфе всегда непросто, здесь никогда не бывает много моментов. Забили со стандарта, но потеряли концентрацию в самой концовке и пропустили.

ЦСКА отстает от «Динамо» и «Зенита» уже на 8 очков и команде осталось провести пять последних матчей. Скорее всего, останется побороться лишь за бронзу.

источник: «Советский спорт»
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ЦСКА окончательно выбыл из чемпионской гонки. Матч с «Уфой» - 1:1
ЦСКА окончательно выбыл из чемпионской гонки. Матч с «Уфой» - 1:1
Сыграв с аутсайдером вничью, московские армейцы сняли все вопросы о своей борьбе за чемпионство.
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