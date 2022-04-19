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Дмитрий Селюк: Неспортивные методы Моуриньо – шулера и Кашпировского мирового футбола

«Рома» под руководством Жозе Моуриньо пока не слишком убедительно выглядит в Серии А, но зато вышла в полуфинал Лиги Конференций.
Дмитрий Селюк: Неспортивные методы Моуриньо – шулера и Кашпировского мирового футбола
19 апреля 2022 17:36
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Рома»

Похоже, на этот турнир делает ставку португальский тренер «Ромы» и руководство клуба. «Рома» единственный итальянский клуб, оставшийся в еврокубках.

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, какими методами добился победы над норвежским «Буде-Глимтом» в четвертьфинале Лиги конференций Моуриньо по сумме двух матчей. Первую игру в маленьком городе Буде на стадионе, вмещающем 7 400 зрителей, «Рома» проиграла 1:2.

– Скажу так – португальский шулер добивается побед не совсем спортивными методами, – категоричен Селюк. – Эти же команды попали в одну группу Лиги Конференций, тогда норвежцы разгромили «Рому» дома 6:1, а в Риме была ничья 2:2. При этом суммарная зарплата всех футболистов «Буде-Глимта» меньше, чему у одного игрока «Ромы». И стоимость игроков примерно такая же.

И вот опять норвежцы попались «Роме», теперь в четвертьфинале. Моуриньо помнил, чем закончились матчи между ними осенью. И когда в первой игре в Норвегии хозяева выиграли 2:1, хитрый португалец сильно разволновался за исход двухраундового противостояния. На кону стояла его репутация. И тогда после матча в Буде Моуриньо дал задание тренеру вратарей устроить потасовку под трибунами с главным тренером хозяев. В результате оба были дисквалифицированы на один матч.

То есть, Моуриньо разменял своего тренера вратарей на главного тренера соперника?
– Именно так. Размен неравноценный – тренер вратарей на лавке во время матча не очень нужен, а вот главный тренер не смог руководить командой во время игры в Риме.

Я только уточню: откуда у вас эта информация?
– У меня информация из первых рук, расшифровывать не хочу. Напомню только, что основным вратарем «Буде-Глимт» является россиянин Никита Хайкин.

На этом дело не закончилось, «Роме» нужно обязательно побеждать дома. Была организована атака в соцсетях на игроков «Буде-Глимт», их жен и подруг. Видимо, боты работали не бесплатно.

В чем суть атаки?
– Игрокам и женам угрожали: мол, не стоит приезжать в Рим, вас здесь побьют, здесь для вас небезопасно и т.д. Такой психологический прессинг на игроков.

А зачем жены и подруги собрались в Рим?
– Клуб «Буде-Глимт» совсем недавно заявил о себе на европейской арене, а тут команда впервые дошла до четвертьфинала. Плюс Рим – многие жены и подруги захотели посетить Вечный город. И они поехали, но некоторые опасались выходить из гостиницы в город.

«Рома» выиграла 4:0 у мало известного норвежского клуба, и вышла в полуфинал. Моуриньо спас свою репутацию, но неспортивные методы этого шулера и Кашпировского мирового футбола, вызывают недоумение. УЕФА должен разбираться в таких ситуациях.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ

Полуфиналы

Лестер – Рома

Фейенорд – Марсель

Первые матчи пройдут 28 апреля, ответные – 5 мая.

источник: «Советский спорт»
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