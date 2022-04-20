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«Титаник Юнайтед» – почему великий клуб из Манчестера проваливает сезон

Этот сезон один из худших в истории «Манчестер Юнайтед». Вчера «МЮ» был разгромлен «Ливерпулем» 0:4. И дело даже не результатах, а в игре.
«Титаник Юнайтед» – почему великий клуб из Манчестера проваливает сезон
20 апреля 2022 15:03
автор: Юрий Волохов
автор фото: Sky Sports

«МЫ УЖЕ НИ ЗА ЧТО НЕ БОРЕМСЯ»

Уже на 5-й минуте забил Диас, на 22-й Салах удвоил счет. Во втором тайме «Ливерпуль» без проблем добил соперника.

«Я прошу прощения. Фанаты не заслуживают подобного. Они остаются на трибунах и даже нам аплодируют. Нужно повышать уровень, но пока этого нет.
Все бегают, все стараются. Не думаю, что кто-то не выкладывается на 100 процентов. Сейчас «Ливерпуль» бьется за титул, а мы уже ни за что не бьемся», - сказал после игры один из лидеров «МЮ» Бруно Фернендеш.
Легенда «Ливерпуля» Грэм Сунесс потроллдил соперников.

«Юнайтед» не имеет коллективного прессинга, упускает игроков. Смотрю на них, уверен, что в 68 лет смог бы сыграть против них один тайм», – сказал Сунесс.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА - РАНГНИК?

Попробуем разобраться в причинах неудач манкунианцев в нынешнем сезоне.
Все началось, когда на пост главного тренера такого суперклуба неожиданно пригласили немецкого специалиста Ральфа Рангника. Выбор был удивителен: немец никогда не тренировал большие клубы. Самые авторитетные в его карьере – «Штутгарт» и «Шальке», которые к топ-клубам никак не отнесешь. И было это 10 лет назад, затем он работал только функционером.

Был и еще один трансфер – громкий, сенсационный – подписание Криштиану Роналду. Криш вернулся в почти родной клуб, где фактически начиналась его великая карьера.

Но это возвращение раскололо команду. Некоторые лишились места в основном составе, потому что СР7 должен играть всегда. Плюс должен играть главный подносчик снарядов для звезды Бруно Фернендеш, а это уже минус два места в основе. Хотя, справедливости ради нужно сказать, что Бруно один из лидеров и полностью заслужил место в основе.

«МЮ» купил в «Боруссии» Дортмунд талантливого 22-леннего форварда Джейдона Санчо, игрока сборной Англии.

Но ему место в основе находилось редко. Кстати, Санчо просил Кавани отдать ему 7-й номер, под ним он играл в Дортмунде, это было перед самым приходом Роналду, уругваец отказал молодому партнеру. Но как только Криштиану появился в Манчестере, Кавани тут же ему передал майку с номером 7.

Уже осенью команда раскололась: все южноамериканцы и португальцы были на стороне Роналду, остальные вовсе не приветствовали его приход.

Сам Криш зимой признался, что больше не дает советы молодым партнерам, они его просто не слушают. К такому великий португалец не привык – везде его беспрекословно слушали не только партнеры, но и тренеры.

Все это не могло не отразиться на игре. Редко «МЮ» удавались цельные матчи, чаще команда с таким-то суперсоставом выглядела беспомощной.

Сам Рангник после поражения от «Ливерпуля» поставил диагноз «МЮ» и тут же рассказал о методах лечения.

«Все не так сложно, если анализировать. Клуб нуждается в перестройке. Точно будет шесть, семь, восемь, а может и десять новых игроков. У многих истекают контракты.
Важно понять, как играть, по какой системе, какой футбол будет видеть новый тренер?», – говорит Рангник, который планирует остаться в клубе в качестве консультанта.

А пока взглянем на таблицу. «Юнайтед» уже сложно будет вмешаться за путевку в Лигу чемпионов и даже в Лигу Европы. У «МЮ» сыграно на два и даже на три матча больше, чем у конкурентов. Манкунианцы продолжают бороться за место в Лиге конференций, перевес над «Вест Хэмом» составляет два очка. Но разве о таком результате мечтали перед сезоном владельцы клуба…

ЛИВЕРПУЛЬ - МЮ - 4:0 (2:0)

Голы: Диас, 5 (1:0); Салах, 22 (2:0); Мане, 68 (3:0); Салах 85 (4:0).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

1.Ливерпуль – 76 очков (32 матча).2. Манчестер Сити – 74 (31). 3. Челси – 62 (30). 4. Тоттенхэм – 57 (32). 5. Арсенал – 54 (31). 6. Манчестер Юнайтед – 54 (33). 7. Вест Хэм – 52 (33)…

источник: «Советский спорт»
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