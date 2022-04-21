Жаркий кубковый мид-уик. В полуфиналах – два клуба из ФНЛ

Вынесенная на вторник первая четвертьфинальная игра чуть было не закончилась фиаско гостей из Москвы. Калининградская «Балтика» спаслась в конце основного времени матча, отыграв единственный пропущенный гол. Но по пенальти сильнее оказались бело-голубые.

Кубок – словно инородный нарост на теле русского футбола. Тут даже без дополнительного времени играют. Сразу – пенальти. Я лично уверен, что если бы игрался классический овертайм, то «Зенит» не доводил бы до пенальти, а в дополнительной тридцатиминутке спокойно напомнил бы, кто в доме хозяин. Но про регламент все знают изначально, так что все справедливо.

«Трешечку» от «Енисея» получил «Рубин» со Слуцким.

Учитывая, что «Енисей» и «Алания» составят пару в полуфинале, то точно можно сказать: одна ФНЛьная команда будет в финале. А вот вторая пара – это опять московское дерби. На сей раз – «Динамо» – «Спартак».

В том дерби, что было в среду, тоже было жарко. И тоже было драматургично. И главная роль в этой драме была отведена судьям - Владимиру Москалеву и работавшему на ВАР Сергею Иванову. ЦСКА может быть обижен на арбитров, на пенальти, на удаление. Но в первую очередь армейцы должны обижаться сами на себя: во втором тайме «Спартак» был куда ближе к удвоению счета, чем ЦСКА – к ничьей.