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Удобный календарь, составленный под «Зенит», удобный судья… Что «Зенит» привезет из Краснодара?

26-й тур чемпионата России по футболу завершится встречей «Краснодара» и «Зенита» в понедельник, 26 апреля, 19:00.
Удобный календарь, составленный под «Зенит», удобный судья… Что «Зенит» привезет из Краснодара?
22 апреля 2022 15:26
автор: Никита Шмытов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

На первый взгляд, фаворит очевиден и результат ожидаем, но не все так просто. Интересная статистика, неожиданные составы и другие подробности предстоящего матча - в нашем материале.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

«Краснодар» завершил первую часть сезона на пятой строчке, и несмотря на все проблемы в зимний перерыв и после него, клуб продолжает удерживаться на своем месте. «Быки» проиграли весной лишь два раза - «Динамо» (0:1) и «Крыльям» (0:2).

«Зенит» с самого начала сезона взялся за защиту титула, и лишь после двух туров из 25 сыгранных питерцы находились не во главе турнирной таблице. Но это не значит, что конкурентов нет. На протяжении всего сезона «Динамо» дышит в затылок, и сейчас отставание составляет всего три очка. Однако сине-бело-голубые потеряли очки в весеннем отрезке чемпионата всего в двух матчах, сыграв оба раза вничью, в остальных встречах - победы.

СТАТИСТИКА

«Зенит» не проигрывает 14 матчей подряд в РПЛ
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. В семи из десяти матчах этого чемпионата арбитр назначил пенальти, а так же в четырех матчах были показаны красные карточки.
Всего при судействе Кукуляка «Зенит» одержал четыре победы, один раз матч закончился ничьей, и ни разу команда Сергея Семака не проиграла.
В последних десяти очных встречах «Краснодар» лишь однажды сумел одолеть «Зенит».
В последних десяти очных матчах команды забили 35 голов (13 - «Краснодар», 22 - «Зенит»).
«Зенит» в 14 гостевых матчах проиграл один раз.

СОСТАВЫ

Уход всех легионеров из «Краснодара» точно сократил длину скамейки команды, но так ли он ослабил весь состав, как это может показаться? Главный тренер нашел качественный резерв в глубине клуба, который от матча к матчу выглядит все увереннее. Состав против «Краснодара» предугадать трудно, но мы попробуем.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Сафонов - Петров, Мартынович, Бородин, Чернов - Газинский, Черников, Якимов - Манелов, Сперцян, Ильин

«Зенит» затратил много сил в Кубке России, но пять дней отдыха (удивительо, но остальные участники кубковых матчей среды отдыхали на день меньше) и глубокий резерв должны закрыть эту проблему. В отличие от матча с «Аланией», на «Краснодар» выйдет оптимальный состав. Также Сергей Семак вряд ли будет сильно экспериментировать с центральной зоной защиты, в которой в прошлом туре дебютировал Нуралы Алип.

Ориентировочный состав «Зенита» (3-4-3): Кержаков - Сантос, Чистяков, Барриос - Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Круговой - Малком, Альберто, Сергеев

КАКОГО ИСХОДА МАТЧА СТОИТ ЖДАТЬ?

После вылета из Кубка России от «Алании» у «Зенита» осталась лишь одна цель и мотивация - завоевание очередного чемпионства в регулярном чемпионате. «Краснодар» - это молодой и заряженный коллектив, для которого действующий чемпион РПЛ является прекрасным раздражителем.

Для фаворита «Краснодар» - это просто очередной соперник на пути к титулу. «Зениту» ни в коем случае нельзя терять очки, так как в случае осечки и успеха «Динамо», питерцы рискуют максимально плотно подпустить соперника в турнирной таблице.

Скорее всего, нас ждет открытый и прямолинейный матч, в котором не обойдется без забитых голов и повышенного эмоционального градуса.

источник: «Советский спорт»
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Удобный календарь, составленный под «Зенит», удобный судья… Что «Зенит» привезет из Краснодара?
26-й тур чемпионата России по футболу завершится встречей «Краснодара» и «Зенита» в понедельник, 26 апреля, 19:00.
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