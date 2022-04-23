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Евгений Ловчев: Карпин помнит слова Федуна про «сбитого летчика». «Ростов» победит «Спартак»

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев дал прогноз на матч 26-го тура «Ростов» – «Спартак».
Евгений Ловчев: Карпин помнит слова Федуна про «сбитого летчика». «Ростов» победит «Спартак»
23 апреля 2022 14:45
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Ростов"

– Скажу одну вещь: Карпин очень честолюбивый человек, и он растет как тренер, это объективно, – говорит Ловчев. – Когда он только приехал из Испании и стал генеральным директором «Спартака», увольняли тренеров, в том числе с его подачи. А этими тренерами были Эмери и Лаудруп. Люди в футбольном мире Европы авторитетные. У Эмери уже было какое-то имя, как у тренера. А Лаудруп был один из лучших нападающих мира в 90-е годы. Хотя на тренерском поприще больших достижений не имел.

И вот тогда у Карпина спрашивали, чему-то он учился у этих уважаемых специалистов. А он отвечал: «Чему мне учиться? Я в Испании столько лет играл».

Но когда сам стал тренером, все равно учился, совершенствовался через неудачи. И поэтому вырос как тренер, это без сомнения.

– Матч со «Спартаком» для Карпина особенный? Хотя он сам обычно говорит, что это очередная календарная игра.
– Безусловно, особенный. Карпин амбициозный человек, и помнит слова Федуна, который когда-то его назвал сбитым летчиком». Очевидно, он всегда хочет доказать именно «Спартаку».

– Но может ли нынешний «Ростов» что-то доказать «Спартаку»?
– Может. Смотрите, как при Карпине «Ростов» ожил, хотя казалось, что этот сезон команда провалит. Да, по составу «Спартак» выглядит солиднее, но по игре сейчас «Ростов» смотрится предпочтительнее.

– Почему?
– У «Спартака» нет игры. В отдельных матчах блеснут – то Промес, то Мозес, то Николсон, но командой игры нет. Мы внимательно следим за Ваноли, какие он делает ходы – правильные или нет?

Возьмем последний матч с ЦСКА. Я его смотрел на «Матч ТВ» в компании авторитетных экспертов. И мы пришли к единой точке зрения, что замена Бакаева, который был лучшим на поле, была ошибкой.

Казалось, команда неплохо играет, иди – забивай второй гол и заканчивай матч. А он выпускает защитников и убирает лучшего игрока. При этом пробей Щенников на пару сантиметров правее и счет стал бы 1:1.

И я понимаю, почему Ваноли так сделал. Он не думает об игре, о стратегии, он думает только об одном – как бы дотянуть до победы и чтоб его не выгнали.

У тренера должны быть идеи, у Ваноли мы этих идей пока не видим. А для тренера это плохо. Он пока знакомится с игроками, пробует разные варианты.

– Итак, ваш прогноз?
– «Ростов» оперился, игроки по новой воспряли. Вернулся их тренер, при котором они в свое время о себе заявили. Они играют за Карпина. Поэтому мне кажется, «Ростов» победит.

АНОНС

Матч 26-го тура «Ростов» – «Спартак» пройдет завтра, 24 апреля. Начало – в 16.30 по Москве.

источник: «Советский спорт»
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Евгений Ловчев: Карпин помнит слова Федуна про «сбитого летчика». «Ростов» победит «Спартак»
Евгений Ловчев: Карпин помнит слова Федуна про «сбитого летчика». «Ростов» победит «Спартак»
Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев дал прогноз на матч 26-го тура «Ростов» – «Спартак».
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