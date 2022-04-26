Черчесов: В ожидании «золотого дубля»!

В воскресенье, 24 апреля, футбольный клуб «Ференцварош» во главе со Станиславом Черчесовым стал чемпионом Венгрии.

Токмак Нгуен на 19-й минуте принес команде первый гол, а Балинт Вечей на 39-й минуте забил второй мяч. Итоговый счет – 2:1.

КАК ДАВНО ЧЕРЧЕСОВ ТРЕНИРУЕТ «ФЕРЕНВАРОШ»?

20 декабря 2021 года клуб возглавил бывший главный тренер сборной России. По итогам сезона-2021/22, он в четвертый раз подряд привел «Ференцварош» к чемпионству.

ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ КЛУБА

В футбольном клубе «Ференцварош» всегда играли талантливые игроки, которые оставили свой след в истории футбола.

Сегодня в его составе модно выделит следующих лидеров:

Денеш Дибус, вратарь, 28 лет, защитники Ю. Кох, 28 лет, и Лаша Двали, 24 года, полузащитники И. Харатин, 24 года, И. Петряк, 25 лет, и Фернандо Горриаран, 24 года, а также нападающие Н. Сигневич, 27 лет, и Даниэль Беде, 32 года.

КАК ЧЕРЧЕСОВ ПРОВОДИТ ТРЕНИРОВКИ В ФК «ФЕРЕНЦВАРОШ»

Сегодня о достижениях Станислава Черчесова говорят все, но начинал «Ференварош» при российском тренере неудачно.

Предполагаемой причиной неудачного старта Черчесова стала разлука с командой из-за положительного теста на COVID-19.

Самый сложный матч случился 7 февраля 2021 года, тогда команда потерпела поражение со счетом 0:3 от «Пакши». По итогам той игры даже сам Черчесов был в недоумении.

Но опытный тренер разобрал все недочеты и проработал ошибки с командой. С тех пор команда не знала поражений.

И ТРАДИЦИОННОЕ: СПИСОК ЗАПРЕТОВ

В процессе тренировки команда не может говорить тренеру определенные слова и фразы.

«Никогда не говорите мне: «Тренер, пожалуйста!» Слово «проблема» мне тоже не нравится. Мы профессионалы, мы должны делать свое дело», -говорит Черчесов.

КАКИЕ ПЛАНЫ СТАНИСЛАВА ЧЕРЧЕСОВА ПОСЛЕ ЗАВОЕВАНИЯ ЧЕМПИОНСКОГО ТИТУЛА?

Станислав Черчесов признался, что полностью доволен событиями в Венгрии, несмотря на то, что начало было тяжелое. Сейчас Черчесов ставит перед собой и командой задачу - взять «золотой дубль». Напомним, что «Ференцварош» не делал «золотой дубль» уже шесть лет.