Отыграет ли Эмери два мяча у Клоппа?

ЧТО БЫЛО В ПЕРВОМ МАТЧЕ?

«Вильярреал» в первом матче позиционировался явным аутсайдером, и это полностью устраивало Уная Эмери. Главный тренер испанцев изначально планировал играть от обороны, но «Ливерпуль» и не предлагал другой вариант. Хозяева поля буквально вжали всю команду соперников на свою половину поля. Безустанный прессинг «мерсисайдцев» не позволял голкиперу Херонимо Рульи даже разыгрывать мяч с ближайшими защитниками, из-за чего ему от безысходности приходилось выбивать мяч как можно дальше.

«Вильярреал» долго выдерживал отлаженную атаку «Ливерпуля», но исход всего матча решила 131 секунда второго тайма, за которую фавориты матча сумели забить два мяча.

Счет 0:2 для «Вильярреала» - приемлемый, но только если не смотреть на него в контексте игры проигравших. Унай Эмери и его команда провалила матч по всем статьям.

Некоторые статистические данные, доказывающие это:

● Владение мячом: 73% - 27%

● Удары: 20 – 2

● Атаки: 164 – 48

● Удары в створ: 6 – 0

● xG (ожидаемые голы): 2.35 - 0.24

СОСТАВЫ

У «Вильярреала» тяжелейшая ситуация, ведь мало кто способен в мире отыграться с 0:2 у «Ливерпуля», и к этому прибавляются еще и проблемы с составом. Жерар Морено, Альберто Морено - точно пропустят ответный матч, Франсис Коклен, Йереми Пино, Арно Данджума - под вопросом.

Предположительный состав «Вильярреала» (4-2-2): Рульи - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян - Парехо, Капу, Коклен, Ло Чельсо - Пако Алькасер, Чуквезе

Юрген Клопп, несмотря на чемпионскую гонку в АПЛ, позволил себе усадить несколько игроков основного состава на скамейку запасных в матче с «Ньюкаслом» (1:0), чтобы они отдохнули перед матчем в ЛЧ. У «красных» весь состав здоров и полон сил, и лишь Роберто Фирмино не до конца восстановился от травмы.

Предположительный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Тиаго, Фабиньо - Мане, Диаз, Салах

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

● «Ливерпуль» не проигрывает 13 матчей подряд в гостях во всех соревнованиях (три ничьи)

● «Ливерпуль» забил как минимум 2 гола в 10 из последних 11 матчей

● «Вильярреал» не проигрывает 12 матчей подряд на своем поле во всех соревнованиях (восемь побед и четыре ничьи)

● В 2016 году «Вильярреал» выиграл в полуфинале Лиги Европы у «Ливерпуля» на своем стадионе со счетом 1:0

ЧТО ОЖИДАТЬ ОТ МАТЧА?

«Вильярреал» прыгнул выше своей головы, дойдя аж до полуфинала самого престижного еврокубка и, скорее всего, это максимум этого клуба. Испанцам почти невозможно отыграться даже на своем поле, но команда может напоследок пошуметь и хлопнуть дверью. Примерно так, как позволил это сделать «Ливерпуль» в четвертьфинале «Бенфике», сыграв с ними 3:3.

Унаи Эмери - один из самых гибких тренеров Европы, который наверняка настроит механизм команды на атакующий стиль, но учитывая проблемы в составе и другие факторы, о финале Лиги чемпионов могут мечтать только самые ярые фанаты «Вильярреала». Так или иначе, мы ждем яркий, веселый и напряженный матч, который будет соответствовать всем ожиданиям.