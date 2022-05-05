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Дмитрий Селюк: Африканские шаманы прокляли Гвардиолу, он никогда не выиграет Лигу чемпионов

Проживающий в Испании футбольный агент Дмитрий Селюк называет причину поражения «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов от «Реала».
Дмитрий Селюк: Африканские шаманы прокляли Гвардиолу, он никогда не выиграет Лигу чемпионов
05 мая 2022 17:09
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Манчестер Сити"

– Я вам рассказывал, как пять лет назад я бодался с Гвардиолой, потому что он очень некрасиво поступил с моим футболистом Яя Туре. Яя был легендой «Манчестер Сити», он уже вообще-то уходил из клуба, однако Гвардиола не ставил его в состав и повел себя некрасиво. Я тогда сказал, что африканские шаманы наслали порчу на Гвардиолу и он никогда не выиграет Лигу чемпионов.

И сейчас после этого поражения от «Реала» английские газеты вспомнили эту историю, что Селюк еще тогда рассказал, как африканские шаманы наслали порчу на Гвардиолу.

– А почему он так поступал в отношении Яя Туре?
– Не знаю, Гвардиола вообще скептически относится к футболистам из Африки. Смотрите, в «Ман Сити» нет ни одного африканца. Зато Юрген Клопп с удовольствием работает с африканскими футболистами. Мане и Салах – главная сила в его нападении. И мы видим, что «Ливерпуль» будет играть в финале Лиги чемпионов в отличие от «Манчестер Сити».

И что получается, Гвардиола пришел в «Сити» в 2016 году. Каждый год перед ним стоит задача победить в Лиге чемпионов, и это ему не удается. Бумеранг всегда возвращается, нужно вести себя корректно. Энергетика африканская против Пепа продолжает действовать.

– Вернемся к матчу. Казалось, до 90-й минуты матч «Реалом» проигран, никаких шансов на спасение нет.
– Моменты у «Реала» были. Винисиус замыкал прострел во втором тайме, не подстроился под мяч и не попал в пустой угол. Модрич на линии штрафной не смог сразу остановить и обработать мяч и пробить сходу. Отличный момент упустил.

И еще не могу не отметить. Как только на поле появляется Зинченко, для «Ман Сити» наступают неприятности. Уокер отлично закрыл Винисиуса, а затем его заменил Зинченко.

– Уокер не совсем закрыл Винисиуса, бразилец его просто затерзал, у защитника сразу обострились все травмы.
– Все правильно, Уокер много пропустил из-за травмы, недавно восстановился, но при этом, все же, справлялся с быстрым бразильцем. И, конечно, отдал много сил на эту борьбу с таким быстрым форвардом, и, видимо, травмы обострились. Пришлось его менять.

И хочу отметить еще один момент: насколько мадридские болельщики любят и верят в команду, что до 90-й минуты никто не покинул стадион.

источник: «Советский спорт»
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