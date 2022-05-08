Лучший вариант для Дзюбы – воссоединение с Черчесовым в Будапеште

ВАРИАНТ №1: ПРОЗЯБАНИЕ НА ЛАВКЕ В «ЗЕНИТЕ»

Контракт Дзюбы с «Зенитом» заканчивается в июне 2022 года – то есть меньше чем через два месяца.

По некоторым данным, главным условием для продления соглашения - 70% игрового времени нападающего. Не знаю, набрал ли Дзюба необходимый процент, но очевидно, что его роль в «Зените» уже не та, он уже не актер первого плана. Все чаще Артем начинает матч на скамейке, а в основе выходит Иван Сергеев. Который, кстати, все чаще забивает.

Если «Зенит» и продлит контракт, то очевидно с понижением зарплаты, видимо, с существенным. Нужно еще учитывать и нынешнее положение с экономикой - все-таки Артему уже 33 года.

Сомневаюсь, что Артем согласится на эту роль. Парень он амбициозный, прозябание на лавке и затыкание дыр в составе не для него. И дело, думаю, не в зарплате, Дзюба уже достаточно заработал за свою карьеру. Хотя денег много не бывает.

«Какое будущее у Артёма? Пока сказать не могу. Мы ведём переговоры. Вероятно, скоро станет всё понятно. В любом случае, у нападающего есть шанс выступать на высоком уровне ещё несколько сезонов», – сказал Александр Медведев, генеральный директор «Зенита», после матча с «Локомотивом».

ВАРИАНТ №2: «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА»

Одним из возможных вариантов для нападающего называют «Црвену Звезда». Клуб из Белграда уже подтвердил, что Дзюба их интересует. «Црвена» лидирует в чемпионате, правда, отрыв от «Партизана» всего два очка. В случае победы, «Црвена» будет играть в Лиге чемпионов, но не сразу в групповом турнире. Мощный, пробивной форвард им не помешает. Но есть одна проблема: в 2019 году команду возглавил легенда сербского футбола

Деян Станкович, экс-футболист «Интера» и «Лацио». Он практикует прессинг по всему полю. Выдержит ли Артем такой футбол да еще в своем возрасте? Если начнет сразу забивать, горячие фанаты полюбят его, а тренер может дать поблажку в плане отбора мяча. А если не пойдет?

Пишут еще про вариант с «Фенербахче». Но это ухудшенный вариант «Црвены». В Белграде русских любят, и самого Дзюбу там очень хорошо знают. В Стамбуле на эти сантименты всем плевать. Приехала дорогая звезда – будь добр сразу отрабатывать деньги по полной, штампуй голы.

ВАРИАНТ №3: «ФЕРЕНЦВАРОШ»

Наилучший вариант для Артема. Чемпионат Венгрии, при всем к нему уважении, попроще сербского и уж точно турецкого. В самый раз начать новую футбольную жизнь для нападающего в 33 года с хорошей мотивацией.

И самое главное – тренер! «Ференцварошу» тоже предстоит преодолевать отбор в групповой этап Лиги чемпионов. Станислав Черчесов знает Артема, верит в него. Это его счастливый талисман на ЧМ-2018. И ему сейчас нужен забивной мощный форвард. В «Ференцвароше» Дзюбе будет проще всего проявить себя.





