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Мадридская классика. «Матрасники» или «сливочные»?

Заслуженный итальянский тренер, выигравший все топ-5 чемпионатов Европы, и не менее подкованный аргентинец, взявший с одной командой два титула в Ла Лиге, Кубок и Суперкубок Испании плюс две Лиги Европы – такое противостояние не может не удивить. Какой в итоге танец придется им станцевать сегодня: фламенко, хота или пасодобль?
Мадридская классика. «Матрасники» или «сливочные»?
08 мая 2022 20:03
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК "Реал"

Сегодня вечером на «Ванда Метрополитано» в 22.00 по Москве случится принципиальное во многом мадридское дерби: «Атлетико» - «Реал». Принципиальным это противостояние, в первую очередь, будет именно для хозяев поля. Подопечным Диего Симеоне есть за что побороться и что потерять. Да, «королевский клуб» прибудет на стадион в статусе досрочных чемпионов Испании. Да, «сливочные» будут явно в приподнятом настроении после совершенно волшебного спасения в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Но мотивация у «матрасников» гораздо серьёзнее, чем у команды Анчелотти. «Реал» ни за что не борется и мыслями уже в Париже. Так что для «сливочных» это матч престижа: не ударить в грязь лицом и не уступить в дерби после той феерии, что сотворили всего четыре дня назад на «Сантьяго Бернабеу». Кроме того, проиграть сразу после завоевания титула как-то совсем не стильно. Вряд ли это входит в планы Карла.

А вот «Атлетико Мадрид» в этом матче надо будет держать в голове более прозаические задачи. «Красно-белые» крайне неровно выступают в этом сезоне. Как будто не могут нащупать свою новую игру. Что, кстати, бьет – правда, пока по касательной – по имиджу бессменного рулевого «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне. Боссам «матрасников» уже несколько раз приходилось выступать с опровержением слухов о расставании с «Эль Чоло». Выходит, сегодняшнее дерби – это более чем серьезная возможность доказать свою состоятельность и побороться за четвёртую путёвку в Лигу чемпионов от Испании. На первых трех позициях сейчас закрепились «Реал», «Барселона» и «Севилья».

Кстати, «Барса» отвоевала себе место в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон. А ведь каталонцы были девятыми в Ла Лиге, пока команду не возглавил Хави. Это к вопросу об упёртости и силе желания. Чего-чего, а у «Атлетико» этого всегда было с избытком. Так что, «рохибланкос» просто обязаны не пропустить следующую ЛЧ.

Еще одна дополнительная мотивация для «красно-белых» сегодня - разорвать наконец заколдованный круг обреченности встреч с «королевским клубом». «Атлетико» давно не обыгрывает «Реал» в матчах чемпионата Испании. Точнее, с 2018 года. Может, Луис Суарес, который сыграет сегодня в последний раз против «Реала» - как следует разозлится. Ведь он никогда не отказывал себе в удовольствии наказать «сливочных».

Итак, как ни крути, а победа сегодня нужнее «Атлетико». Особенно, если помнить о флёре, сопровождавшем команду в подготовке к этому матчу. Речь, конечно, о скандальчике, связанным с чемпионским коридором. По давней традиции, «матрасники» должны были перед сегодняшней встречей отдать дань уважения «королевскому клубу» за досрочную победу в чемпионате Испании. «Красно-белые» от этой чести отказались. Заявив, что почитать принципиального соперника - это проявить неуважение к своим болельщикам. Кроме того, сам «Реал» уже отказывался в свое время от следования этой традиции. В 2018 году «сливочные» отказались делать чемпионский коридор для «Барселоны». И особо ни перед кем не оправдывались. В отличие от «Атлетико», которым пришлось две недели аргументировать свою позицию перед европейской футбольной общественностью. Но, как известно, то, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Хотя, казалось бы, сам король Испании давно болеет за «Атлетико».

источник: «Советский спорт»
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Мадридская классика. «Матрасники» или «сливочные»?
Мадридская классика. «Матрасники» или «сливочные»?
Заслуженный итальянский тренер, выигравший все топ-5 чемпионатов Европы, и не менее подкованный аргентинец, взявший с одной командой два титула в Ла Лиге, Кубок и Суперкубок Испании плюс две Лиги Европы – такое противостояние не может не удивить. Какой в итоге танец придется им станцевать сегодня: фламенко, хота или пасодобль?
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