Вагнер Лав: Гинер относился ко мне как к сыну

37-летний футболист, бывший нападающий московского ЦСКА, рассказал многое. Часть интервью уже разошлась в переводе по СМИ и соцсетям. Но нам кажутся знаковыми несколько моментов.

В первую очередь - почему Вагнер Лав вдруг захотел вернуться в Бразилию после перехода в «армейскую» команду:

- Мне приходилось играть при минус 15 градусах. Всё, чего я хотел - это вернуться в Бразилию, и я попросил об этом президента ЦСКА Евгения Гинера. Но он не согласился отпустить меня, - цитирует футболиста FourFourTwo.

- Но ведь у вас потом был кубок УЕФА? Победный матч против «Спортинга»!

- Для меня это был очень особенный финал. Я могу сказать вам то, чего вы не знали: я мог пропустить финал Кубка УЕФА против «Спортинга». Когда я переехал в Москву в 2004 году, было еще лето, так что все было хорошо. Но с наступлением зимы становилось все холоднее и холоднее, и я начал задаваться вопросом: «Какого черта я здесь делаю?»

- Гинер не отпустил Вас. Что было дальше?

- Тогда я сказал ему: «Я выиграю Кубок УЕФА». Я не знал, что говорю, так что это было довольно дерзкое поведение. Потом, когда мы выиграли в финале, я схватил Кубок УЕФА и отнес его Гинеру. С этого дня он стал относиться ко мне как к своему сыну.

- Но после этого Вы ведь снова просились уйти?

- Через год после победы в Кубке УЕФА мы играли с «Арсеналом», и они уведомили меня о возможном трансфере, но конкретного предложения не было. «Портсмут» и «Эвертон» подали официальные заявки, но президент был жестким переговорщиком и не позволил мне уйти. Шли годы, и в конечном итоге у меня не было возможности играть в английской премьер-лиге.

Бразилец выступал в ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. Вместе с ЦСКА он трижды победил в чемпионате России, выиграл Кубок УЕФА и шесть раз завоевал Кубок России. Сейчас он выступает за «Мидтьюлланн».