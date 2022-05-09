Кому на выход? Разбираем борьбу в подвале турнирной таблицы РПЛ

Изменения в таблице

До исхода 28-го тура аж девять клубов не могли себе гарантировать участие в РПЛ на следующий сезон, но теперь их число сократилось. Из критической зоны вышли «Ахмат» и «Спартак», одержавшие победы над «Нижним Новгородом» (0:1) и «Уралом» (1:3). Также практически обеспечил себе место «Ростов», который сыграл вничью с «Уфой», но даже этот результат увеличил отрыв от целой группы команд до шести очков. Такого бы не было, но никто из клубов ниже «Ростова» не одержал победу в последнем туре.

С 11-го по 16-е место начинается самое интересное. Сейчас над пропастью находятся шесть команд, и самыми явными аутсайдерами выглядят «Уфа» и «Арсенал», для которых даже стыковая зона – предел мечтаний, но даже их положение не безнадежно. Всем им суммарно осталось провести 12 матчей, восемь из которых будут между собой. «Химкам» и «Нижнему Новгороду» повезло меньше всех – матчей с прямыми конкурентами у них не будет: коллектив Юрана сыграет в гостях с «Ростовом» и со «Спартаком» дома, а Александр Кержаков попытается зацепить очки у «Сочи» и «Зенита».

А вот четыре последние команды таблицы – «Урал», «Уфа», «Арсенал» и «Рубин» проведут практически мини плей-аут, который определит, кто больше достоин сохранить место в лиге. Такой «мясорубке» может позавидовать даже английский чемпионшип.

«Урал»: «Рубин» (д), «Арсенал» (г)

«Уфа»: «Арсенал» (д), «Рубин» (г)

«Арсенал»: «Уфа» (г), «Урал» (д)

«Рубин»: «Урал» (г), «Уфа» (д)

А если будет равенство очков?

Учитывая ситуацию, вполне вероятно, что клубам РПЛ придется обращаться к регламенту для определения места в таблице из-за равенства очков. И первоочередные критерии в нем следующие:

• личные матчи между командами;

• количество побед в сезоне;

• разница голов в сезоне.

Из-за большого количества предстоящих очных встреч между клубами-аутсайдерами расклады просчитать невозможно, но точно будет очень жарко, а возможно и драматично.