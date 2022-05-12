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Дмитрий Селюк: Черчесов доказал «доброжелателям», что его караван идет в правильном направлении

Станислав Черчесов вчера поздно вечером завоевал второй трофей в Венгрии – с «Ференцварошем» выиграл Кубок страны. Футбольный агент Дмитрий Селюк радуется успехам российского специалиста.
Дмитрий Селюк: Черчесов доказал «доброжелателям», что его караван идет в правильном направлении
12 мая 2022 18:07
автор: Юрий Волохов
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

- Черчесов большой молодец: еще раз доказал своим «доброжелателям», что его караван идет в правильном направлении, - говорит Селюк. – У него лучшие результаты с иностранными клубами. Чего, например, и близко не было у Слуцкого.

- В Польше с «Легией» - чемпионство и Кубок в первый же сезон. А «Легия» в Польше, как в России «Спартак», давление там приличное.

- Да, вот теперь и в Венгрии дубль и тоже в первый сезон. Будем теперь следить за Черчесовым в еврокубках, пожелаем ему успеха в Лиге чемпионов. «Ференцварош» стартует со второго отборочного раунда

- Многое от жеребьевки зависит. Чтоб не попался в отборе кто-нибудь из раненых монстров, из топ-чемпионатов. Какой-нибудь «Вест Хэм».

- Это да, но если выйдет в группу Лиги чемпионов или Лиги Европы, может перебраться в более сильный чемпионат. Например, в Австрию, тем более, его там хорошо знают и помнят. Пора ему из бывшего соцблока выходить дальше.

- Да, это, как в СССР – в Болгарию съездил, можешь ехать в Австрию.

- Да, из соцстраны – в капстрану.

- Черчесов ведь обошел команду премьера Венгрии Виктора Орбана «Академию Пушкаша».

- Еще один плюс к достижению – обойти всемогущего Орбана, который является ярым поклонником футбола. Такими темпами Станислав может стать министром спорта Венгрии, - смеется Селюк.

- Вы упомянули «доброжелателей». Они могут сказать: чемпионат Венгрии с «Ференцварошем» выиграть небольшое достижение. Что можете им ответить?

- Пока «доброжелателям» стоит замолкнуть. И стоит вспомнить, как сборная России выступила на чемпионате мира в 2018 году, и про «Легию» им надо вспомнить. А в Польше чемпионат очень непростой. Все это говорит о том, что тренер Черчесов владеет профессией.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Вчера в финальном матче Кубка Венгрии «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова обыграл «Пакш» со счетом 3:0. Таким образом, «Ференцварош» сделал так называемый «золотой дубль», присовокупив к золоту чемпионата Венгрии Кубок страны.

Кубок Венгрии

Финал

«Ференцварош» - «Пакш» - 3:0 (1:0)

Голы: Захариассен, 16; Боли, 83; 86.

источник: «Советский спорт»
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