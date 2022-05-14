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Встреча аутсайдеров. Играют «Уфа» - «Арсенал»

В субботу, 14 мая, в 14:00, в столице Башкирии пройдёт матч двух худших команд текущего сезона, которые между собой решат, кто больше из них достоин остаться в РПЛ на следующий сезон. Превью встречи «Уфа» - «Арсенал» - в нашем материале.
Встреча аутсайдеров. Играют «Уфа» - «Арсенал»
14 мая 2022 10:18
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Арсенал" (Тула)

Последние матчи и турнирная таблица

«Уфа» завершила первую часть чемпионата на 15-м месте, но после зимнего трансферного окна ситуация не улучшилась и команда одержала лишь одну победу. Зато за этот период накопилось пять ничьих, которых всего теперь на счету аж 12 за весь чемпионат, что делает башкирскую команду самой миролюбивой среди всех команд лиги.

Ещё ниже в турнирной таблице находится тульский «Арсенал», которому пока не помогают даже магия и фарт Миодрага Божовича. Клуб ни разу не одержал победу во второй половине сезона, заработав на ничьих всего четыре очка. Перед зимней паузой туляки находились на относительно комфортном 12-м месте, но всё перевернулось, и за два тура до конца чемпионата они замыкают таблицу, отставая от зоны стыковых матчей на четыре очка.

Составы

Огромная ответственность и надежда всех болельщиков «Уфы» лежит на Гамиде Агаларове, который забил более 66% голов от всех забитых мячей команды. Но если с атакой у уфимцев ситуация более или менее, то в обороне есть дыра, которую сложно закрыть. В прошлом туре отстоял на ноль резервный вратарь Антон Чичкан, но в этот раз ему не сможет помочь главный игрок обороны Боян Йокич, удалившийся в матче с «Ростовом».

Ориентировочный состав «Уфы» (3-5-2): Чичкан - Журавлёв, Плиев, Никитин - Кабутов, Камилов, Урунов, Фищенко, Качинтура - Ортис, Агаларов

У «Арсенала» продолжает отсутствовать давно выбывший Урош Радакович, зато в состав вернётся один из лучших игроков текущего сезона Горан Чаушич. Остальные игроки к матчу подходят в оптимальных кондициях.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-2-3-1): Левашов - Степанов, Костадинов, Сокол, Смольников - Чаушич, Кингс Кангва - Эванс Кангва, Гулиев, Ткачёв - Марков

Статистика и факты

● «Арсенал» проиграл 22 раза в 25 последних гостевых матчах

● Матч первого круга завершился со счётом 0:0

● В 13 из 14 гостевых матчах этого сезона при участии «Арсенала» было забито не менее, чем два гола. Среднее количество голов за матч - 3.4. Это наивысший показатель в РПЛ среди всех клубов

● «Арсенал» пропускает в 14 гостевых матчах подряд

● Главным арбитром на эту встречу назначен Виталий Мешков, показавший четыре красные карточки за последние десять матчей

● В последних семи матчах «Уфа» забила шесть голов. И пять из них были зафиксированы после 80-й минуты основного времени

Что ждать от матча?

Это противостояние может решить судьбу обеих команд. Если «Арсенал» в очередной раз облажается, то они потеряют даже теоретические шансы на сохранение места в РПЛ. Если же проиграет «Уфа», то уже она вместе с Гамидом Агаларовым отправится в ФНЛ. А если соперники не определят победителя, то перед последним туром подвал таблицы может стать ещё плотнее и тогда просчитать, кто вылетит, будет практически невозможно. Так или иначе, но любой результат предстоящего матча принесёт драму, эмоции и громкие заявления.

источник: «Советский спорт»
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В субботу, 14 мая, в 14:00, в столице Башкирии пройдёт матч двух худших команд текущего сезона, которые между собой решат, кто больше из них достоин остаться в РПЛ на следующий сезон. Превью встречи «Уфа» - «Арсенал» - в нашем материале.
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