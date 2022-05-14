Борьба продолжается. Навстречу «Локомотив» - «Динамо»

Последние матчи и турнирная таблица

Несмотря на все трудности «Локомотива» этого сезона, клуб остаётся на плаву и даже продолжает бороться за самые высокие места. «Железнодорожники» уже точно не смогут занять место в тройке, но им по силам оказаться выше ЦСКА и «Краснодара», что очень принципиально для команды.

«Динамо» из-за ничьи «Сочи» опустилось на третью позицию в таблице, но любой положительный результат в матче с «Локомотивом» вновь поднимет их. Серебряные медали давно должны быть гарантированы бело-голубым, но коллектив неожиданно уступил три раза подряд:

● ЦСКА - 0:1

● «Уралу» - 2:3

● «Крыльям Советов» - 2:5

Ужасная серия прервалась кубковым матчем с «Аланией», но нужно понимать, что владикавказцы играют лишь в ФНЛ, и предстоящая игра в РПЛ против «Локомотива» - это совершенно другая история.

Составы

У «Локомотива» не самая широкая скамейка запасных, поэтому абсолютно каждая потеря игрока воспринимается болезненно. Особенно, если это касается Дмитрия Баринова, у которого продолжаются проблемы со здоровьем. Так же, скорее всего, молодой Худяков вновь заменит Гильерме в воротах, как это было в прошлом туре против «Рубина». Но есть и хорошие новости, например, в полном порядке автор победного гола прошлого матча Антон Миранчук, а так же в обойму возвращаются Тин Едвай и Мацей Рыбус.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-3-3): Худяков - Рыбус, Магкеев, Мампасси, Живоглядов - Бека, Миранчук, Жемалетдинов - Керк, Изидор, Кухта

У Сандро Шварца выбора побольше, но и проблем тоже предостаточно. Против «Локомотива» не смогут сыграть основной опорник Никола Моро и полузащитник Вячеслав Грулёв, перебравшие карточки, а также вряд ли на поле появится Диего Лаксальт, дёрнувший бедро в кубковом матче. И если две последние потери вполне заменимы, то переводить Фомина в опорную зону главному тренеру вряд ли хочется, но, видимо, придётся

Ориентировочный состав «Динамо» (4-1-4-1): Шунин - Скопинцев, Бальбуэна, Евгеньев, Варела - Фомин - Макаров, Шиманьски, Захарян, Лесовой - Смолов

Статистика и факты

● В матче первого круга команды разошлись миром - 1:1

● «Динамо» - лучшая гостевая команда чемпионата: девять побед в 14 матчах

● «Локомотив» - лучшая домашняя команда после «Зенита»: девять побед в 14 матчах

● В среднем в матчах при участии «Локомотива» и «Динамо» забивается 2.8 гола за матч

● На встречу назначен арбитр Сергей Иванов

Чего ожидать от матча?

С точки зрения турнирного положения у обеих команд не осталось серьёзных задач, но товарищеским предстоящий матч точно не назовёшь. Учитывая отсутствие напряжения и давления, команды могут показать свою лучшую игру с уклоном в атаку - все инструменты для этого есть.