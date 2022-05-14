Веселая перестрелка. Как «Динамо» и «Локомотив» 3:3 наколотили

«Динамо» могло бы и не сильно расстраиваться – ничья и победа с точки зрения турнирного положения для команды абсолютно равнозначны. Дело в том, что накануне «Сочи» так и не смог распечатать ворота аутсайдера – ФК «Нижний Новгород». Поэтому ничья или победа в равной степени возвращали динамовцам статус-кво перед последним туром: ничья с «Сочи» их будет устраивать (при равенстве очков вспомнят не только эту ничью, но и гостевую победу бело-голубых в первом круге со счетом 1:0), а поражение не годится ни при каких раскладах. Поэтому главной задачей было сегодня не проиграть. Но глядя на то, как «Динамо» феерично провело первый тайм и ушло на перерыв со счетом 3:1 в свою пользу, вряд ли окончательным итогом команда довольна.

Как никогда близок был к журналистам в этот раз Сандро Шварц, тренер бело-голубых. Напомним, его дисквалифицировали за выбегание на поле к арбитру после игры в Самаре. Поэтому находился с частью помощников он в пресс-ложе – его голос то и дело был слышен вам в стриммах ряда коллег-журналистов.

Счет открыт был уже на 9-й минуте – Смолова, очевидно, многие продолжают в «Локо» считать за своего. Так можно было бы оценить точный пас Гильерме на Федора. Но это, конечно, шутки. Нападающий динамовцев был неудержим, играл на опережение и предугадывал многие ходы соперника. Смолов ворвался в штрафную и ударил мимо вратаря, успевшего лишь зацепить мяч, но не предотвратить гол.

К 28-й минуте «железнодорожники» отыгрались. Миранчук за счёт индивидуального прохода сумел заработать угловой у ворот «Динамо». С левого фланга последовал навес в штрафную — Тин Едвай взмыл вверх и вогнал мяч в девятку. Евгеньев лишь глазами провожал своего оппонента. Вряд ли Евгеньеву этот матч можно поставить в «зачет».

До конца тайма Фомин с пенальти и роскошный удар Захаряна привели счет к внушительной разнице – 3:1. При этом надо отметить мастерство защиты железнодорожников – в первом тайме и Смолов, и Захарян точно могли отметиться дублем каждый.

Во втором тайме скорости упали. «Динамо», похоже, минуте к 60-й окончательно успокоилось, вспомнив о комфортном счете. И такой клуб, как «Локомотив», подобного пренебрежения не прощает – Ян Кухта (на 65-й) и Гирано Керк (на 72-й) восстановили равновесие.

Последние минуты матча игру контролировали бело-голубые, «Локо» искал счастья в контригре. Но на 90+3 минуте все могло измениться: Кухта мог приносить победу «Локомотиву», но его удар низом пришёлся в Шунина! Антон сохранил ничью для своей команды.

Итак, несмотря на потерю двух очков, подопечные Сандро Шварца вернули себе второе место в турнирной таблице. В заключительном туре бело-голубые в очном матче разыграют с «Сочи» серебро и бронзу.

Все матчи заключительного тура – одновременно в субботу, 21 мая.