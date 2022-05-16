Дзюба, Дзюба… Любит деньги

Как выяснилось, питерский клуб никак не может договориться с футболистом по поводу условий нового трудового сотрудничества. Артем Дзюба отказался снижать зарплату в «Зените».

Сине-бело-голубые предложили форварду контракт сроком на год с понижением зарплаты в три раза, однако Дзюба не согласен на такие условия.

Контракт россиянина с «Зенитом» действует до июня этого года. Сине-бело-голубые были готовы удержать 33-летнего нападающего у себя и сделали ему предложение о продолжении сотрудничества на новых условиях. Но это не устроило Дзюбу, и в настоящее время форвард рассматривает варианты с переходом в другой клуб РПЛ.

Ранее СМИ сообщали, что Дзюбой интересуется «Црвена Звезда», однако сербский клуб вряд ли сможет предложить нападающему его нынешнюю зарплату. Также рассматривался вариант, при котором Дзюба продлевает контракт с «Зенитом» и отправляется в годичную аренду в «Црвену Звезду». Стоит отметить, что у «Зенита» и «Црвены Звезды» один спонсор – «Газпром».

Артем Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2015 года на правах свободного агента. В составе петербургского клуба нападающий провел 248 матчей, в которых отметился 108 голами и сделал 70 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего нападающего в 9 млн евро.

Разумеется, эта новость не осталась незамеченной. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Дзюба отказывается подписывать новый контракт с «Зенитом», следующим образом:

- Если действительно речь идет о понижении зарплаты, Дзюбе придется выбирать между «Зенитом» и зарплатой. Бытовая ситуация. Не хочешь понижения зарплаты - уходи в другой клуб. Ничего удивительного нет.

Ранее также появилась информация, что «Фенербахче» заинтересован в подписании Дзюбы по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

Напомним, что в текущем сезоне Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах.