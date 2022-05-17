Дзюба как телевизионный фейк

Все тут кричат: ах, весь мир теперь нацелен на хайп, сделали звонок фейковому персонажу, а не Дзюбе. И что? Вы узнали что-то новое о мире телевидения? О Дзюбе? О ведущем?

Я уже бывал лично в таких эфирах, когда разговаривали с «подставными». Ходил часто в дневное шоу на Первом канале – так там один раз посадили замотанного шарфом чувака, который отвечал вместо Родченкова. Ну, это же тоже шоу. Да, может не нравиться. Но телевизионщики пытались высмеять интервью, где лица Родченкова не было видно, а голоса не было слышно. То есть, может, это и не перебежчик рассказывал все сенсации? В этом смысле чем их интервью с фейком отличалось? То мотает головой, то кивает.

Ну, какой спорт у нас – такие и разговоры о нем. Избегает Артем прессы – вышли из положения. Как могли.

Дзюба – это футболист мирового уровня? Да нет, мировой футбол его не заметил. Игрок, без которого хотя бы наша сборная или один из клубов всех рвали и метали? Да нет. Подозревали их, напротив, в дзюбозависимости. И если у Дзюбы ничего не клеилось, то не клеилось и у команд.

Дзюба – это фейк. И в этом нет никакого оскорбления или чего-то сродни оскорблению. Это просто факт. Данность. Прилетаешь в ростовский аэропорт – а там смешные такие ходят казаки. Ну, какие казаки могут быть в 21-м веке? Но они ходят так важно, патрулируют что-то с нагайкой смешной красной повязкой «Дружинник». Так и Дзюба. Он же тоже думает, что он футболист. Потому и не соглашается на снижение зарплаты до адекватного уровня. И даже, как вспомнит, капитанскую повязку вмиг назад отбирает, если надо после игры сфоткаться.

Пошутили – и пошутили. Ну, как смогли. Потому и нечего обсуждать дальше.