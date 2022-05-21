«Сочи» уничтожило «Динамо», Слуцкий вылетел в ФНЛ из-за нереализованного на 113-й минуте пенальти

Как же драйвово завершился очередной чемпионат России! В последний игровой день оставалось несколько интриг, которые мы рассматривали в отдельном материале.

Если коротко, то:

- матч за второе место между «Динамо» и «Сочи»;

- очная битва за выживание между «Рубином» и «Уфой»;

- «Зенит» в гостях у Кержакова;

- Кто выше: клуб Федуна или Карпина?

- Молодежь «Краснодара» финиширует выше легионеров ЦСКА?

Поскольку все игры стартовали примерно в одно и то же время (17:00 по мск), расскажем о том, как менялись события в отдельных играх и турнирной таблице через хронологию игровых минут.

Список матчей: «Краснодар» - «Ахмат», «КС» - «Локо», ЦСКА – «Ростов», «Арсенал» - Урал», «НН» - «Зенит», «Химки» - «Спартак», «Крылья Советов» - «Локомотив», «Рубин» - «Уфа».

0’. В обоих ключевых матчах тренеры решились на вратарские перестановки. Леонид Слуцкий вместо Юрия Дюпина выставил Никиту Медведева, проведшего первый матч в сезоне, а Сандро Шварц перед кубковым финалом со «Спартаком» дал передохнуть Антону Шунину, дав сыграть Игорю Лещуку.

Отметим также, что футболисты «Рубина» лично выкупили все билеты на решающую игру сезона и бесплатно предоставили их болельщикам, но до аншлага на «Ак Барс Арене» было, как до луны.

Сергей Семак заранее анонсировал отъезд бразильского костяка команды, так что в Нижнем Новгороде чемпион России играл смешанным составом. Из иностранцев в основе появились только Нуралы Алип и Вильмар Барриос.

4’. ЦСКА – «Ростов» - 1:0. Первый гол в туре получился невероятно символичным. Его забил Марио Фернандес, проводивший последний матч в составе ЦСКА. По крайней мере, в обозримом будущем. По завершении сезона он приостановит профессиональную карьеру. Российский бразилец головой с линии вратарской замкнул подачу Ивана Облякова от угла штрафной. ЦСКА в моменте поднялся на четвертую строчку.

8’. «Динамо» - «Сочи» - 1:0. Ветеран «Сочи» Кристиан Нобоа неудачно подставил голову под подачу Даниила Фомина. VAR долго посматривал эпизод на предмет офсайда, но в итоге решил, что все было в рамках правил. «Динамо» повело в счете, укрепив свои шансы на серебро.

10’. ЦСКА – «Ростов» - 2:0. Еще один футболист ЦСКА красиво попрощался с командой, забив в прощальном матче. Жан-Филипп Гбамен в сутолоке у ворот отправил мяч в ближний угол.

11’. «Химки» - «Спартак» - 0:1. В это невозможно поверить, но и Самуэлю Жиго удалось результативно попрощаться с РПЛ (впереди у него только финал Кубка России). Француз мощным ударом головой под перекладину завершил подачу Зелимхана Бакаева от лицевой линии. На эту встречу Жиго вышел с капитанской повязкой. «Спартак» обошел «Ростов».

20’. «НН» - «Зенит» - 1:0. Николай Калинский ударом по центру реализовал пенальти, заработанный Кириллом Кравцовым. Магомед Оздоев в попытке отобрать мяч наступил ему на стопу. Хозяева на четыре очка оторвались от зоны переходных матчей.

27’. «Динамо» - «Сочи» - 1:1. После розыгрыша углового мяч отскочил к Артуру Юсупову, и он ударом с лета засадил мяч под перекладину. Полузащитник отметился голом в противостоянии со своей бывшей командой, поэтому радовался не сильно, а вот его тренер Владимир Федотов отреагировал очень эмоционально. «Сочи» вновь сравнялся с «Динамо» по очкам.

31’. «Арсенал» - «Урал» - 0:1. Евгений Марков рукой выбил мяч из пустых ворот и был удален. Рафал Аугустиняк с «точки» все равно вывел гостей вперед. «Урал» оторвался на четыре очка от зоны переходных матчей.

33’. «Химки» - «Спартак – 0:1. Александр Руденко выскочил один на один с Александром Селиховым, обыграл вратаря и был сбит вратарем. Сергей Карасев поначалу указал на 11-метровую отметку, но после просмотра VAR передумал. Неожиданно, честно говоря.

33’. «Динамо» - «Сочи» - 1:2. Ангбан пушечным выстрелом метров с 30 засадил мяч в дальнюю штангу, чем вывел из игры среагировавшего на удар Лещука, и Матео Касьерра в падении головой отправил мяч в пустые ворота. Гости обошли москвичей в борьбе за серебро!

33’. «Арсенал» - «Урал» - 0:2. Даниэль Мишкич со средней дистанции пробил в дальний угол, Михаил Левашов эпизод откровенно проспал. Грустное прощание Тулы с РПЛ…

37’. «Рубин» - «Уфа» - 1:0. Виталий Лисакович с пенальти вывел хозяев вперед. Он же его и заработал. После розыгрыша углового и серии единоборств в штрафной гостей мяч отскочил к белорусу, но его удар рукой прервал Боян Йокич. После чудовищно длительной паузы арбитр Сергей Иванов указал на 11 метров.

39’. «Химки» - «Спартак» - 1:1. Денис Глушаков со второй попытки получил право на пенальти и уверенно его реализовал. Подарил ему ее сыгравший рукой в штрафной Максимилиан Кофрие.

40’. «Динамо» - «Сочи» - 1:3. Нобоа мягко забросил мяч за спины защитникам на ход Касьерры. Форвард выскочил один на один с Лещуком и спокойно пробил мимо него в дальний угол. Хозяевам, чтобы вернуть серебро, теперь нужно было забивать два мяча.

42’. «Арсенал» - «Урал» - 1:2. Максим Кайнов протолкнул мяч мимо Ильи Помазуна с удобной проникающей передачи Кирилла Панченко.

44’. «Химки» - «Спартак» - 2:1. Еще один камбэк – Кирилл Боженов после неудачной скидки Георгия Джикии пробил не лучшим образом, но Селихов, видимо, уже ушел в раздевалку. Химчане вышли вперед, но из зоны переходных матчей им это выбраться не позволило.

45+2’. «Динамо» - «Сочи» - 1:4! Касьерра убежал один на один с Лещуком, и тот срубил форварда. Нобоа хладнокровно уложил мяч в сетку, доведя счет до крупного. Забить «Динамо» за тайм четыре мяча – это вау! Причем четырьмя ударами в створ… Стоило ли Шварцу менять Шунина?

45+5’. «Краснодар» - «Ахмат» - 0:0. Еще один пенальти! Но на сей раз Денис Агкацев выручил партнеров после удара Идриса Умаева. Лечи Садулаев заработал пенальти, обыграв в штрафной Александра Черникова. Воспитанник «быков» такое не прощает.

Ух, каким событийный получился первый тайм! Особенно на «ВТБ-Арене», где все пять мячей записали на счет футболистов «Сочи»… Второй оказался куда менее результативным.

52’. ЦСКА – «Ростов» - 3:0. Антон Заболотный не смог выиграть дуэль у Сергея Песьякова. Мяч отскочил к Чидера Эджуке, он откатил мяч Облякову, и тот довел счет до крупного.

52’. «Крылья Советов» - «Локомотив» - 0:1. Рифат Жемалетдинов после подачи Наира Тикнизяна со штрафного опередил оппонента и пробил Богдана Овсянникова.

54’. «Рубин» - «Уфа» - 1:1. Вышедший на замену Камилов завершил комбинацию, закрученную Касинтурой и Кротовым. Борьба за выживание обострилась.

57’. «Динамо» - «Сочи» - 1:4. Даниил Лесовой грубо сыграл против оппонента и получил прямую красную карточку. Хозяева ко всем своим бедам остались еще и в меньшинстве. На этом тема распределения медалей была окончательно закрыта.

67’. «Краснодар» - «Ахмат» - 0:1. Евгений Харин в контратаке передачей на ход отправил вперед Мохамеда Конате, и тот четко пробил в дальний угол. Грозненцы оторвались на три очка от Самары, укрепившись на седьмой позиции.

68’. «Динамо» - «Сочи» - 1:5. Касьерра оформил хет-трик, завершив атакую Юсупова и Кирилла Заики. Латераль притаился на одной линии с защитниками, получил мяч на ход и прострелил на форварда, в упор переправлявшего мяч в ворота. Такого не могли ожидать даже самые отчаянные болельщики «Сочи».

82’. ЦСКА – «Ростов» - 3:0. Эджуке великолепно промчался по флангу и выкатил мяч на ход Ушакову, чей слабый удар все-таки завершился голом. Но арбитры справедливо узрели у него офсайд.

88’. ЦСКА – «Ростов» - 4:0. И все же армейцы забили по правилам. Вновь контратака, на сей раз ее завершил Дивеев с передачи Заболотного.

90’. «Рубин» - «Уфа» - 1:2. Весь второй тайм «Рубин» лишь изредка симулировал атакующую игру, всем составом отбиваясь внутри своей штрафной. Разве могло это продолжаться вечно? Гамид Агаларов после выноса вратаря Антона Чичкана скинул мяч на ход Ортису, тот убежал один на один с Медведевым и красиво подрезал мяч над ним. «Уфа» выбралась из зоны вылета за считанные минуты до финального свистка!

90+2’ «Краснодар» - «Ахмат» - 1:1. Хозяева спаслись благодаря меткому удару Эдуарда Сперцяна из центра штрафной. Ассистировал ему провинившийся в первом тайме Черников. «Краснодар» вернулся на четвертую строчку, обойдя ЦСКА.

90+4’. «Рубин» - «Уфа» - 1:2. Мусаев в ходе навала покатил мяч в дальний угол, но попал в штангу…

90+13’. «Рубин» - «Уфа» - 1:2. Очередной давал, Монтассар Тальби первым оказался на мяче и укрыл его корпусом, а Остон Урунов сзади наступил ему на ахилл. Защитник рухнул в ожидании пенальти, который Иванов дал лишь спустя несколько минут и то по подсказке VAR. Но Лисакович с 11 метров попал в штангу. Аналогичным образом «Рубин» вылетел из еврокубков от «Ракува»…

Итоги: «Зенит» - чемпион, «Сочи» серебряное, «Динамо» бронзовое, «Спартак» десятый, «Арсенал» и «Рубин» вылетели, «Химки» и «Уфа» в стыках.

РЕЗУЛЬТАТЫ 30-ГО ТУРА РПЛ

«Динамо» - «Сочи» - 1:5

Голы: Нобоа, 8 – в свои ворота – 1:0. Юсупов, 27 – 1:1. Касьерра, 33 – 1:2. Касьерра, 40 – 1:3. Нобоа, 45+2 – с пенальти – 1:4. Касьерра, 68 – 1:5.

Удаление: Лесовой, 57.

«Краснодар» - «Ахмат» - 1:1

Голы: Конате, 67 – 0:1. Сперцян, 90+2 – 1:1.

Нереализованный пенальти: Умаев, 45+2 (вратарь).

«Крылья Советов» - «Локомотив» - 0:1

Гол: Жемалетдинов, 52.

ЦСКА – «Ростов» - 4:0

Голы: Фернандес, 5 – 1:0. Гбамен, 10 – 2:0. Обляков, 52 – 3:0. Дивеев, 88 – 4:0.

«Арсенал» - «Урал» - 1:2

Голы: Аугустыняк, 31 – с пенальти – 0:1. Мишкич, 33 – 0:2. Кайнов, 42 – 1:2.

Удаление: Марков, 30.

«Нижний Новгород» - «Зенит» - 1:0

Гол: Калинский, 20 – с пенальти.

«Химки» - «Спартак» - 2:1

Голы: Жиго, 11 – 0:1. Глушаков, 39 – с пенальти – 1:1. Боженов, 44 – 2:1.

«Рубин» - «Уфа» - 1:2

Голы: Лисакович, 37 – с пенальти – 1:0. Камилов, 54 – 1:1. Ортис, 90 – 1:2.

Нереализованный пенальти: Лисакович, 113 (мимо).

ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РПЛ

1. Зенит – 65

2. Сочи – 56

3. Динамо – 53

4. Краснодар – 50

5. ЦСКА – 50

6. Локомотив – 48.

7. Ахмат – 42.

8. Крылья Советов – 41.

9. Ростов – 38.

10. Спартак – 38.

11. Нижний Новгород – 33.

12. Урал – 33.