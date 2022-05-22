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Даже при 1:5 на «Динамо» есть своя атмосфера! Как клуб прощался с домашним сезоном

На стадионе имени Льва Яшина был в субботу аншлаг. И организация последнего домашнего матча сезона (и чемпионата) была под стать обстановке.
Даже при 1:5 на «Динамо» есть своя атмосфера! Как клуб прощался с домашним сезоном
22 мая 2022 00:08
автор: Николай Яременко
автор фото: ФК "Динамо" (Москва)

«Динамо» умеет делать красиво. С тех пор, как в клуб пришла новая команда управленцев, и результаты стали потихонечку подрастать, и атмосфера на стадионе создаваться. И это дорогого стоит. Да, обидно, конечно, динамовским болельщикам выпасть за 4 тура до финиша из чемпионской гонки, а в последнем туре, да в домашнем матче проиграть 1:5 и потерять «серебро». Но надо ли напоминать, когда в последний раз у бело-голубых была «бронза»? 14 лет назад, ещё при Кобелеве. После этого много чего было: и симпатичная команда при Силкине, влюблявшая в себя многих, но оказавшаяся в итоге вне медалей, и шесть побед в шести матчах группового этапа Лиги Европы при Черчесове, и даже «очищение ФНЛ» в сезоне-2016/17.

Можно ли представить, что еще года три-четыре назад «Динамо» были самой непосещаемой командой из всех московских? И как стремительно всё поменялось!

За полтора часа до игры встречаю Дмитрия Гафина, одного из топ-менеджеров ВТБ и «Динамо». Понимаю, что все в напряжении – решается судьба медалей, но он радушен и спокоен:

- Впервые аншлаг, отличная погода, наслаждайтесь!

Почти аншлаг был три года назад, когда игрался первый матч. Но это было понятное желание людей посмотреть на арену, которую строили целых 11 лет. А теперь люди идут именно на команду. Больше 25 тысяч в теплый субботний день, когда вариантов чем заняться – превеликое количество. Это число внушает.

Надо отдать должное болельщикам. Даже когда стало понятно, что мечты о «серебре» уступят место реальной «бронзе», трибуны поддерживали своих, гнали вперед. Наверное, только на минуту-другую размялись в середине второго тайма речёвкой о том, что надо делать со «Спартаком» - ну, это скорее разминка перед грядущим финалом кубка.

И на «третий тайм» стадион не расходился – остались и на церемонию награждения, и на олдскульную песню «Команда молодости нашей» в исполнении динамовского болельщика Льва Лещенко, и на песни от Люси Чеботиной.

В перерыве Анатолий Бышовец мне попытался подробно рассказать о том, что не так делает Шварц, как неверно расставляет игроков по полю. Но он на то и «Светоч», он же открыл ровно всех играющих футболистов, и научил всех нынешних тренеров понимать футбол. Ему можно. Что понравилось (если, конечно, уместно говорить, что при счете 1:5 что-то может понравиться): каким бы ни был счет на табло, команда пыталась действовать достаточно агрессивно и бежать вперед. Не рассыпалась она и в тот момент, когда оказалась в меньшинстве. Такие вещи, согласитесь, дорого стоят.

Сандро Шварц после игры пообещал исправить ошибки к матчу со «Спартаком», но что-то подсказывает, что желающий спасти хоть как-то свой испорченный столетний сезон красно-белый клуб будет 29-го в Лужниках рвать и метать и затолкать может в ворота «Динамо» не меньше.

Динамовское руководство живет общим делом: не рассуждает про бессмысленное расширение лиги до 18 команд, а разрабатывает и концепцию, и все детали будущего Кубка Лиги. Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал мне, что возглавил соответствующую рабочую группу, а его заместителем в ней станет гендир ЦСКА Роман Бабаев:

- У нас всего шесть недель, но получится очень хороший турнир: своя, местная Лига чемпионов, куча топ-матчей, интерес болельщиков, придут деньги.

И честно говоря, такой настрой радует. Это лучше, чем сидеть и горевать, что скоро всё деградирует и закончится.

Несколько атмосферных фоток с матча:

Александр Овечкин прибыл на матч с семьей. А в традиционный динамовский гонг бил вместе с сыном.

У ветеранов именные места в ложе. Красиво.

А это просто Сабина Шох. Не просто, а распорядительница динамовский vvip-ложи. Потому в ложе так все красиво и выходит.

Круто приходить на футбол с детьми. Год назад сын генерального продюсера/главного редактора «Матч-ТВ» Александра Тащина пришел на футбол в именной майке «Мой первый матч «Динамо» - ЦСКА», с датой – все как полагается. Теперь пришло время футбольного дебюта и у дочери. Вообще, классная идея – запоминающийся сувенир на всю жизнь.

Главы лиг на матчи ходят вместе. Глава ФНЛ Александр Алаев и глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

Жителям Камеруна и Уругвая холодно даже в солнечной Москве. Справа налево: травмированные Диего Лаксальт, Клинтон Н’Жи, его супруга и ребенок.

источник: «Советский спорт»
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