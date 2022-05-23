Рекорд Дзюбы, фокусы Клаудиньо, подвиг Федотова. Итоги сезона РПЛ (часть 1)

ИГРОК-ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

Клаудиньо («Зенит»)

Лучший футболист РПЛ по оценкам Whoscored – 7,51. К ним не стоит относиться столь уж щепетильно, тем не менее факт очень показательный. 25-летний бразилец был приобретен за 12 млн евро и в первый же сезон отбил затраты до цента, став тем клеем, который скрепил южноамериканский легион чемпионов России.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Особенно впечатлили фокусы Клаудиньо в первой части сезона. Он тогда только приехал из бразильского «Брагантино» и еще продолжал кайфовать на поле, регулярно радуя болельщиков и ставя в тупик соперников нестандартными решениями, которые он еще и выполнял на грани разумного.

Увы, перезимовав с «Зенитом», Клаудиньо получил русифицированную прошивку и превратился в просто сильного легионера, но тот осенний запал оставил невероятные впечатления. Да и в эффективности на финише он не сбавил, так что имеет все шансы стать лучшим футболистом сезона.

КОМАНДА-ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

«Динамо»

Сандро Шварц приехал в Москву в октябре 2020 года. В России он был ноунеймом, но быстро заработал авторитет, доверившись яркой динамовской молодежи. Он открыл для большинства Романа Евгеньева, Арсена Захаряна, Константина Тюкавина да и по большому счету Вячеслава Грулева.

В первом, неполном для тренера сезоне, команде не удалось финишировать в еврокубковой зоне – допустив осечки в Самаре, Казани, с «Уралом» и «Химками», динамовцы приземлились в трех очках от «Сочи» и «Рубина». Спустя год можно сделать вывод, что это традиция.

В нынешнем сезоне динамовцы выдали еще более мощный спурт, чем тогда. Оборону укрепили опытные Фабиан Бальбуэна и Диего Лаксальт, в середине сыгрались Даниил Фомин, Себастьян Шиманьски и Никола Моро, почувствовал собственное превосходство над противниками Арсен Захарян, идеально вписался в игру Денис Макаров. «Динамо» стало самым ярким событием осени и единственным преследователем «Зенита».

Жаль, что и в этот раз на концовку эмоций и длины скамейки (особенно в середине поля) команде не хватило – за пять заключительных туров она растеряла 12 очков преимущества перед «Сочи» и упустила серебряные медали. Тем не менее, бело-голубые оказались на пьедестале – всего лишь второй раз в XXI веке.

ПРОГРЕСС СЕЗОНА

Гамид Агаларов («Уфа»)

Еще прошлым летом его фамилию знали лишь избранные, а сегодня он единственная звезда команды из столицы Башкирии. Воспитанник «Анжи» засветился в РПЛ весной 2019 года, когда команда обнищала и доползала до финиша на ободах. Причем больше для формальности. Гамид появился в нескольких матчах, а в двух последних даже выходил в старте, но, естественно, не забил.

Тем не менее, уфимцам он приглянулся, и зимой 2020-го они заплатили за него 40 тысяч евро. Впрочем, через год отправили набираться опыта в «Волгарь», игравший в ФНЛ. Но и там он не сильно впечатлил – 5 голов в 14 матчах.

Источник фото: ФК «Уфа»

По-настоящему выстрелить ему удалось по возвращении. Огромную роль в этом сыграл новый тренер Алексей Стукалов, разглядевший у форварда свойства киллера. Агаларов блестяще исполнил роль наконечника, завершая большинство атак партнеров. Поняв, что форвард в полном порядке, они еще более акцентированно стали искать его в штрафной. Результат превзошел все ожидания – 19 голов в 29 матчах, или 122 минуты на гол.

Особенно важно, что Агаларов не сдулся по ходу сезона, как не раз случалось до него с другими кратковременно вспыхнувшими бомбардирами – в 10 весенних матчах он забил 6 мячей, а в судьбоносной игре последнего тура сделал голевую скидку забившему победный мяч Даниэлю Ортису. А вообще в сезоне Гамид поражал ворота «Зенита», «Сочи», «Динамо», «Краснодара», «Ахмата», «Крыльев Советов» и «Ростова», то есть семи из восьми лучших клубов страны. Устоять удалось только Игорю Акинфееву.

И да, ему всего 21 год.

ПОДВИГ ГОДА

Владимир Федотов (тренер «Сочи»)

В прошлом сезоне сочинцы финишировали на историческом пятом месте, что само по себе уже стало небывалым достижением, после чего потеряли несколько важных игроков. Например, Антон Заболотный отправился в ЦСКА, а Миха Мевля в «Аланьяспор». Однако команда не только не ослабла, но и без видимого труда нашла замены всем выбывшим. Родригао и Матео Барач укрепили оборону, а Матео Кассьерра отправился на острие.

Источник фото: ФК «Сочи»

И все же удивительно, что Федотову, обладавшему крайне посредственным составом, вновь удалось сотворить чудо, причем даже более значимое. Сочинцы выдали ударную концовку (5 побед и 3 ничьи в 8 последних турах) и запрыгнули аж на второе место, которое в других обстоятельствах дало бы им путевку в Лигу чемпионов. Чтобы вы понимали масштаб достижения, «Краснодар» за 11 лет в РПЛ не забирался так высоко ни разу.

Очевидно, что главная задача «Сочи» на лето – удержать Федотова, которого теперь наверняка захотят заполучить более благополучные в финансовом отношении команды. Про «Спартак» и ЦСКА слухи уже ходили.

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

«Крылья Советов»

К этой команде российские болельщики и журналисты необъективны. Например, «Ахмат» финишировал в турнирной таблице выше самарцев. Однако всеобщую любовь снискали именно они. В целом, за счет трех факторов – смелой игры (в 28-м туре, например, уничтожили «Динамо» 5:2), молодого состава, наполовину собранного из воспитанников «Чертаново», и того факта, что команда проводила первый сезон после возвращения из ФНЛ, а значит, многого от нее изначально не ждали.

«Крылья Советов» в этом сезоне подарили российскому футболу немало новых имен. В первую очередь Ивана Сергеева, отметившегося годом ранее рекордным бомбардирским результатом в ФНЛ. Но то был другой уровень. Артем Дзюба даже поспорил с комментатором Константином Геничем о том, что в элите форвард не забьет и восьми мячей. Как же ему было неловко, когда зимой Сергеев стал его партнером по команде, вытеснил его из состава, преодолел необходимую отметку забитых мячей и стал чемпионом России… Кроме него зимой Самару покинули Данил Пруцев и Никита Чернов, перешедшие в «Спартак». Тоже признание, согласитесь.

Источник фото: ФК «Крылья Советов»

А вот весь сезон самарских болельщиков радовали креативный и дерзкий Антон Зиньковский, лихой Роман Ежов, мобильный Максим Глушенков, стабильный Юрий Горшков, надежный Александр Солдатенков, меткий Владислав Сарвели и человек-паук Иван Ломаев. Всей этой бандой руководил Игорь Осинькин, признанный наконец крутым российским тренером. Хочется верить, что команду не растащат топы, и в следующем сезоне она будет еще сильнее.

Чуть не забыл. 17-летний Сергей Пиняев стал автором самого молодого гола РПЛ с 2009 года.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ

Артем Дзюба («Зенит»)

Дзюбе не удалось вновь выиграть чемпионскую гонку, да и в целом сезон он завершал в статусе игрока ротации, что для футболиста его масштаба сильнейший удар по имиджу и амбициям. Неудивительно, что по завершении чемпионата он с командой попрощался. Однако перед этим ему покорилось историческое достижение – в октябре он забил «Динамо» и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.

В «Зените» он провел 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 70 результативных передач. Для сравнения, за «Спартак» он отличился 38 раз в 166 матчах.

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

Совершенно невероятный сезон провел «Краснодар», поменявший за несколько месяцев две трети команды. Чтобы оценить масштаб реформ, достаточно просто сравнить составы команды в первом и последнем турах. Пересечений тут пять – Егор Сорокин, Александр Черников, Юрий Газинский, Эдуард Сперцян и Алексей Ионов.

С «Уралом» в основе также появились Матвей Сафонов, Сергей Петров, Кайо, Тони Вилена, Магомед-Шапи Сулейманов и Виктор Классон, а на замену вышли Джон Кордоба, Реми Кабелла, Кристиан Рамирес и Владимир Ильин.

Против «Ахмата» же в старте вышли: Станислав Агкацев, Виталий Стежко, Олег Исаенко, Григорий Жилкин, Никита Кривцов, Ираклий Манелов, Олакунле Олусегун, плюс на замену появились Александр Мартынович, Владислав Самко, Евгений Городов и Вячеслав Литвинов. Практически другая команда.

Источник фото: ФК «Краснодар»

В немалой степени кадровые проблемы возникли из-за того, что у владельца Сергея Галицкого арестовали зарубежные счета, и он потерял возможность оплачивать дорогостоящим легионерам их высокие зарплаты. Однако весной вдруг выяснилось, что эти самые легионеры не так уж сильно превосходят местных пацанов. Один из матчей «Краснодар» завершал 11 воспитанниками и все равно умудрился взять во второй части розыгрыша 21 очко и финишировать выше закупившегося под завязку ЦСКА.

Стоит добавить, что лишилась команда и тренера. Заменивший зимой Виктора Гончаренко немецкий специалист Даниэль Фарке быстро сделал ноги, а заменил его доселе никому не известный Александр Сторожук. Однако вопреки логике он сделал свою работу на отлично!

ОДИН В ПОЛЕ – ВОИН

Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

Лишь немного меньшие кадровые потрясения пережил «Локомотив», которого ждало испытание Ральфом Рангником и его дружной бригадой стратегов. Состав железнодорожников тоже изменился кардинально и одномоментно, что сильно ударило по сыгранности связок и общих перспективах на сезон.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Единственным стабильно значимым игроком атакующей линии остался Жемалетдинов, весь чемпионат чуть ли не в одиночку тащивший «Локо» к чужим воротам. Его 9+6 в таких турбулентных условиях – результат отличный. Весной на помощь Рифату пришел Вильсон Изидор, но если бы не подвиги россиянина осенью, к тому моменту уже и смысла в голевых успехах француза не было бы.

ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ

Алексей Березуцкий (ЦСКА)

ЦСКА при Евгении Гинере всегда славился семейностью и преемственностью, поэтому сколь бы ни было удивительно назначение перед началом сезона на пост наставника неопытного Алексея Березуцкого, оно все-таки соответствует командному духу. А после увольнения из тренерского штаба «Краснодара» присоединился к брату и Василий.

Не уверен, что по итогам сезона их работу можно оценить положительно. Осенью армейцам сильно не хватало командной идеи. Каждый из футболистов вроде бы действовал в логике развития игры, но общая концепция не прослеживалась. Не было ни рисунка игры, ни понимания принципов футбола красно-синих. Ну, кроме желания достичь результата любой ценой.

Источник фото: ПФК ЦСКА

Тогда все списали на проблемы с составом, однако и после приезда целой группы легионеров в зимнее трансферное окно дела наладились только на коротком отрезке. Тем не менее, нельзя не упомянуть тот факт, что ЦСКА дважды одолел в рамках РПЛ «Спартак» и создал свое уникальное клубное ДНК. Возможно, это не менее важно, чем сиюминутный результат.

7:1

«Зенит» – «Спартак»

Трагедия для одних и вековой подвиг для других. Никогда еще «Спартак» не проигрывал в РПЛ так крупно. Сердар Азмун искрил, Клаудиньо творил, Максимилиано Кофрие вытворял, Александр Максименко вытаскивал мяч из сетки. Об этом матче питерские болельщики будут припоминать своему заклятому врагу еще пару десятилетий. Не зря же клубный магазин сразу отреагировал специализированными футболками.

МЕСТЬ БЫВШЕЙ

Денис Глушаков («Химки»)

Экс-капитан «Спартака» в обоих матчах огорчил красно-белых, напомнив о себе болельщикам москвичей. Во втором случае его гол даже помог победить (2:1).