Мечты продаются и покупаются. Доказано Мбаппе, кинувшим «Реал» ради «ПСЖ»

МБАППЕ РАЗВЕЛ «РЕАЛ»

Такого эпического обмана в мировом футболе еще не было. Еще в пятницу мировые СМИ обсуждали невероятную удачу «Реала», практически заполучившего главную звезду современности Килиана Мбаппе бесплатно, а уже в субботу ситуация развернулась на 180 градусов – «ПСЖ» объявил, что лучший игрок остается.

Новость шокировала всех – от практически уже попрощавшихся с главной надеждой выиграть Лигу чемпионов болельщиков парижан до потиравшего руки президента сливочных Флорентино Переса. Реакция большинства (кроме фанатов «ПСЖ», естественно) была очень жесткой. «Предательство» - самая частая формулировка, которую довелось прочесть.

Дело не только в том, что Мбаппе уже договорился с «Реалом», а в том, что откровенно подставил клуб. Перес готовил переход нападающего с прошлого года, а сам француз лишь подогревал слухи о сделке рассказами о том, что с детства мечтает играть за мадридский суперклуб. На протяжении всего периода переговоров он говорил, что готов к переходу, а после сумасшедшего камбэка «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» даже согласовал контракт на заоблачных условиях (говорят, получал бы 50 млн евро в год).

Такие баснословные средства «Реалу» было необходимо выделить из бюджета, поэтому другие варианты усиления линии атаки не рассматривались. Более того, Перес жаждал заполучить другого вундеркинда Эрлинга Холанда, но, чтобы не смущать Мбаппе, по нему переговоры не велись. За несколько дней до «предательства» Мбаппе Холанда подписал «Манчестер Сити».

ЗВОНКИ МАКРОНА, КЛАН МБАППЕ

Почему же Мбаппе передумал? Сработали несколько факторов. Во-первых, влияние семьи. Килиан родился в пригороде Парижа в относительно большой семье эмигрантов. Его отец – выходец из Камеруна, а мать – потомок алжирских эмигрантов. Это классическая небогатая семья, у которой много дальних родственников.

Как рассказывал однажды экс-вице-президент «Монако» (где начинал Мбаппе) Вадим Васильев, такие истории во Франции очень распространены. Когда у парня появляется большое футбольное будущее, рядом возникают и все мало-мальски отдаленные родственники, которых новоиспеченная звезда кормит, поит и обувает. Вероятно, так произошло и сейчас. Ни для кого не секрет, что вокруг Мбаппе собрался целый клан, большинство членов которого топило за то, чтобы принять более выгодное в финансовом отношении предложение «ПСЖ».

Кроме того, сообщалось, что на игрока оказывали давление извне. Например, ему звонил лично президент Франции Эммануэль Макрон, занимающийся, кажется, всеми делами в мире. Интересно, хватает ли у него сил на свою непосредственную работу? Якобы также Мбаппе поступали и звонки из Катара, а сам он опасался за семью, в том числе младшего брата, тренирующегося в академии «ПСЖ».

ЗАРПЛАТА В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ У МЕССИ

Деньги стали вторым ключевым фактором. Официальных данных пока не было, но инсайдеры сообщают, что зарплата форварда по новому контракту составит астрономические 93 млн евро в год. Для сравнения, на данный момент больше всех платят Лионелю Месси (те же парижане), однако всего какие-то жалкие 35 млн, а Неймару – 30 млн. Даже стыдно как-то за этих доходяг.

Кроме того, пишут о том, что сумма подъемных, то есть за факт подписания контракта, составила еще 300 млн. «Реал» предлагал всего 40 млн.

СОВЛАДЕЛЕЦ «ПСЖ» С ПРАВОМ ГОЛОСА

Третья причина – статус Мбаппе, который и подчеркивают эти финансовые условия. В «ПСЖ» таким образом дали игроку понять, что для них он системообразующее звено всего проекта, выше многократного обладателя «Золотого мяча» Месси и главного бразильского таланта Неймара.

Подкрепить свою позицию парижане решили принятием всех условий Килиана. Например, по его просьбе пост спортивного директора клуба покинул Леонардо. Его заменил Луиш Кампуш, занимавшийся скаутингом в «Монако».

Также он выдвинул условия о приобретении двоих французских футболистов – Орельена Тчуамени (все тот же «Монако») и Усмана Дембеле, у которого летом истекает контракт с «Барселоной». Самое суровое в этой истории то, что Тчуамени уже договорился с «Реалом», но, как мы теперь знаем, это уже ничего не значит.

Собственно, все это часть общей стратегии по привлечению Мбаппе к управлению клубом. Утверждается, что теперь он будет иметь право голоса при выборе главного тренера и участвовать в трансферной политике клуба.

ИГРОК БОЛЬШЕ ТОП-КЛУБА И ДАЖЕ ЦЕЛОГО ГОСУДАРСТВА

Все это значит, что капитализация футбола окончательно привела к тому, что один футболист может быть больше, чем самый успешный в мире клуб. Так всего пару лет назад произошло с Месси в «Барселоне». Аргентинец оказывал колоссальное влияние на раздевалку, определяя судьбу тренеров. Чем это закончилось, все знают. Интересно, кстати, как он отреагирует на происходящее в Париже. Лео не привык находиться в чьей-то тени, и когда его зазывали в «ПСЖ», явно обещали не вторые роли.

Что до сверхмасштабной роли футболиста, то ее лучше всех сформулировал Биксант Лизаразю: «Переговоры с двумя клубами вел клан Мбаппе. Такое ощущение, что он поставил их на колени. За всю историю футбола никогда не видел, чтобы футболист ставил на колени государство и самый большой клуб мира».

Звучит, как очень плохая перспектива, не правда ли?

Осудил своего бывшего подопечного даже экс-наставник «ПСЖ» Унаи Эмери: «Это очень личное решение, но оно было принято слишком поздно. Очень ценю этого парня и уважаю его мнение, но он сделал все не вовремя и в плохой форме. Это нехорошо для футбола».

«ОНИ РАЗРУШИЛИ ТВОЮ МЕЧТУ»

А что же сам Мбаппе?

«Хотел закончить сезон лучшим бомбардиром и ассистентом лиги 1, и мне это удалось. Здорово продлить контракт с «ПСЖ», ведь это значит, что я вернусь в следующем сезоне. Это очень хорошо. Главное, что я продолжу помогать клубу завоевывать трофеи. И, конечно, веселиться», - заявил он.

«Убежден, что смогу здесь продолжать расти, в клубе, который предоставляет мне все возможности для выступления на самом высоком уровне. Очень рад, что продолжу играть во Франции, стране, где я родился, вырос и добивался успехов», - это слова из его другого выступления.

Внятно объяснить причины своего решения он не смог даже Пересу, часть разговора с которым попала в прессу.

- Хочу поблагодарить вас за возможность играть за «Реал», клуб, фанатом которого я был с детства. Хочу сообщить вам, что принял решение остаться в «ПСЖ». Удачи вам в финале Лиги чемпионов, - сказал Килиан.

- Желаю тебе всего наилучшего. Они разрушили мечту твоего детства, - ответил Перес.

«ПСЖ» СПАС УЕФА ОТ СУПЕРЛИГИ. НА НЕГО ФЕЙР-ПЛЕЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ?

В Испании реакция на новость была максимально болезненной. Включился даже президент Ла Лиги Хавьер Тебас: «То, что делает «ПСЖ», продлевая контракт с Мбаппе за огромную сумму денег (кто знает, где и как они будут выплачены) после объявления об убытках в размере 700 млн евро за последние несколько сезонов и наличия заработного бремени в размере 600 млн, - это оскорбление футбола. Аль-Хелаифи так же опасен, как и Суперлига».

Тебас не стал бездействовать, а продал жалобу на «ПСЖ» в УЕФА, властям Франции и Евросоюза. «ПСЖ» и раньше вряд ли вписывался в финансовый фейр-плей, а уж теперь и подавно. Впрочем, Аль-Хелаифи был союзником УЕФА в критический момент, когда «Реал» пытался организовать Суперлигу, так что теперь сложно представить, чтобы европейские футбольные чиновники кинули одного из своих крупнейших партнеров. «ПСЖ» поставил их в крайне неудобного положение.

Стоит добавить, что за счет бездонной бочки с деньгами из Катара «ПСЖ» уже третий раз отвешивает оплеуху гранду мирового футбола. До того они выдернули за 222 млн евро у «Барселоны» Неймара (причем он выкупил свой контракт сам на средства, представленные как бы третьей стороной), а затем переманили Месси. Так «Барса» за несколько лет пришла к тому, что имеет сейчас.

Ну, а Пересу ничего не остается, кроме как сконцентрироваться на других задачах. Потерянного времени никто не вернет, поэтому работать надо с утроенной энергией. Сообщается, что клуб может попытаться подписать одного из вингеров «Ливерпуля» Мохамеда Салаха или Садио Мане. Также готово соглашение по Тчуамени и уже объявлено о приходе защитника «Челси» Антонио Рюдигера.