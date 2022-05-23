Куда поедет Дзюба: в Белград, в Будапешт к Черчесову или в Стамбул?

«Ну, а теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения, Увидимся», - говорит Артем в конце ролика.

Где же теперь супергерой будет радовать болельщиков? Вот несколько реальных вариантов продолжения карьеры.

БЕЛГРАД. «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА»

Самый обсуждаемый вариант. Вроде бы и сербы заявляли, что рассматривают всерьез вариант с подписанием Дзюбы.

Какие плюсы для Артема в этом трансфере? Нашего форварда в Сербии хорошо знают. Перед тем «знаменитым» матчем в Лиге Наций в Белграде в середине ноября 2020 года со сборной Сербии, который завершился для нашей команд полным конфузом 0:5, сербские болельщики пугали друг друга в соцсетях: вот приедет Дзюба - и нашей сборной конец. Дзюба тогда в Белград не приехал и «конец» произошел с командой Черчесова.

Еще из плюсов – в Сербии русских любят, вне зависимости от политической ситуации. Форварду и его семье там будет комфортно. И вообще, Сербия прекрасная страна для жизни, достаточно недорогая, теплая, до моря рукой подать. Хотя это уже Черногория.

Артему только останется завоевать любовь фанатов «Црвены Звезды». А для этого нужно будет забивать регулярно. Надеемся, с этим у Артема не заржавеет. Все-таки сербский чемпионат попроще РПЛ.

Из минусов – зарплата. Как рассказал известный агент Дмитрий Селюк, в «Звезде» максимальная зарплата 500 тысяч евро в год. И платят ее только звездам. После 3-3,5 млн в «Зените» пойдет ли на такое сокращение Дзюба? Хотя очевидно, что заработал он уже прилично, возможно, выберет комфортный чемпионат для завершения карьеры, а деньги отодвинет на второй план.

БУДАПЕШТ. «ФЕРЕНЦВАРОШ»

Еще один приоритетный вариант. Станислав Черчесов любит Дзюбу, их столько приятных моментов связывает, я имею в виду ЧМ-2018. Нападающий вроде счастливого талисмана для Черчесова.

Сейчас Станислав Саламович в Будапеште на коне – сделал золотой дубль за полгола пребывания в клубе. У него все козыри на руках. Главная задача – пробиться в группу Лиги чемпионов. «Ференцварошу» предстоит преодолеть два отборочных этапа. Если Саламыч скажет хозяину: «Мне нужен Дзюба», тот не откажет. Чемпионат в Венгрии тоже довольно щадящий, Артем там может стать большой звездой.

Из минусов – то же самое, что и в Сербии, - непривычно маленькая для Дзюбы зарплата.

СТАМБУЛ. КТО-ТО ИЗ ТУРЕЦКИХ ГРАНДОВ

Здесь с зарплатой будет получше, если Дзюбой заинтересуется один из грандов. На 1-1,5 млн в год он может в Стамбуле рассчитывать, учитывая, что Артему 22 августа исполнится 34 года.

Из минусов – страна мусульманская, фанаты не менее горячие, чем в Белграде, но русский нападающий в Турции обыкновенный варяг, приехал играть и зарабатывать деньги, отнимая место у местных парней. Никаких сантиментов в отношении Артема там никто испытывать не будет в отличие от Белграда. Приехал – давай, забивай. Если неудачная серия затянется, фанаты и подогреваемая ими пресса, съедят Дзюбу без соли и без лука.