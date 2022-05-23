У «Динамо» - снова самая чистая игра

Перед началом матча Тинькофф Российской Премьер-Лиги ФК «Динамо» — ФК «Сочи» защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна получил приз спортивной премии LIGA FAIR PLAY.

Торжественная церемония награждения, в которой участвовали исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан и заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров, состоялась 21 мая 2022 года на центральном стадионе «Динамо» им. Л. И. Яшина.

«Премия LIGA FAIR PLAY – итог многолетнего сотрудничества «Лиги Ставок» и Российской Премьер-Лиги. Она направлена на развитие всего российского футбола, выводит его на более высокий уровень. Для всех нас крайне важно соблюдать принципы честной игры, играть по правилам с уважением друг к другу. LIGA FAIR PLAY решает эти задачи! Неотъемлемой частью футбола являются принципы честной игры. Крайне важно рассказывать, как игра по правилам приводит к хорошим спортивным результатам. Победа «Динамо» в премии LIGA FAIR PLAY является тому ярким подтверждением» — отметил заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров.

По итогам апреля 2022 года работники ФК «Динамо», футболисты и их верные болельщики продемонстрировали самые высокие показатели Fair Play в матчах РПЛ, набрав наибольший средний балл — 8,13.

«Хорошо, что мы получали эту Премию. Это хороший приз, будем и в дальнейшем стараться зарабатывать меньше желтых и красных карточек, хорошо играть» - сказал Антон Шунин.

ФК «Динамо» (Москва) — победитель премии LIGA FAIR PLAY:

По итогам отчетных периодов: СЕНТЯБРЬ 2021 (7,83), НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2021 (7,85), АПРЕЛЬ 2022 (8,13)

О Премии LIGA FAIR PLAY

Основная цель премии LIGA FAIR PLAY, учреждённой Российской Премьер-Лигой и генеральным партнёром РПЛ БК «Лига Ставок» в 2017 году, — продвижение идей и принципов Fair Play, в основе которых уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам, а также зрелищность игры, спортивное поведение и дисциплина на поле.

Премия присуждается команде с наибольшей средней итоговой оценкой Fair Play за отчётный период. Методика оценки рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по данной системе осуществляется делегатом РПЛ и отображается в соответствующем рапорте.

Команда, набравшая наибольшую среднюю итоговую оценку по результатам 30 туров сезона Тинькофф Российской Премьер-Лиги, получает итоговую премию LIGA FAIR PLAY.