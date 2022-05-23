Не издевайтесь над футболом. Реплика Яременко навстречу исполкому РФС

Читал тут новость на днях: Минпромторг направил все свои усилия на проведение конкурса по выбору названия для какой-то забегаловки, которая заменит McDonald's. Есть чем заняться креативным и творческим ребятам в серьёзном ведомстве – видимо, все вопросы уже давно решены, осталось только названия подбирать. Сегодня сообщили, что подобрали: будет называться Mc. Да, вам не послышалось и не показалось. Отрезали вторую часть, оставили первую. Mс – как много в этом слове для сердца русского слилось! Дыхание свежеиспеченных пирогов из духовки, запах русского борща, аромат квашеной капустки – всё это подкатывает к горлу, вызывает обильное слюноотделение, словно у павловской собаки, едва ты завидишь эти две простые русские буквы Mc.

Красивая идея – как у скульптора: отсекай себе лишнее и создавай новые бренды: вместо Кока-колы – КоКо, например. Дальше не буду придумывать. Зачем хлеб у Минпромторга отбирать? Я-то бесплатно придумываю, а они на зарплате сидят, деньги налогоплательщиков с пользой осваивают.

Но иногда в конторах, где имитация бурной деятельности давно стала основой всей деятельности, подобное времяпрепровождение может нанести колоссальный вред. Страшно переживаю, что в РФС на исполкоме завтра могут так намутить с расширением лиги, что придётся сокращательскую идею названий взять на вооружение: Фу – это то, что раньше футболом называлось. Очень хочется призвать все заинтересованные лица завтра – когда решения будут приниматься - об этом помнить.