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Не издевайтесь над футболом. Реплика Яременко навстречу исполкому РФС

Главный редактор «Советского спорта» напоминает, что завтрашний день может омрачиться непоправимыми для судеб футбола решениями.
Не издевайтесь над футболом. Реплика Яременко навстречу исполкому РФС
23 мая 2022 21:58
автор: Николай Яременко
автор фото: РФС

Читал тут новость на днях: Минпромторг направил все свои усилия на проведение конкурса по выбору названия для какой-то забегаловки, которая заменит McDonald's. Есть чем заняться креативным и творческим ребятам в серьёзном ведомстве – видимо, все вопросы уже давно решены, осталось только названия подбирать. Сегодня сообщили, что подобрали: будет называться Mc. Да, вам не послышалось и не показалось. Отрезали вторую часть, оставили первую. Mс – как много в этом слове для сердца русского слилось! Дыхание свежеиспеченных пирогов из духовки, запах русского борща, аромат квашеной капустки – всё это подкатывает к горлу, вызывает обильное слюноотделение, словно у павловской собаки, едва ты завидишь эти две простые русские буквы Mc.

Красивая идея – как у скульптора: отсекай себе лишнее и создавай новые бренды: вместо Кока-колы – КоКо, например. Дальше не буду придумывать. Зачем хлеб у Минпромторга отбирать? Я-то бесплатно придумываю, а они на зарплате сидят, деньги налогоплательщиков с пользой осваивают.

Но иногда в конторах, где имитация бурной деятельности давно стала основой всей деятельности, подобное времяпрепровождение может нанести колоссальный вред. Страшно переживаю, что в РФС на исполкоме завтра могут так намутить с расширением лиги, что придётся сокращательскую идею названий взять на вооружение: Фу – это то, что раньше футболом называлось. Очень хочется призвать все заинтересованные лица завтра – когда решения будут приниматься - об этом помнить.

источник: «Советский спорт»
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