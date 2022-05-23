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Саша Черный. Останется ли в «Динамо» Сандро Шварц?

По окончании довольно печального матча с «Сочи» гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров напомнил журналистами, что у главного тренера команды Сандро Шварца контракт, который он должен продолжить отрабатывать.
Саша Черный. Останется ли в «Динамо» Сандро Шварц?
23 мая 2022 22:08
автор: Кирилл Шулика
автор фото: ФК "Динамо" (Москва)

Болельщики бело-голубых немецкого специалиста любят, некоторые его уже русифицировали, дав очень поэтическое прозвище «Саша Черный». Да и самому Шварцу в принципе не за что не любить «Динамо». В конце концов, бронза этого сезона – единственная награда Шварца и как игрока, и как тренера.

Но ответа на вопрос о том, кто будет главным тренером «Динамо» в будущем сезоне, до сих пор нет. В пользу того, что останется Шварц, говорит то, что в руководстве бело-голубых продолжит работу Желько Бувач, который, собственно, и привез тренера в Россию. Однако привез он его вместе с Андреем Ворониным. Бывший футболист команды до марта успешно работал, будучи мостиком между игроками и тренерским штабом. По понятным причинам, украинец Воронин Россию покинул, и результаты команды стали весьма посредственными.

Однако давайте зададимся вопросом: нужен ли «Динамо» Сандро Шварц, который не имеет опыта ни борьбы за высокие места, ни выступления в еврокубках? В своей карьере он выиграл как тренер только Оберлигу «Гессен» (пятый дивизион немецкого футбола) с «Эшборном». Далее был «Майнц», где он выступал и как игрок, который под его началом был 14-м, а затем 12-м в Бундеслиге.

Его «Динамо» в этом сезоне просто катастрофически упустило серебро, выдав абсолютно ужасную концовку сезона. В пяти последних матчах у «Динамо» - поражения от ЦСКА, «Урала», «Крыльев Советов», «Сочи», а также ничья с «Локомотивом» (хотя по ходу вели 3:1) при 16 пропущенных голах! Тут уже болельщики могли бы требовать отставки тренера, как говорится, с чистой совестью. Но «Динамо» за счет потрясающей осени все-таки выиграло бронзу, которая стала первой с 2008 года. Более того, именно «Динамо» - теперь лучший московский клуб, что, безусловно, смягчает сердца поклонников команды.

Так что же предопределило ужасную концовку чемпионата? Ведь явно Шварц не разучился тренировать, а футболисты играть в футбол? В этих рассуждениях как раз и будет ответ на вопрос, нужно ли Шварца оставлять в «Динамо».

Одним из самых больших заблуждений болельщиков является убеждение, что если набрать своих молодых футболистов, то можно свернуть горы. «Динамо» в этом году очень ярко его опровергло. Молодежь в команде – наверное, сильнейшая в РПЛ, особенно Арсен Захарян и Константин Тюкавин, но для решения больших задач она оказалась полностью не готова. Невозможно в 18-20 лет стать лидером команды и вести ее за собой в бой за золото или даже серебро. На роль лидера Шварц взял Федора Смолова, который, конечно, свой вклад в бронзу внес, но лидером так и не стал. Даже без Антона Шунина в составе он не выводил команду с капитанской повязкой, она ушла парагвайскому защитнику Фабиану Бальбуэне, который проводит в России только первый сезон.

Сам же Антон Шунин, который, как и Смолов, брал бронзу еще при Кобелеве в 2008 году, провел худший для себя сезон. Статистика говорит, что он пропустил на 4,1 гола больше ожидаемого – это худший показатель во всей РПЛ. Процент сэйвов Шунина в этом сезоне РПЛ - 63%. Это его худший процент спасений с сезона-2015/16, когда был равен 61%.

Многие болельщики говорили, что ставку надо делать на Игоря Лещука, но мы его увидели в матче с «Сочи»…

Интересно, что, похоже, Шварц изначально уделил вратарской позиции очень мало внимания. Единственный, кто остался в тренерском штабе после ухода Кирилла Новикова – тренер вратарей Дмитрий Изотов, который всего на три года старше Шунина.

Мне кажется, что именно беда с вратарской позицией и стала причиной провальной игры команды в обороне. Возросла цена ошибки, которая наложилась на ответственность за результат. Оборона с уходом, по понятным причинам, украинского центрального защитника Ивана Ордеца и так не была образцом надежности, а тут еще и сломалась психологически.

Таким образом, две ошибки Шварца очевидны – отсутствие должного внимания к вратарям и создание команды без явных лидеров, эдаких дядек. Возможно, как раз осенью эту роль выполнял Андрей Воронин, пусть и с тренерской скамейки.

Но на все это можно посмотреть и с другой стороны: Шварц – тот тренер, который, во-первых, не боится доверять молодежи, в РПЛ – единичные буквально примеры того, чтобы в основном составе выходил игрок в 17 лет, во-вторых, играет не в автобус, а в открытый атакующий футбол. Ведь даже в абсолютно черных пяти последних матчах чемпионата «Динамо» забило 8 голов. По итогам сезона, в топе бомбардиров оказался Федор Смолов, пусть и забивший часть голов за «Локомотив», а в топе ассистентов – Себастьян Шиманьски и Арсен Захарян.

Конечно, все рассуждения о Шварце наверняка обнулит финал Кубка России. Если его выиграет «Динамо», то вряд ли найдется хотя бы один человек, который скажет, что немецкому тренеру нужно уходить. Ну, а если проиграет, я не думаю, что его уход многих расстроит. Но это всё эмоции, то есть не лучший советчик в принятии ключевых решений в развитии клуба.

На самом деле Шварц, как я уже писал выше, впервые в карьере взял медали. У него опыта решения серьезных футбольных задач не сильно больше, чем у Захаряна и даже меньше, чем у Смолова. Но это совсем не значит, что он не сможет эти самые задачи решать. Шварцу надо обязательно дать возможность исправить свои ошибки. Шишки он уже себе набил, теперь их надо лечить.

И это говорит в пользу того, что Шварц останется в России. Его возвращение в Германию просто обнулит его опыт борьбы за медали и титулы. Максимум, что ему прочат журналисты немецких СМИ – берлинскую «Герту» (которая сама вылетает из первой Бундеслиги во вторую – первый матч в «стыках» проигран дома «Гамбургу»). Да, конечно, это Бундеслига, но в ней-то как раз у него не будет возможности выиграть трофеи, получив соответствующий бесценный тренерский опыт. В России у него такой шанс с «Динамо» наверняка будет.

источник: «Советский спорт»
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