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Моуринью войдет в историю. Что ждать от первого финала Лиги конференций «Рома» - «Фейеноорд»

В среду 25 мая в Тиране на «Национал Арене» в решающем матче Лиги конференций встретятся итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд» (22:00 мск).
Моуринью войдет в историю. Что ждать от первого финала Лиги конференций «Рома» - «Фейеноорд»
24 мая 2022 19:30
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК "Рома"

Албания впервые примет финальный матч турнира УЕФА, который пройдет на небольшом по европейским меркам стадионе, вмещающем 21690 зрителей. А тот, кто выиграет эту встречу, займет место в истории – мы узнаем первого победителя Лиги конференций. И это отличный повод для пари! Получайте Джекпоны, независимо от его результатов, всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше 50 призов каждый день! Призовой фонд грандиозной акции – 450 миллионов рублей, присоединяйтесь к клубу победителей!

В финале сошлись два клуба с большой историей. И это важно для УЕФА, запустившего новый турнир. Если кто-то перед началом розыгрыша ЛК полагал, что соревнование померкнет даже на фоне Лиги Европы, то опасения не подтвердились. Достаточно посмотреть на участников полуфинала в обоих турнирах, чтобы понять – уровень команд в них сопоставим.

УЕФА

«Рома» в 1/2 финала выбила из борьбы английский «Лестер», а «Фейеноорд» - вторую команду Франции «Марсель», который по итогам завершившегося в воскресенье чемпионата Лиги 1 получил прямую путевку в Лигу чемпионов. Не останутся на следующий год без еврокубков и оба участника финала Лиги конференций.

Команда Жозе Моуринью в заключительном туре Серии А на выезде с крупным счетом победила «Торино» (3:0) – а это крепкий середняк итальянской лиги. Римляне стали шестыми и получили путевку в Лигу Европы. Дублем отметился Тэмми Абрахам, главная удара сила римлян (17 мячей в чемпионате Италии), еще один гол у Лоренцо Пеллегрини. Португальский тренер использовал схему с пятью защитниками, что не помешало сыграть его команде результативно в атаке.

Такие построения Жозе делает уже не первый раз. При этом надо отметить, что за сезон он научил свою команду тактическому разнообразию. Нынешняя «Рома» умеет играть по сопернику, что наряду с лучшим подбором игроков, чем у голландцев, делает ее фаворитом предстоящего поединка. Моуринью же имеет уникальный шанс стать первым тренером, который выигрывал все три еврокубковых трофея.

Жозе уже стал первым тренером, который дошел до финалов трех еврокубков. С «Порту» он выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, с миланским «Интером» - Лигу чемпионов, с «МЮ» - Лигу Европы. Моуринью вышел в лидеры по успешным сезонам в еврокубках с разными клубами. Никому ранее не удавалось выводить в финалы четыре разных клуба.

УЕФА

«Фейеноорд», как считают эксперты, в финале оказался благодаря удаче. «Марсель» по уровню превосходил своего соперника, но не использовал кучу моментов в домашнем матче. В заключительном туре чемпионата Нидерландов команда Арне Слота проиграла «Твенте» (1:2), но на турнирном положении это не отразилось. «Фейеноорд» стал третьим, пропустив вперед гранды – «Аякс» и «ПСВ Эйндховен», что дает право сыграть в квалификации Лиги Европы на следующий сезон.

По подбору футболистов превосходство «Ромы» очевидно. В лазарете римлян из важных фигур Генрих Мхитарян. У армянского нападающего травма. А вот еще один наш хороший знакомый Эльдор Шомуродов может принять участие в матче. Экс-форвард «Ростова» не так часто появляется в составе своего клуба, однако в последних играх узбек довольно удачно выходил на замену.

Главный же козырь «Ромы» - конечно, ее умудренный победным опытом тренер. Слота даже неуместно сравнивать с португальским специалистом. В прошлом сезоне Арне уволили из «АЗ», а в его послужном списке нет пока серьезных побед.

УЕФА

Все расклады перед финалом говорят в пользу римлян. Клубу из Нидерландов остается уповать на свой характер, настрой и удачу, которая пока шагала в ногу с «Фейеноордом» по Лиге конференций. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите Колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

источник: «Советский спорт»
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Моуринью войдет в историю. Что ждать от первого финала Лиги конференций «Рома» - «Фейеноорд»
Моуринью войдет в историю. Что ждать от первого финала Лиги конференций «Рома» - «Фейеноорд»
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