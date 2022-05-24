Борис Рапопорт: «Зенит» сыграл обыкновенный матч, не хочу искать закулисные моменты

– Как восприняли результат матча в Нижнем Новгороде?

– Как естественный. Не хочу искать какие-то закулисные моменты – обыкновенная игра. Состав «Зенита» был экспериментальным, и преимущество было большим, но нижегородская команда приучила к тому, что она – организованная. Если и есть нехватка, то – мастерства и достаточно классных футболистов. Но то, что в организации и борьбе они никому не уступают, это очевидно. В этом сезоне «Нижний Новгород» одержал ряд громких побед, поэтому характер у команды такой же, как и у самого Кержакова. Гостям нужно было поднапрячься, они могли и отыграть этот мяч, но что есть, то есть.

– Насколько велика вина со стороны Оздоева, когда был назначен пенальти?

– Было поставлено бедро. Поэтому не так Оздоев нарушил правила, сколько соперник воспользовался случаем. В этом и есть умение нападающего – заработать пенальти. Надо отдать ему должное, что он выжал из этого момента всё, что было возможно. Да, Магомед не хотел этого делать, но получилось случайно.

– Был ли шанс взять пенальти?

– Это лотерея. Всегда есть шанс чего-то сделать, но, насколько мне известно, Калинский привык забивать. Ну, и в то же время не помню, чтобы Одоевский был специалистом по отражению пенальти. Скорее, Гойло мог это сделать – помню по сезону, когда мы стали чемпионами России с юношами «Зенита». Сейчас же удар был выполнен неплохо. И я считаю, что вратарю лучше не гадать заранее, если он не знает точно, куда будет бить.

– Как Вам сочетание Дзюба – Сергеев, которое больше мы уже не увидим?

– Дело в том, что сочетание было Дзюба – Азмун! Артём цеплялся за мячи, всё время оттягивался как минимум до середины, участвовал в верховых передачах и сбросах. Иранец тонко чувствовал, из глубины врывался и забивал. Тандем сильнейший в России. Конечно, чтобы сочетание Дзюба – Алберто или Дзюба – Сергеев состоялось, необходимо какое-то время. Мне жалко, что Дзюба ушел, но мы не знаем условий переговоров, которые были между ним и клубом.