Вячеслав Колосков: «Динамо» не хватает Воронина и его ненормативной лексики

– Понятно, что тур был бескомпромиссным. Было несколько принципиальных матчей. Но я предпочел посетить игру в Петровском парке.

– Нравится новый стадион?

– Хотя он относительно новый, по комфорту я его считаю одним из лучших в России. Я имею ввиду в комплексе. Это касается зрителей, подъезда к арене и сервиса. Настоящий футбольный стадион! Не случайно на игре «Динамо» – «Сочи» было больше 25 тысяч зрителей.

– Как восприняли результат матча?

– Он меня удивил. Откровенно говоря, надеялся, что динамовцы выиграют. Во-первых, игра проходила дома, да еще и при полном стадионе. Во-вторых, команда, играющая в финале кубка должна испытывать моральный подъем и положительные эмоции. Плюс ко всему – много лет не были в призерах. Но, к сожалению, «Сочи» по всем компонентам переиграло динамовцев и на голову было выше своего соперника.

– Какие впечатления оставила работа Шварца?

– Откровенно говоря, противоречивые. В целом, впечатления хорошие. Шварц сделал ставку на молодых футболистов, сумел раскрыть способности многих исполнителей, сумел наладить современную игру: с хорошим контролем мяча, акцентом на атаку, умными футболистами, способными развивать красивейшие комбинации. Всё это было осенью. Весной команду как будто подменили. Меньше стало блеска в глазах, команда стала слишком интеллигентной, с моей точки зрения. Её хватало на 15-20 минут игры, потом она куда-то проседала, безликая стала полузащита, которая куда-то «растворилась». С чем это связано, сказать не могу. Одна из причин, на мой взгляд, которая лежит на поверхности, заключается в том, что из команды ушел Андрей Воронин – человек, который мог потребовать с помощью дисциплины и ненормативной лексики. Не знаю, как проводился тренировочный процесс, какими были условия, но то, что весенняя команда в худшую сторону отличалась от осенней – это факт. Ну, и очки сами за себя говорят. В том числе – 1:5 в таком матче, как в минувшую субботу.