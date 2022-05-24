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Дмитрий Селюк: Полуфиналы Кубка России показали – РПЛ расширять рано

27 мая пройдет исполком РФС, на нем не ожидается каких-то судьбоносных решений. В частности, нет в повестке вопроса по поводу расширения РПЛ.
Дмитрий Селюк: Полуфиналы Кубка России показали – РПЛ расширять рано
24 мая 2022 11:52
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Спартак"

Еще одним доказательством того, что расширения не будет, стали стыковые матчи за право остаться или сыграть в РПЛ. Первые встречи пройдут завтра.

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что сейчас расширять РПЛ не нужно.

- Судя по всему, расширения не будет. Вы изначально выступали за расширение.
- Это так, считал, что лигу надо расширять, но после полуфиналов Кубка России, когда обе команды из ФНЛ должны были проигрывать по 0:7, я свое решение изменил. Плюс в ФНЛ у некоторых команд шаткое финансовое положение. Слышал, что некоторые снимаются с чемпионата, например, «Кубань», Спартак», «Велес» с кем-то хочет объединяться.
И потом, сезон уже закончился, если хотели расширять, это надо было делать раньше, чтоб середняки РПЛ и лидеры ФНЛ заранее знали, что их ждет, могли что-то панировать.

- Как сказал Алексей Сафонов, нельзя менять правила по ходу игры.
- Совершенно верно. Пока нужно оставить все, как есть, и придерживаться спортивного принципа. История с «Тамбовом» не должна повториться.

- Вернулись в РПЛ «Торпедо» и «Факел». Особенно радостно за «Торпедо», клуб с богатейшей историей столько лет был вне элитного дивизиона нашего футбола.
- Безусловно, нужно поздравить «Торпедо» и болельщиков с возвращением в высшую лигу. Руководство клуба строит новый стадион, хочется пожелать, чтобы побыстрее его строительство было завершено. А для столичных клубов возвращение торпедовцев тоже плюс – станет меньше выездов.
«Факел» давно пытались реанимировать – наконец. удалось.

- Про стыковые матчи пару слов.
- Для меня удивительно, что «Оренбург» лидировал весь сезон, а потом за пару матчей оказался в зоне стыков. Ну, и понятно, что все клубы РПЛ не хотят, чтобы в лигу пришел Хабаровск по вполне понятным причинам. Никому не улыбается летать по 9 часов в одну сторону на выезд.

АНОНС

Стыковые матчи за право сыграть в РПЛ.

25 мая. СКА-Хабаровск – Химки. Начало в 12.30

Оренбург – Уфа. Начало 17.30.

источник: «Советский спорт»
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