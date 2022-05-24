ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Футбол победил безумие! Исполком РФС: Расширения РПЛ и моратория на вылет не будет

Здравый смысл в обнимку со спортивным принципом восторжествовали – расширения РПЛ и моратория на вылет не будет! Можно выдохнуть
Футбол победил безумие! Исполком РФС: Расширения РПЛ и моратория на вылет не будет
24 мая 2022 14:12
автор: Артем Зибрак
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

В РПЛ 16 клубов, «Арсенал» и «Рубин» на выход

Во вторник в Доме футбола прошло судьбоносное заседание исполкома РФС. Что интересно, много времени у участников оно не заняло. Главная футбольная организация России вывесила официальную новость с итогами еще в 12:40 по мск.

Главное в ней – сохранение текущего формата проведения чемпионата в следующем сезоне. Как и всегда, в нем примут участие 16 клубов. Пока неизвестно, кто и как голосовал, но днем ранее девять клубов РПЛ отправили в РФС совместное письмо в поддержку нынешнего формата. Его подписали: «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород».

Поскольку моратория не будет, это значит, что «Арсенал» и «Рубин» отправляются в ФНЛ (их заменят «Торпедо» и «Факел»), а «Химки» и «Уфа» сыграют стыковые матчи. Подмосковная команда сразится со «СКА Хабаровск», а башкирская – с «Оренбургом».

Судьба Кубка лиги определится 15 июля

Раз увеличения матчей в премьер-лиге не будет, значит, надо искать иной способ задействовать команды в паузы, которые открылись в результате бана всего российского футбола – от клубов в еврокубках до сборной в Лиге наций и квалификации к Евро-2024.

В данный момент наиболее вероятным выглядит воссоздание Кубка лиги. Такой турнир проводился всего один раз – в 2003 году, а его победителем стал «Зенит». Правда, в новой версии у него будет совсем иной формат, непривычный для футбола, но принятый в киберспорте, когда вылетевшая команда попадает в пул неудачников и может продолжить борьбу за трофей оттуда.

Это в двух словах. Подробности сейчас не так важны, поскольку пока по турниру окончательного решения не принято, ведь нет ясности с коммерческой составляющей. Например, у него нет спонсоров. Также не принято окончательное решение по финансовой модели Кубка (распределение доходов между участниками и проч.). Эти вопросы должны решить до 15 июля.

Газизов: «Буду и дальше гнуть свою линию»

В целом подавляющее большинство журналистов, блогеров и людей из мира футбола от тренеров до менеджеров поддерживали именно такой вариант, так что стоит порадоваться тому, что РФС во главе с президентом Александром Дюковым продавил это взвешенное и трезвое решение, позволяющее в любой момент откатиться к нынешним настройкам при возвращении России на международную арену.

Лобби «расширителей РПЛ» еще недавно было более обширным, но к моменту исполкома снизилось до минимума из состава аутсайдеров премьер-лиги. Так, печаль по завершении заседания выразил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Моя позиция всем известна уже давно, я не первый год и не первый сезон выступаю за расширение РПЛ. Сегодня у РФС был уникальный шанс увеличить число команд. Что тут сказать? Ну ладно. По крайней мере, я буду и дальше продолжать работу в этом направлении, гнуть свою линию», - приводит слова футбольного менеджера «Чемпионат».

Анохин готовит союз РПЛ с «Фонбет»

На этом новости с исполкома практически исчерпываются. Добавим лишь, что на нем сложили полномочия Сергей Анохин и Рохус Шох. Оба – в связи с переходом на новую работу. Шох возглавил ПФЛ Казахстана, а Анохин занял должность генерального директора букмекерской компании «Фонбет».

«Попрощался с исполкомом, меня достойно проводили. Где-то грустно, но впереди новая жизнь. Совершенно точно буду помогать российскому футболу уже с точки зрения партнерства. «Фонбет» сейчас работает с РФС, мы рассматриваем вопросы по премьер-лиге. Надо понимать, что это рыночный вопрос, ведь теперь я генеральный директор большой коммерческой организации», - сказал он.

Более того, «Фонбет» может стать новым спонсором РПЛ. Эта позиция освободилась после того, как выигравшая аукцион «Лига Ставок» отказалась от контракта. По мнению Анохина, его компании потребуется пара недель на анализ собственных возможностей и выгод, после чего он сможет выйти на переговоры.

«Думаю, конфликт интересов есть, и рассматривается вопрос, чтобы клубы взяли нейминги букмекерских компаний. В этом нет ничего страшного. Другое дело, что это должно влиять на сумму контракта и это новое условие, по которому нужно работать, консультироваться», - отметил он.

***

Это замечательный день для всего российского футбола, с чем мы всех и поздравляем. Правда, немного грустно, что радоваться приходится не прогрессу, а тому, что удалось остановить безумие. Что ж, по нынешним временам уже неплохо.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Футбол победил безумие! Исполком РФС: Расширения РПЛ и моратория на вылет не будет
Футбол победил безумие! Исполком РФС: Расширения РПЛ и моратория на вылет не будет
Здравый смысл в обнимку со спортивным принципом восторжествовали – расширения РПЛ и моратория на вылет не будет! Можно выдохнуть
24.05.2022 14:12
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Полуфиналы Кубка России показали – РПЛ расширять рано
Дмитрий Селюк: Полуфиналы Кубка России показали – РПЛ расширять рано
Сегодня пройдет исполком РФС, на нем не ожидается каких-то судьбоносных решений. В частности, нет в повестке вопроса по поводу расширения РПЛ.
24.05.2022 11:52
Футбол
автор: Юрий Волохов
Вячеслав Колосков: «Динамо» не хватает Воронина и его ненормативной лексики
Вячеслав Колосков: «Динамо» не хватает Воронина и его ненормативной лексики
Одним из известных зрителей на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина оказался почетный президент РФС, многолетний руководитель советского и российского футбола Вячеслав Колосков, поделившийся своими впечатлениями с корреспондентом «Советского спорта».
24.05.2022 10:40
Футбол
автор: Вадим Федотов
Борис Рапопорт: «Зенит» сыграл обыкновенный матч, не хочу искать закулисные моменты
Борис Рапопорт: «Зенит» сыграл обыкновенный матч, не хочу искать закулисные моменты
Итоги матча «Зенита» в Нижнем Новгороде, который очень многие сочли заранее известным, мы подвели с бывшим наставником и спортивным директором питерской команды
24.05.2022 08:51
Футбол
автор: Вадим Федотов
Саша Черный. Останется ли в «Динамо» Сандро Шварц?
Саша Черный. Останется ли в «Динамо» Сандро Шварц?
По окончании довольно печального матча с «Сочи» гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров напомнил журналистами, что у главного тренера команды Сандро Шварца контракт, который он должен продолжить отрабатывать.
23.05.2022 22:08
Футбол
автор: Кирилл Шулика
Не издевайтесь над футболом. Реплика Яременко навстречу исполкому РФС
Не издевайтесь над футболом. Реплика Яременко навстречу исполкому РФС
Главный редактор «Советского спорта» напоминает, что завтрашний день может омрачиться непоправимыми для судеб футбола решениями.
23.05.2022 21:58
Футбол
автор: Николай Яременко
У «Динамо» - снова самая чистая игра
У «Динамо» - снова самая чистая игра
Устроители премии LIGA FAIR PLAY в третий раз в сезоне отметили почетной наградой московское «Динамо».
23.05.2022 21:43
Футбол
Куда поедет Дзюба: в Белград, в Будапешт к Черчесову или в Стамбул?
Куда поедет Дзюба: в Белград, в Будапешт к Черчесову или в Стамбул?
Артем Дзюба попрощался с болельщиками «Зенита» весьма креативно – на фоне «Газпром Арены», одевшись в костюм Дэдпула. Куда отравится лучший российский форвард последних лет? Рассмотрим варианты.
23.05.2022 17:20
Футбол
автор: Юрий Волохов
Мечты продаются и покупаются. Доказано Мбаппе, кинувшим «Реал» ради «ПСЖ»
Мечты продаются и покупаются. Доказано Мбаппе, кинувшим «Реал» ради «ПСЖ»
Мбаппе поставил на колени целое государство и самый большой топ-клуб мира, но выбил астрономические условия. В Париже он будет получать по 100 млн в год и увольнять тренеров
23.05.2022 16:13
Футбол
автор: Николай Яременко
Рекорд Дзюбы, фокусы Клаудиньо, подвиг Федотова. Итоги сезона РПЛ (часть 1)
Рекорд Дзюбы, фокусы Клаудиньо, подвиг Федотова. Итоги сезона РПЛ (часть 1)
Самые памятные моменты сезона в коллекцию российского футбола.
23.05.2022 14:15
Футбол
автор: Артем Зибрак
Канада получила от Дании, Казахстан выжил. Итоги 11-го дня ЧМХ-2022
На чемпионате мира по хоккею в Финляндии наступила пора решающих матчей первого этапа - и в одном из них Канада уступила Дании, опустившись на четвертое место в группе.
Смоляр бьется с Шумахером, Медведев может стать №1 уже в Париже. Приключения наших «нейтралов»
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе. Главное из них на ближайшие две недели - это «Ролан Гаррос», теннисный турнир «Большого шлема» в Париже, стартовавший 22 мая.
Леонардо уволен, на очереди Почеттино и Неймар? Как в «ПСЖ» наступила «диктатура Мбаппе»
Похоже, в «ПСЖ» наступили новые порядки. И все из-за продления контракта с чемпионом мира Килианом Мбаппе.
Запретят ли Слуцкому петь и танцевать? Как в Казани решили не увольнять тренера, который отправил «Рубин» в ФНЛ
Гендиректор клуба из столицы Татарстана на пресс-конференции сообщил о неожиданном кадровом решении.
Кошмар Месси, династия Мальдини и гегемон Гвардиола. Главные цифры футбольного уик-энда
Самая интересная статистика по итогам выходных, которые назвали новых чемпионов Англии и Италии.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 23.05.2022: на кону 5 750 000 рублей!
23 мая 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
И снова Кучеров, и снова Василевский! Русские звезды «Тампы» одной ногой в полуфинале Кубка Стэнли (видео)
В третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» Андрей Василевский и Никита Кучеров очередной раз были признаны лучшими игроками и привели «Лайтнинг» к третьей подряд победе (5:1).
Золотой суперкамбэк Гвардиолы! Как «Ман Сити» стал чемпионом Англии, превратив за шесть минут 0:2 в 3:2
«Манчестер Сити» в заключительном туре АПЛ совершил крутой камбэк в игре с «Астон Виллой» и восьмой раз стал победителем АПЛ, опередив на очко «Ливерпуль».
Революция в Испании! Как Ферстаппен стал новым лидером чемпионата
Гран-при Испании подарил невероятный сюжет: действующий чемпион мира Макс Ферстаппен пришел к финишу первым и опередил в общем зачете Шарля Леклера, который досрочно покинул каталонскую трассу.
«Эфес» и Мицич — снова лучшие в Европе. А было бы так, если бы не санкции против ЦСКА?
В Белграде завершился «Финал четырех» баскетбольной Евролиги. Сильнейшим клубом континента второй год подряд стал турецкий «Эфес», вырвавший победу в финальном матче у мадридского «Реала» - 58:57.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика