Футбол победил безумие! Исполком РФС: Расширения РПЛ и моратория на вылет не будет

В РПЛ 16 клубов, «Арсенал» и «Рубин» на выход

Во вторник в Доме футбола прошло судьбоносное заседание исполкома РФС. Что интересно, много времени у участников оно не заняло. Главная футбольная организация России вывесила официальную новость с итогами еще в 12:40 по мск.

Главное в ней – сохранение текущего формата проведения чемпионата в следующем сезоне. Как и всегда, в нем примут участие 16 клубов. Пока неизвестно, кто и как голосовал, но днем ранее девять клубов РПЛ отправили в РФС совместное письмо в поддержку нынешнего формата. Его подписали: «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород».

Поскольку моратория не будет, это значит, что «Арсенал» и «Рубин» отправляются в ФНЛ (их заменят «Торпедо» и «Факел»), а «Химки» и «Уфа» сыграют стыковые матчи. Подмосковная команда сразится со «СКА Хабаровск», а башкирская – с «Оренбургом».

Судьба Кубка лиги определится 15 июля

Раз увеличения матчей в премьер-лиге не будет, значит, надо искать иной способ задействовать команды в паузы, которые открылись в результате бана всего российского футбола – от клубов в еврокубках до сборной в Лиге наций и квалификации к Евро-2024.

В данный момент наиболее вероятным выглядит воссоздание Кубка лиги. Такой турнир проводился всего один раз – в 2003 году, а его победителем стал «Зенит». Правда, в новой версии у него будет совсем иной формат, непривычный для футбола, но принятый в киберспорте, когда вылетевшая команда попадает в пул неудачников и может продолжить борьбу за трофей оттуда.

Это в двух словах. Подробности сейчас не так важны, поскольку пока по турниру окончательного решения не принято, ведь нет ясности с коммерческой составляющей. Например, у него нет спонсоров. Также не принято окончательное решение по финансовой модели Кубка (распределение доходов между участниками и проч.). Эти вопросы должны решить до 15 июля.

Газизов: «Буду и дальше гнуть свою линию»

В целом подавляющее большинство журналистов, блогеров и людей из мира футбола от тренеров до менеджеров поддерживали именно такой вариант, так что стоит порадоваться тому, что РФС во главе с президентом Александром Дюковым продавил это взвешенное и трезвое решение, позволяющее в любой момент откатиться к нынешним настройкам при возвращении России на международную арену.

Лобби «расширителей РПЛ» еще недавно было более обширным, но к моменту исполкома снизилось до минимума из состава аутсайдеров премьер-лиги. Так, печаль по завершении заседания выразил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Моя позиция всем известна уже давно, я не первый год и не первый сезон выступаю за расширение РПЛ. Сегодня у РФС был уникальный шанс увеличить число команд. Что тут сказать? Ну ладно. По крайней мере, я буду и дальше продолжать работу в этом направлении, гнуть свою линию», - приводит слова футбольного менеджера «Чемпионат».

Анохин готовит союз РПЛ с «Фонбет»

На этом новости с исполкома практически исчерпываются. Добавим лишь, что на нем сложили полномочия Сергей Анохин и Рохус Шох. Оба – в связи с переходом на новую работу. Шох возглавил ПФЛ Казахстана, а Анохин занял должность генерального директора букмекерской компании «Фонбет».

«Попрощался с исполкомом, меня достойно проводили. Где-то грустно, но впереди новая жизнь. Совершенно точно буду помогать российскому футболу уже с точки зрения партнерства. «Фонбет» сейчас работает с РФС, мы рассматриваем вопросы по премьер-лиге. Надо понимать, что это рыночный вопрос, ведь теперь я генеральный директор большой коммерческой организации», - сказал он.

Более того, «Фонбет» может стать новым спонсором РПЛ. Эта позиция освободилась после того, как выигравшая аукцион «Лига Ставок» отказалась от контракта. По мнению Анохина, его компании потребуется пара недель на анализ собственных возможностей и выгод, после чего он сможет выйти на переговоры.

«Думаю, конфликт интересов есть, и рассматривается вопрос, чтобы клубы взяли нейминги букмекерских компаний. В этом нет ничего страшного. Другое дело, что это должно влиять на сумму контракта и это новое условие, по которому нужно работать, консультироваться», - отметил он.

***

Это замечательный день для всего российского футбола, с чем мы всех и поздравляем. Правда, немного грустно, что радоваться приходится не прогрессу, а тому, что удалось остановить безумие. Что ж, по нынешним временам уже неплохо.