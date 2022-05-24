Василий Уткин: Я сам говнюк, хоть и не нападающий

Легендарный российский спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин обсуждает главные события футбольной недели в новом шоу «Вечерний Уткин» – эксклюзивно на Кинопоиске. Главные события РПЛ, Лиги Чемпионов и другие важные новости каждую неделю для подписчиков Яндекс Плюса.

Шоу идет в прямом эфире по понедельникам в 22:00 по московскому времени. Его можно смотреть в разделе «Спорт» в приложении Кинопоиска для Smart TV и на Яндекс Спорте. После эфира запись доступна на карточке «Вечернего Уткина» в онлайн-кинотеатре и в разделе «Подкасты» на Яндекс Музыке.

Предполагается сезонный перерыв.

Делимся хайлайтами вчерашнего выпуска:

Уткин про вторую команду «Краснодара»

«Краснодару» нужно иметь вторую команду. При системе «Краснодара», то число воспитанников, готовых играть на профессиональном уровне, которое может подготовить интернат, первой команде просто не переварить. Поэтому нужен «Краснодар-2», поскольку это часть индустрии.

У ЦСКА второй команды нет – они сразу решили, что это дорого. Кто-то считал, что это 3 миллиона евро в год. У «Динамо» за долгие годы пробился только Антон Шунин. Давайте условно умножим 3 миллиона евро на количество лет в карьере Шунина – получается, что он стоит 30 миллионов евро. А вообще, лучший и окупивший себя воспитанник школы «Динамо» – рэпер Pharaoh. «Краснодару» вторая команда нужна. Нужна ли вторая команда в Москве? Спорный вопрос.

Про расширение РПЛ

У людей, которые говорят про 18 команд – у них нет ни одного аргумента. А вот аргумент про то, что увеличение количества команд не влияет на доходность лиги, а скорее наоборот – это доказанный и просчитанный факт от очень разных лиг в разных странах. Вот и все. И этот аргумент небитовый – в год, когда всем придется очень серьезно считать копеечку.

Про Мбаппе

Никогда не было, чтобы человека наделяли такой полнотой власти на уровне контракта, как Мбаппе.

Эта схема никогда не может работать. Потому что между игроком и тренером всегда существует конфликт. Не отвращение, или непожимание рук. Тренер заставляет. Он решает, а ты выходи, играй. Это определенный конфликт интересов, благодаря ему достигаются высокие цели.

Мбаппе не сказал «нет» «Реалу» – он сказал «да» новому проекту ПСЖ. А новый проект ПСЖ – это Мбаппе как голос в совете директоров.

Почему АПЛ – лучшая лига мира

Как сказал замечательный футбольный блогер Кирилл Хаит, «Клопп опять набрал 90 очков и не выиграл чемпионат». В третий раз! И это при том, что ПСЖ в «лиге ПСЖ», как выразился Кирилл – набрал только 86 очков.

Это имеет свой ответ: ПСЖ не за кем было гнаться, там не было вопросов уже довольно давно. А тут… Если говорите, что АПЛ – лучшая лига мира, то… Так, конечно, рассуждают те, кто не знает ФНЛ.

Про замечательного парня Клоппа

Пеп – симпатичный и умный парень, но заметьте: когда Пеп счастлив – его лицо может вызвать и отталкивающую реакцию. Он как бы некрасиво радуется. То есть, видно, что радуется, но будто может радоваться и чьей-то беде, вот такое у него лицо.

А когда Клопп радуется – посмотрите: да там сорок два зуба, или пятьдесять четыре – не помню точно. Как у крокодила и все – прекрасные. И очки у него в шикарной оправе, и как тусит, как пиво пьет роскошно и звонит игрокам, которые помогли «Ливерпулю» оказаться в Лиге чемпионов, и он о них не забыл.

Он замечательный парень. Не это делает его великим тренером. Но любят его в первую очередь именно за это.

Про пенальти Лисаковича

Хочу вернуться к разговору о роли личности в истории. Концовка матча «Рубина» с «Уфой». Назначается пенальти и мы видим, что справедливый – было. Что бы ни говорили футболисты «Уфы», они же в тот момент не видели повтора?

Это был второй пенальти. Первый Лисакович забил и побежал делать селфи, такой трибьют Франческо Тотти, который когда-то ввел это в некоторую моду. И вот после незабитого второго пенальти говорят: «Лисаковичу вернулась карма, так игрок не должен себя вести». По-моему, это чушь собачья.

Во-первых, Лисакович – нападающий. Как любил говорить Гус Хиддинк – извините за слово, но это прямая цитата: «Нападающий должен быть говнюком». Хорошее слово? Да! Я сам говнюк, хоть и не нападающий.

Нет тут никакой связи с кармой. Точно так же это селфи, как невероятная уверенность, вплоть до самоуверенности одного игрока, могла и вдохновить .

Но я знаю, почему Лисакович промахнулся. Это в первую очередь ситуация человеческая, а не техническая. У меня такой случай был сравнительно недавно, в любительском футболе, где играет моя команда «Эгриси». Схожая ситуация: упорный матч, пенальти на последней минуте, он точно был. Соперник начинает страшно ругаться. Все это время наш футболист стоит и ждет, когда можно будет пробить. И не забивает. Это ситуация житейская и я понял, что в следующий раз я должен, хоть я и не тренер, подозвать его к себе и увлечь его беседой. Чтобы все это не происходило вокруг него.

Ведь там минут пять все ругались, а Лисакович стоял и ждал. Как бьет пенальти Роналду? Пусть бьет в разные точки, но готовит пенальти одинаково: ставит мяч, отмеряет разбег – и после этого он смотрит только на судью. Это момент концентрации. И когда слышит свисток – смотрит в ворота, разбегается и бьет. Нельзя отвлекаться.

Не оправдываю Лисаковича, он пробил плохо, в штангу. Но к нему все подходили до пенальти, что-то говорили. Надо было, наверное, кому-то отозвать его в сторону, переключить его внимание. Сосредоточиться там было невозможно.

Про прощание Дзюбы с «Зенитом»

Последние туры чемпионатов – это время, когда те, кто уходит, прощаются на стадионе. Дзюбе никто не предложил попрощаться на стадионе. Да, это было в Нижнем Новгороде, но, во-первых, там был сектор с болельщиками, а, во-вторых, была и предпоследняя игра. Меня вот это удивило, причем с обеих сторон.

Куда бы ему отправится? В «Сочи» есть деньги. «Динамо»? Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Многое зависит от ухода или неухода Тюкавина, но как звучит проект: Смолов и Дзюба в одной команде! Честно говоря, ни секунды не думаю, что Дзюба окажется в «Динамо».