Александр Кержаков: В матче против нас «Зенит» не имел турнирной мотивации

– В Вашей жизни бывали еще подобные встречи?

– Наверное, нет. У меня не такая длинная тренерская карьера, чтобы говорить о подобных поединках с таким накалом.

– А если сравнивать с карьерой игрока?

– Был матч в 2008 году в составе «Динамо», когда мы играли на «Петровском». Сыграли вничью и стали бронзовыми призерами. Что-то похожее.

– Как сейчас себя чувствуете?

– Наверное, сейчас немного непривычно. Закончился тяжелый сезон и практически не думаешь о работе совсем.

– То, что «Зенит» не имел турнирной мотивации, это было к лучшему?

– В итоге получилось, что да.

– Насколько состав соперника был работоспособен?

– Не думаю, что игрокам, вышедшим на поле, было наплевать. Назовите любую фамилию – все футболисты фактически являются представителями национальных команд. Преимущественно – России. Поэтому здесь состав «Зенита» не только работоспособен, но и боеспособен. Понятное дело, что, став чемпионом, ты не испытываешь никакого давления по сравнению с теми, у которых еще не закончился сезон и которые еще не выполнили поставленную задачу.

– А по ходу сезона были сомнения относительно того, станет ли «Зенит» чемпионом России?

– Нет. Если сравнивать с другими командами, то уровень «Зенита» выше. Да и поводов, что будут сбои, команда не давала.

– В Вашей команде играют питерские воспитанники. Насколько они выросли за прошедший сезон?

– Думаю, не совсем правильно будет об этом говорить. На мой взгляд, рассуждать лучше о команде, а не о конкретных футболистах. То, что ребята выполнили сложную задачу, которая была перед ними поставлена, говорит о многом.

– Насколько важным для Вас является наличие игроков из своего города?

– Я знал Пенчикова – мы работали вместе в Томске. И Кравцова, потому что он у меня был в юношеской сборной. Это единственные, которых я пригасил к себе в команду. Что касается Гойло, то рад, что не ошибся в том, что мне хотелось видеть его в «Нижнем Новгороде».