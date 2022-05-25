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Евгений Ловчев: РПЛ надо расширять – у футболистов огромные зарплаты, они должны играть

Исполком РФС не стал рассматривать вопрос о расширении РПЛ, в лиге останется 16 команд, «Рубин» и «Арсенал» будут играть в ФНЛ
Евгений Ловчев: РПЛ надо расширять – у футболистов огромные зарплаты, они должны играть
25 мая 2022 13:29
автор: Юрий Волохов
автор фото: Официальный сайт ФК "Спартак"

У расширения РПЛ было много сторонников, особенно из клубов нижней части турнирной таблицы, но было и много противников.

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев считает, что расширять РПЛ надо, особенно в нынешних условиях, в которых оказался российский футбол.

- Все эти дни перед исполкомом РФС шли разговоры, что нельзя менять правила, нужно, что б никто не вылетал из РПЛ, мол, много легионеров уехало, но это форс-мажор, что Россию отстранили от всех соревнований, - говорит Ловчев. – А теперь, когда у нас нет международных соревнований, когда футболисты будут проводить по 30 матчей чемпионата за сезон и еще несколько в Кубке, вопрос о расширении РПЛ встал очень остро.

- Но ведь действительно весомый аргумент – нельзя менять правила по ходу игры.

- Я столько лет в футболе и видел, как эти правила менялись не раз. Например, в 1967 году «Зенит» занял последнее место, но большие начальники решили, что в год 50-летия Октябрьской революции команда из города колыбели революции не должны вылетать. «Зенит» оставили, а высшую лигу расширили до 20 команд.

- Сейчас, чтобы увеличить количество матчей, в РФС думают о возрождении Кубка Лиги. Но пока для этого турнира нет спонсоров.

- Если с помощью этого кубка увеличат количество матчей, это одно, а если добавят по две игры, толку от этого кубка.

Вы поймите, паузы на игры сборных во время сезона по две недели. Чем наши футболисты в эти паузы будут заниматься? А ведь они получают большие деньги. Они должны играть, отрабатывать огромные зарплаты.

Я вам скажу такую вещь. Когда впервые появилось предложение о расширении РПЛ, в РФС тогда сказали, что нужно создать комиссию для изучения этого вопроса. Я понимал, почему РФС так себя вел. РФС и наши клубы подали в суд на отстранение от еврокубков. Нужно дождаться решения суда, а не предпринимать резкие движения.

- Комиссия вроде бы внесла потом некоторые предложения по расширению РПЛ.

- Внесла, но пока эти изменения решили не принимать. И, как мне кажется, на это есть причины. В РФС что-то такое знают по поводу ближайшего будущего нашего футбола.

Ведь делегацию России пригласили не только на конгресс ФИФА в Катаре, где русский сделали одним из официальных языков ФИФА, но и сейчас на конгресс УЕФА (прошел 11 мая в Вене. – Прим. ред.). Мне кажется, есть какая-то договоренность между РФС и УЕФА.

источник: «Советский спорт»
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