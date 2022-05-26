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Как вылетевший «Зенит» оставили в высшей лиге, нарушив регламент

Вчера Исполком РФС не стал рассматривать вопрос о расширении РПЛ, в лиге останется 16 команд, «Рубин» и «Арсенал» будут играть в ФНЛ.
Как вылетевший «Зенит» оставили в высшей лиге, нарушив регламент
26 мая 2022 13:30
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Зенит"

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ РЕВОЛЮЦИИ

У расширения РПЛ было много сторонников, особенно из клубов нижней части турнирной таблицы, но было и много противников. Против выступали все лидеры нашего футбола, но не только, например, «Нижний Новгород» и «Крылья Советов» тоже были против расширения. «За» твердо и последовательно выступали руководители «Арсенала» и «Уфы».

Одним из весомых аргументов противников расширения было то, что нельзя менять правила по ходу игры, то есть по ходу сезона. Совершенно логично – все команды должны знать еще до начала чемпионата, что их ждет, если они займут места в нижней части таблицы.

Однако в нашем футболе были случаи, когда эти самые правила менялись.

Например, в 1967 году «Зенит» занял последнее место, но большие начальники решили, что в год 50-летия Октябрьской Революции команда из города колыбели революции не должна вылетать. «Зенит» оставили, а высшую лигу (тогда она называлась первая группа класса «А») расширили до 20 команд.

Очевидно, решение принималось на уровне руководства СССР.

29-й чемпионат СССР по футболу прошел с 2 апреля по 4 декабря 1967 года. Чемпионом стало киевское «Динамо», это был третий титул динамовцев.

Киевляне набрали 54 очка (21 победа, 12 ничьих, 3 поражения) с потрясающей разницей мячей 51-11.

Чемпион опередил серебряного призера московское «Динамо» на целых 5 очков (за победу тогда давали по 2 очка). Бронзовые медали завоевало тбилисское «Динамо» - 45 очков.

«Зенит» занял последнее, 18-е место, 21 очко (6 побед, 9 ничьих, 21 поражение), разница мячей 28-63.

ПОД РАЗДАЧУ ПОПАЛ ГЕННАДИЙ ОРЛОВ

Перед началом сезона «Зенит» возглавил Аркадий Алов. Он начал существенную перестройку, убрал нескольких ветеранов, вместе с ветеранами попал под раздачу и 21-летний Геннадий Орлов. Он вынужден был уехать в Харьков. Всего команду покинуло восемь футболистов.

Сезон сразу не задался, в команде начались склоки, а Алов постоянно просматривал новичков. Футболисты начали высказывать недовольство старшим тренером.

Больше к концу чемпионата «Зенит» смирился с вылетом, почти бросил бороться. Однако после окончания сезона Федерация футбола СССР приняла решение в пользу команды из «колыбели трех Революций». Главным аргументом стал 50-летний юбилей революции 1917 года.

Решение было опубликовано в газете «Ленинградская правда»:

«Президиум федерации футбола СССР рассмотрел просьбу общественных и спортивных организаций Ленинграда о том, чтобы оставить команду «Зенит» в первой группе класса А. Президиум футбольной федерации удовлетворил эту просьбу. Звание чемпиона СССР 1968 года будут оспаривать 20 команд высшей лиги».

В высшую лигу вошло кировобадское «Динамо». А руководство «Зенита» уволило Алова, и в чемпионате 1968 года команда заняла 11-е место.

источник: «Советский спорт»
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