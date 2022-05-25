В каждой лиге мира есть свой «Рубин». Кто совершал такие же пике

«Лидс», Англия

Результат в сезоне-2020/21: 9-е место

Результат в сезоне-2021/22: 18-е место

Два года назад аргентинский специалист Марсело Бьелса триумфально вывел скромный «Лидс» в лучшую лигу мира, и команда мгновенно заняла место выше середины таблицы, что можно было назвать феноменальном результатом. Тотальный прессинг, высокая результативность, креативность Бьелсы и голодные игроки - всё это приносило результат в первом сезоне, но пропало во втором.

Несмотря на усиление состава и полученный опыт, результаты «Лидса» не улучшились, а только скатились вниз. На протяжении всего сезона английская команда выступала крайне неровно, а апогеем кризиса стал отрезок из шести матчей, который она проиграла с общим счётом 2:21. После этого не удержался на своём месте даже Марсело Бьелса.

В итоге, новый тренер всё-таки сумел стабилизировать ситуацию и сохранить прописку в АПЛ, но до зоны вылета было всего три очка.

«Гранада», Испания

Результат в сезоне-2020/21: 9-е место

Результат в сезоне-2021/22: 16-е место

Нечто похожее, но даже более невероятное проделала испанская «Гранада». Сначала команда сходу после второго дивизиона смогли взобраться в зону еврокубков (и даже вышла в плей-офф ЛЕ), затем заняла девятое место, а по результатам последнего сезона вновь вылетела из Ла Лиги.

У «Гранады» год сразу не задался: две победы в 14 матчах. После этого главный тренер смог хоть немного заработать очки, но вновь напомнил о себе далеко не ушедший кризис, вылившийся в десятиматчевую серию без побед. На финише сезона

«красно-белые» всё-таки смогли вернуть шансы на сохранение места в лиге, но как и в случае с «Рубином», судьбу команды решил один игрок, не реализовавший пенальти в концовке матча последнего тура.

«Дженоа», Италия

Результат в сезоне-2020/21: 11-е место

Результат в сезоне-2021/22: 19-е место

«Дженоа» - давний участник Серии А, закрепившийся в лиге с 2006 года, но вряд ли его можно назвать стабильным. Из года в год «Дженоа» бросало по таблице - сначала он мог оказаться в зоне еврокубках, а уже в следующем сезоне на грани вылета. Команда более пяти раз оказывалась на спасительном 17-м месте, и каждый раз ей везло в последний момент. Но в этом сезоне удача отвернулась.

Клуб из Генуи официально вылетел из элиты итальянского футбола, и отчасти такой исход можно назвать закономерным, учитывая нестабильность клуба в последние годы, но всё-таки 11-е место в сезоне-2020/21 давало надежду.

Однако уже первые несколько месяцев показали, что «Дженоа» совершенно не готово к Серии А. За весь первый круг (19 матчей) коллектив одержал лишь одну (!) победу. Не помог даже Андрей Шевченко, который по ходу сезона принял бразды правления. Всего за весь сезона «Дженоа» пытались спасти четыре тренера, но результат от этого практически не менялся. Интересным выглядит статистика «Дженоа» по результатам 38 матчей: четыре победы, 18 поражений и аж 16 ничьих. Удивительная миролюбивость, из-за которой генуэзцам не хватило всего четыре очка, чтобы сохранить место в лиге. Теперь экс-защитнику «Зенита» Доменико Кришито придётся отправиться в Серию Б.

БОНУС - «Бордо», Франция

Результат в сезоне-2020/21: 12-е место

Результат в сезоне-2021/22: 20-е место

Раз уж мы упомянули про провал «Рубина» в последнем сезоне, то нельзя не сказать про практически идентичный пример из Франции. В данном случае нет сильного падения относительно прошлого сезона, но есть кое-что поинтереснее. «Бордо» и «Рубин» стали чемпионами своих лиг в 2009 году, и мало кто мог предположить, что через 13 лет эти команды вылетят из высших дивизионов. Ещё несколько лет назад французский клуб регулярно вклинивался в пятёрку лучших команд страны, но в этом сезоне он безоговорочно худший. Всего шесть выигранных матчей, 91 пропущенный мяч и итоговое двадцатое место.