Дмитрий Селюк: Мальчик провоцировал Лантратова, ему надо было еще и пинка дать

Болл-бой явно затягивал время, еще в одном из предыдущих эпизодов группа болл-боев, где был и этот мальчик, явно не спешила отдавать мяч Лантратову. Голкиперу пришлось самому перепрыгивать через рекламный щит и забирать мяч. Во втором эпизоде, вызвавшем такой скандал, один из болл-боев тоже не торопился отдавать мяч Лантратову. Вратарю «Химок» вновь пришлось прыгать через щит, забирать мяч из рук мальчика. При этом был небольшой толчок, но болл-бой рухнул, как подкошенный.

После игры Лантратов не только извинился перед этим мальчиком, но и подарил ему свою футболку.

Мы обсудили скандальный эпизод с футбольным агентом Дмитрием Селюком.

- Этот мальчик явно провоцировал Лантартова, его не просто толкнуть надо было, а еще и пинка хорошего дать, - категоричен Селюк. - И стадион в Хабаровске нужно дисквалифицировать – раз набирают таких болл-боев.

- Сейчас поднялся вселенский вой – нашего мальчика обидели, хотя Лантратов не только извинился, но даже свою футболку подарил этому мальчику.

- Вы посмотрите на этого мальчика, не удивлюсь, если у него трое детей. Надо внести в регламент пункт: если болл-бои или обслуживающий персонал так будут провоцировать игроков из команды гостей, стадион подлежит дисквалификации.

- Как вам игра «Химок»?

- Невнятная, хотя игра была совершенно ничейная. Просто в «Химках» много футболистов, чей уровень не соответствует уровню РПЛ. Плюс некоторые игроки «Химок» ростом, как тот мальчик.

- Руководители «Химок» пояснили, почему не прилетели в Хабаровск Жирков и Мамаев – Юран не включил их в состав по спортивному принципу.

- Габулов умудрился подписать Жиркова с тем условием – если «Химки» останутся в РПЛ, контракт с Юрой будет автоматически продлен еще на год.