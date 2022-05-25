Беднякам тут не место. Нет денег - нет ФНЛ

У «Спартака» серьезные финансовые проблемы?

Сенсаций на исполкоме РФС так и не случилось. А сколько разговоров было!

Но без сенсаций мы не остались. Как обычно, на помощь пришел главный поставщик информационных поводов - московский «Спартак». В этом смысле, там никогда не отдыхают. Аккурат перед решающим заседанием, посвященным будущему российского футбола, Леонид Федун объявил о закрытии проекта «Спартак-2». И дополнительной атмосферы этому заявлению добавил тот факт, что главный тренер второй команды красно-белых Евгений Бушманов узнал об этом из интернета. Что тут сказать - умеют удивлять.

Для команд РПЛ новость об исчезновении «Спартака-2», конечно, ничего не поменяла. Исполком РФС на резкие движения не решился и оставил все как есть: 16 клубов, 2 круга и никакого вам моратория на вылет. Как бы «Рубин» ни плакался. Для участников элитного дивизиона радикальное решение владельца «Спартака» - пока просто звоночек про возможные финансовые проблемы, от которых теперь никто не застрахован. За исключением если только «Зенита». Хотя вопрос о том, почему вторую команду красно-белых не спасли понижением до ФНЛ-2, где стоимость участия в три раза меньше, чем в ФНЛ-1, остается открытым.

Их ушли, но они обещают вернуться

А вот на списке участников ФНЛ сезона-2022/23 новость от Леонида Федуна безусловно отразится. Вылетевший было во вторую лигу челнинский «КАМАЗ», откуда только год назад выбрался - теперь первый претендент на вакантное место «Спартака-2» в ФНЛ. Тем более, что клуб на днях финансовые гарантии для участия в первом дивизионе все же предоставил и лицензирование прошел.

Понятно, что окончательно картинка, по действующим лицам ФНЛ будущего сезона, сложится только в конце мая, когда подведут итоги сезона завершившегося. И многое будет зависеть от результатов работы по лицензированию и финансовых гарантий, предоставленных самыми проблемными клубами. Среди которых на сегодня значатся «Олимп-Долгопрудный», «Томь», «Кубань» и новичок «лучшей лиги мира» тульский «Арсенал». Что удивительно, выступавшие в этом сезоне в премьер-лиге туляки пока не смогли получить ни лицензию РФС-1, ни РФС-2. У клуба еще есть время подать аппеляцию и решить свои финансовые вопросы. Иначе даже ФНЛ, куда они благополучно отправились на перевоспитание, также принять их не сможет. В таком случае, шанс на wild card может появиться даже у «Металлурга». Липчане финишировали на 19-ом месте. Но долги по зарплатам погасили и, если получат лицензию, ФНЛ может рассмотреть их возращение. Тем более как никогда велики шансы не подтвердить финансовые возможности у «Олимпа-Долгопрудного». Бывший владелец команды Туфан Садыгов больше спонсировать клуб желания не имеет. Если не найдут спонсора, то вполне вероятно, команду тоже ждет судьба «Спартака-2».

В очереди на возращение также стоит «Ротор», который, к слову сказать, лицензирование прошел. Что касается, «Кубани», то там тоже все упирается в деньги. До пятницы руководители клуба обещали определиться с тем, какую в итоге лигу они потянут в новом сезоне - ФНЛ-1 или ФНЛ-2.

И не будем забывать, про «Рубин» в ФНЛ в предстоящем сезоне. Так что, калейдоскоп может сложиться самым неожиданным и причудливым узором. Но несмотря на то, что по всем раскладам нас ждет вполне себе занимательная ФНЛ-2022/23, осадочек от количества финансовых проблем у российских команд имеется. В санкциях ли тут дело или в непрофессионализме футбольных руководителей, сказать пока сложно. Но как уже было отмечено выше, командам премьер-лиги в новых условиях лучше бы звоночек услышать и начать пахать на поле по-настоящему и с огоньком.