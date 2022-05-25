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«Зенит» потерял Магомеда Оздоева

«Зенит» официально объявил об уходе из команды Магомеда Оздоева, который отдал Санкт-Петербургу почти пять лет.
«Зенит» потерял Магомеда Оздоева
25 мая 2022 19:00
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Зенит"

Более сотни матчей и важнейшие голы остаются позади, и впереди - новый виток развития в карьере полузащитника сборной России. Обсудим наиболее вероятные варианты для Магомеда Оздоева.

ЦСКА

ЦСКА находится в поиске классного опорного полузащитника со времён ухода Понтуса Вернблума, и ни один из пришедших игроков не смог дать тот же характер, дух и жажду борьбы, которые были у шведа. Магомед Оздоев не является классическим опорником, но всё же может выполнять функции «чистильщика». Например, его статистику прошлого сезона можно сравнить с опорником ЦСКА Максимом Мухиным.

Отборы (здесь и далее приведены данные за 90 минут): 1.4 - 1.5

Перехваты: 1.5 - 1.4

Фолы: 0.9 - 1.1

Выносы: 0.8 - 0.6

Допустил обыграть себя: 0.5 - 1.2

Ключевые передачи (под удар): 1.3 - 0.3

Точность передач: 82% - 79%

Нельзя не учитывать разный стиль игры «Зенита» и ЦСКА, но всё же Оздоев практически во всём лучше Максима Мухина. Слухи о переходе Магомеда в ЦСКА ходили давно и, возможно, сейчас лучший момент для этого.

«Динамо»

Также год назад поступала информация об интересе «Динамо», но тогда питерский клуб отказался отпускать своего полузащитника. Однако сейчас интерес может возобновиться, учитывая вероятный уход Николы Моро. Бело-голубые играют в атакующий футбол с высоким процентом владения мяча, и универсальность Оздоева подошла бы идеально.

Помимо Моро, на поле Оздоев может дать глубину состава и полную свободу Арсену Захаряну, который иногда вынужден играть в центре полузащиты, хотя его профильной позицией является левый фланг атаки.

Европа

В интервью Александру Аксёнову Магомед Оздоев сказал, что не прочь попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов. В России он давно все доказал, и в 29 лет посмотреть на него в другой лиге было бы очень интересно. Не станет помехой и зарплата, так как теперь уже экс-игрок «Зенита» согласен даже на один миллион евро, что можно назвать вполне нормальным запросом для статусного игрока, и эту сумму может потянуть даже средний клуб Германии, Англии или другой страны.

Другие варианты

К сожалению, 29-летний Магомед Оздоев в последнем сезоне провел всего 439 игровых минут (почти пять полных матчей) из-за тяжелого восстановления после травмы связок коленного сустава, но он по-прежнему остается классным футболистом с российским паспортом, который может пригодиться абсолютно любой команде РПЛ. Он не затерялся даже на фоне высококлассных легионеров «Зенита», а потому его легко можно представить даже в «Сочи», «Спартаке» и остальных командах с высокими амбициями и задачами.

источник: «Советский спорт»
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