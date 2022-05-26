Фабиу Карвалью. Новый игрок «Ливерпуля»

КТО ЭТО ТАКОЙ?

Фабиу Карвалью - игрок молодёжной сборной Англии, но, как нетрудно было догадаться по фамилии, его родиной является Португалия, где он делал первые футбольные шаги, а именно в академии «Бенфики». В юном возрасте его семья переехала в Англию, в которой совсем еще юный парень подписал контракт с «Фулхэмом».

Планомерно развиваясь, Фабиу быстро привлёк внимание со стороны грандов, а после его дебюта в АПЛ в возрасте 17 лет, интерес возрос в разы. По слухам, в трансфере были заинтересованы «Реал», «Ливерпуль», «Челси» и еще несколько топ-клубов Европы, но Карвалью не стал опережать события и подписал новый контракт с «дачниками».

Карвалью в детстве (первый слева в нижнем ряду)

В сезоне-2020/21 «Фулхэм» вылетел из АПЛ, что сыграло на руку Карвалью, который получил основное место, играя в чемпионшипе-2021/22. Всего на счету уроженца Португалии десять голов и восемь голевых передач за 2839 игровых минут (31 полный матч) - солидно для 19-летнего юноши.

ВО СКОЛЬКО ОБОШЁЛСЯ «ЛИВЕРПУЛЮ»?

«Мерсисайдцы» в очередной раз великолепно сыграли на трансферном рынке, подписав молодого и столь желанного многими игрока. Сообщается, что трансфер суммарно обошелся в пять млн евро, а еще три могут «капнуть» на счёт «Фулхэма» за различные достижения Фабиу. Это мало, но вышедший в АПЛ клуб попросту не мог запросить больше, так как контракт Карвалью заканчивался грядущим летом.

ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН «ЛИВЕРПУЛЮ» И КАКИЕ У НЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА?

Карвалью - игрок центра поля, но иногда может использоваться на краю полузащиты. Но даже если в «Ливерпуле» ему придумают новую роль, то это не будет проблемой, так как ранее новичок уже показывал, что ему легко перестроиться на новую для себя позицию с незнакомыми указаниями. Карвалью сочетает в себе классную технику, мощный удар, быстрые ноги и не по годам зрелое понимание футбола.

Вероятнее всего, прямо сейчас Юрген Клопп не сможет гарантировать место в старте, но Карвалью точно увеличит глубину состава, а также омолодит центр поля «Ливерпуля». Фабиньо, Наби Кейта, Милнер, Хендерсон, Тиаго, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен - так выглядит на данный момент выбор в середину полузащиты у Клоппа, но нужно учитывать, что минимальный возраст вышеназванных игроков 27 лет (многим за 30), а некоторые из них могут покинуть клуб в межсезонье, поэтому шансы у Карвалью точно будут.

Многие сравнивают Карвалью с Коутиньо, видя в нём преемника бразильца, но новоиспечённый игрок «Ливерпуля» скорее похож на Роберто Фирмино. Помимо полезных действий в атаке, англичанин не забывает отрабатывать в обороне, освобождая от этой работы Салаха, Мане и других атакующих игроков.