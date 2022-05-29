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Федун завершил цикл, Ваноли заслужил продолжение. 11 мыслей после финала Кубка России

Организаторы Кубка России могут гордиться. Кроме болельщиков «Динамо», все довольны сегодняшним вечером.
Федун завершил цикл, Ваноли заслужил продолжение. 11 мыслей после финала Кубка России
29 мая 2022 21:03
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Спартак»

КРУЧЕ, ЧЕМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ!

Наверное, такое можно сказать впервые в жизни, но завершающий матч сезона в России по всем статьям обошел главное событие в европейском футболе. «Спартак» и «Динамо» выдали намного более живое и интересное зрелище с драматичнейшей концовкой – нереализованным пенальти на 8-й (!) добавленной минуте.

Кроме того, абсолютно все, даже те, кто смотрел матч по телевизору, отмечают шикарную организацию в «Лужниках», создавшую праздничную атмосферу. А уж когда МакSим исполнила «Знаешь ли ты», ставшую главной спартаковской песней последних лет, мурашки пробежали по телу…

Не говоря о базовом, так сказать, наборе вроде организации входов и выходов и прочих мелочей. Все было на высшем уровне, что особенно контрастировало с парижской бойней накануне, где полиция разгоняла болельщиков с применением слезоточивого газа.

ТРОФЕЙ В ЮБИЛЕЙ

Последние девять месяцев были для красно-белых безумными. Они вместили нереальное количество событий от телеграм-канала Заремы Салиховой и очередной смены главного тренера до позорного десятого места в РПЛ и дисквалификации в плей-офф Лиги Европы, куда команда чудом выбралась из тяжелейшей группы (и тоже благодаря нереализованному пенальти на последних секундах).

2022 год начинался так тяжело, а на футбольную составляющую на него наложилось на столько внешних факторов, что руководство практически отменило празднования 100-летнего юбилея, пообещав перенести все мероприятия на более поздний срок. Но теперь, с Кубком России, всей спартаковской семье есть что праздновать. Есть трофей в юбилей! А может быть и два – впереди Суперкубок России с «Зенитом»!

ВАНОЛИ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ

Если мы принимаем правила игры, по которым тренеров увольняют за результаты, как было с крутым, но не достаточно везучим Руем Виторией, то надо идти до конца – Паоло Ваноли не смог спасти сезон РПЛ, но взял первый для «Спартака» с 2003 года Кубок. В апреле-мае мы увидели, что он изучил своих футболистов и сделал команду управляемой, а значит, перестал быть столь бесперспективным, как казалось поначалу.

Особенно заметно это было в финале. Ваноли выбрал очень неоднозначный стартовый состав, проигнорировав Александра Селихова, Романа Зобнина, Наиля Умярова, Зелимхана Бакаева и Шамара Николсона, но первый тайм красно-белые провели почти идеально. А когда во втором «Динамо» перехватило инициативу и сравняло счет, спартаковцы успокоили игру перекатом мяча, после чего тренер усилил ее выходом Николсона. Спустя 7 минут тот поучаствовал в победном голе. Ваноли чувствует команду, а она слушается его, а значит, ломать уже готовые конструкции будет нелепо.

ИТАЛЬЯНЦЫ СОЗДАНЫ ДЛЯ «СПАРТАКА»

Просто забавный факт. Массимо Каррера возглавил «Спартак» по ходу сезона и выиграл чемпионат России, а Ваноли в аналогичной ситуации взял Кубок. И что характерно, оба тренера итальянские. А других серьезных титулов красно-белые в эпоху Леонида Федуна не брали.

Сюда же можно добавить Доменико Тедеско. По паспорту он немец, но по национальности и темпераменту – итальянец, каких поискать. С ним команда за год поднялась из середины турнирной таблицы на второе место.

ФЕДУН ГРОМКО ХЛОПНУЛ ДВЕРЬЮ

В перерыве матча инсайдеры выдали сенсационную новость – по завершении сезона Федун и Салихова отходят от управления клубом. Партнер Федуна Вагит Алекперов продает акции «Спартака» «Лукойлу», и жизнь начнется другая. Говорят, намного более экономная. Оттого и расформировали «Спартак-2».

Отчасти Федун подтвердил эту информацию, заявив в эфире «Матч ТВ»: «Пришел в «Спартак» в 2003 году с победы в Кубке. Так что у меня цикл замкнулся». Если так, то несмотря на все невзгоды, он максимально красиво уходит – с трофеем в заключительном матче.

Кстати, свою долю акций он сохранит, так что продолжит болеть за команду из первых рядов.

ПОСЛЕДНИЙ «АУФ»

Попрощался с болельщиками и главный гладиатор последних лет защитник Самуэль Жиго. Француз вынужден переехать по семейным обстоятельствам, о чем стало известно еще зимой, но даже в этой ситуации в каждом матче выкладывался на 100% и в каждом интервью подчеркивал свою преданность лучшей команде в карьере. Как здорово, что напоследок ему удалось здесь что-то выиграть!

Уже после финального свистка Жиго подошел к трибуне с фанатами, взял в руки микрофон и выдал легендарное «Ауф!» Сэм, мы будем скучать…

ЛУЧШИЙ МАТЧ СОБОЛЕВА

Отдельно хотелось бы отметить двоих футболистов. Хотя получается банально – это те, кто сделали результативные касания. Соболев в финале забил и отдал результативную передачу, а еще выиграл нереальное количество единоборств в первом тайме. Для него это была топовая игра, принесшая команде титул.

Это особенно ценно, если учесть, что сезон для форварда складывался очень неровно, а с приездом Николсона он и вовсе на время исчез из основного состава, однако не сдался и делом доказал свою крутость и поэтому на финал вышел с первых минут. А теперь вписал свое имя в историю величайшего российского клуба.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОМЕСА

Квинси был с отрывом лучшим футболистом «Спартака» в свой первый приезд, но с тех пор минуло несколько лет, и вернулся голландец побитым европейским футболом и с уголовным делом на плечах. Весь прошлый год он как будто приходил в себя, весной начал оттаивать, а в финале выдал несколько классных эпизодов и реализовал победный буллит от центрального круга, после чего рванул праздновать к болельщикам. Промесу всего 30, так что есть надежда, что он еще вернет себе былую форму, а это и надежда на сильный «Спартак», необходимый всему нашему футболу.

«СПАРТАК» НА ПУТИ К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ?

Понятно, что сейчас, после победного финала велик соблазн хвалить всех в «Спартаке», но я не об этом. Зимой в клуб пришел новый спортивный директор – Лука Каттани. Он и проводил трансферную кампанию, оставшуюся многими непонятой. Тем не менее, в основе красно-белых на финал оказались новички Даниил Хлусевич, Данил Пруцев и Мартинс Перейра, составившие костяк средней линии, а Николсон вышел на замену и помог забить. Вкупе с верным выбором тренерского штаба необходимо признать его работу хорошей. На этом этапе.

Кстати, на поле так и не появился Бакаев, с которым до сих пор не продлили контракт. Видимо, вскоре он все же уйдет, и это станет первым страйком итальянского спортивного директора.

ФОМИН ВПЕРВЫЕ НЕ ЗАБИЛ ПЕНАЛЬТИ

И в завершение пару слов о динамовцах, заслуживших на самом деле куда больше. До того рокового удара на 98-й минуте Даниил Фомин реализовал 14 пенальти в карьере из 14, но дрогнул в решающий момент, пробив выше ворот.

Факт именно промаха говорит о том, что он не выдержал напряжения, а значит, Кубок – действительно серьезный трофей, значимая веха в истории любого футболиста. Важная новость для нас и приятное признание для спонсоров этого турнира. Вкладываются явно не зря.

СПАСИБО, САНДРО!

Немецкий специалист приехал в «Динамо» в октябре 2020-го абсолютным ноунеймом и попал в совершенно разваленную команду, которую за год превратил в одну из самых симпатичных в РПЛ. Неслучайно ведь на финале был сумасшедший аншлаг, а билет невозможно было достать даже некоторым футболистам. Динамовские болельщики впервые за долгие годы поверили в родную команду, радовавшую их искрометным футболом.

Жаль, что концовку Шварц смазал – ни ему, ни его парням просто не хватило опыта, чтобы так же уверенно играть под давлением результата, как это было осенью. Что ж, пусть у него все получится в «Герте». Мы будем с интересом следить.

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источник: «Советский спорт»
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