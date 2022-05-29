Федун завершил цикл, Ваноли заслужил продолжение. 11 мыслей после финала Кубка России

КРУЧЕ, ЧЕМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ!

Наверное, такое можно сказать впервые в жизни, но завершающий матч сезона в России по всем статьям обошел главное событие в европейском футболе. «Спартак» и «Динамо» выдали намного более живое и интересное зрелище с драматичнейшей концовкой – нереализованным пенальти на 8-й (!) добавленной минуте.

Кроме того, абсолютно все, даже те, кто смотрел матч по телевизору, отмечают шикарную организацию в «Лужниках», создавшую праздничную атмосферу. А уж когда МакSим исполнила «Знаешь ли ты», ставшую главной спартаковской песней последних лет, мурашки пробежали по телу…

Не говоря о базовом, так сказать, наборе вроде организации входов и выходов и прочих мелочей. Все было на высшем уровне, что особенно контрастировало с парижской бойней накануне, где полиция разгоняла болельщиков с применением слезоточивого газа.

ТРОФЕЙ В ЮБИЛЕЙ

Последние девять месяцев были для красно-белых безумными. Они вместили нереальное количество событий от телеграм-канала Заремы Салиховой и очередной смены главного тренера до позорного десятого места в РПЛ и дисквалификации в плей-офф Лиги Европы, куда команда чудом выбралась из тяжелейшей группы (и тоже благодаря нереализованному пенальти на последних секундах).

2022 год начинался так тяжело, а на футбольную составляющую на него наложилось на столько внешних факторов, что руководство практически отменило празднования 100-летнего юбилея, пообещав перенести все мероприятия на более поздний срок. Но теперь, с Кубком России, всей спартаковской семье есть что праздновать. Есть трофей в юбилей! А может быть и два – впереди Суперкубок России с «Зенитом»!

ВАНОЛИ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ

Если мы принимаем правила игры, по которым тренеров увольняют за результаты, как было с крутым, но не достаточно везучим Руем Виторией, то надо идти до конца – Паоло Ваноли не смог спасти сезон РПЛ, но взял первый для «Спартака» с 2003 года Кубок. В апреле-мае мы увидели, что он изучил своих футболистов и сделал команду управляемой, а значит, перестал быть столь бесперспективным, как казалось поначалу.

Особенно заметно это было в финале. Ваноли выбрал очень неоднозначный стартовый состав, проигнорировав Александра Селихова, Романа Зобнина, Наиля Умярова, Зелимхана Бакаева и Шамара Николсона, но первый тайм красно-белые провели почти идеально. А когда во втором «Динамо» перехватило инициативу и сравняло счет, спартаковцы успокоили игру перекатом мяча, после чего тренер усилил ее выходом Николсона. Спустя 7 минут тот поучаствовал в победном голе. Ваноли чувствует команду, а она слушается его, а значит, ломать уже готовые конструкции будет нелепо.

ИТАЛЬЯНЦЫ СОЗДАНЫ ДЛЯ «СПАРТАКА»

Просто забавный факт. Массимо Каррера возглавил «Спартак» по ходу сезона и выиграл чемпионат России, а Ваноли в аналогичной ситуации взял Кубок. И что характерно, оба тренера итальянские. А других серьезных титулов красно-белые в эпоху Леонида Федуна не брали.

Сюда же можно добавить Доменико Тедеско. По паспорту он немец, но по национальности и темпераменту – итальянец, каких поискать. С ним команда за год поднялась из середины турнирной таблицы на второе место.

ФЕДУН ГРОМКО ХЛОПНУЛ ДВЕРЬЮ

В перерыве матча инсайдеры выдали сенсационную новость – по завершении сезона Федун и Салихова отходят от управления клубом. Партнер Федуна Вагит Алекперов продает акции «Спартака» «Лукойлу», и жизнь начнется другая. Говорят, намного более экономная. Оттого и расформировали «Спартак-2».

Отчасти Федун подтвердил эту информацию, заявив в эфире «Матч ТВ»: «Пришел в «Спартак» в 2003 году с победы в Кубке. Так что у меня цикл замкнулся». Если так, то несмотря на все невзгоды, он максимально красиво уходит – с трофеем в заключительном матче.

Кстати, свою долю акций он сохранит, так что продолжит болеть за команду из первых рядов.

ПОСЛЕДНИЙ «АУФ»

Попрощался с болельщиками и главный гладиатор последних лет защитник Самуэль Жиго. Француз вынужден переехать по семейным обстоятельствам, о чем стало известно еще зимой, но даже в этой ситуации в каждом матче выкладывался на 100% и в каждом интервью подчеркивал свою преданность лучшей команде в карьере. Как здорово, что напоследок ему удалось здесь что-то выиграть!

Уже после финального свистка Жиго подошел к трибуне с фанатами, взял в руки микрофон и выдал легендарное «Ауф!» Сэм, мы будем скучать…

ЛУЧШИЙ МАТЧ СОБОЛЕВА

Отдельно хотелось бы отметить двоих футболистов. Хотя получается банально – это те, кто сделали результативные касания. Соболев в финале забил и отдал результативную передачу, а еще выиграл нереальное количество единоборств в первом тайме. Для него это была топовая игра, принесшая команде титул.

Это особенно ценно, если учесть, что сезон для форварда складывался очень неровно, а с приездом Николсона он и вовсе на время исчез из основного состава, однако не сдался и делом доказал свою крутость и поэтому на финал вышел с первых минут. А теперь вписал свое имя в историю величайшего российского клуба.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОМЕСА

Квинси был с отрывом лучшим футболистом «Спартака» в свой первый приезд, но с тех пор минуло несколько лет, и вернулся голландец побитым европейским футболом и с уголовным делом на плечах. Весь прошлый год он как будто приходил в себя, весной начал оттаивать, а в финале выдал несколько классных эпизодов и реализовал победный буллит от центрального круга, после чего рванул праздновать к болельщикам. Промесу всего 30, так что есть надежда, что он еще вернет себе былую форму, а это и надежда на сильный «Спартак», необходимый всему нашему футболу.

«СПАРТАК» НА ПУТИ К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ?

Понятно, что сейчас, после победного финала велик соблазн хвалить всех в «Спартаке», но я не об этом. Зимой в клуб пришел новый спортивный директор – Лука Каттани. Он и проводил трансферную кампанию, оставшуюся многими непонятой. Тем не менее, в основе красно-белых на финал оказались новички Даниил Хлусевич, Данил Пруцев и Мартинс Перейра, составившие костяк средней линии, а Николсон вышел на замену и помог забить. Вкупе с верным выбором тренерского штаба необходимо признать его работу хорошей. На этом этапе.

Кстати, на поле так и не появился Бакаев, с которым до сих пор не продлили контракт. Видимо, вскоре он все же уйдет, и это станет первым страйком итальянского спортивного директора.

ФОМИН ВПЕРВЫЕ НЕ ЗАБИЛ ПЕНАЛЬТИ

И в завершение пару слов о динамовцах, заслуживших на самом деле куда больше. До того рокового удара на 98-й минуте Даниил Фомин реализовал 14 пенальти в карьере из 14, но дрогнул в решающий момент, пробив выше ворот.

Факт именно промаха говорит о том, что он не выдержал напряжения, а значит, Кубок – действительно серьезный трофей, значимая веха в истории любого футболиста. Важная новость для нас и приятное признание для спонсоров этого турнира. Вкладываются явно не зря.

СПАСИБО, САНДРО!

Немецкий специалист приехал в «Динамо» в октябре 2020-го абсолютным ноунеймом и попал в совершенно разваленную команду, которую за год превратил в одну из самых симпатичных в РПЛ. Неслучайно ведь на финале был сумасшедший аншлаг, а билет невозможно было достать даже некоторым футболистам. Динамовские болельщики впервые за долгие годы поверили в родную команду, радовавшую их искрометным футболом.

Жаль, что концовку Шварц смазал – ни ему, ни его парням просто не хватило опыта, чтобы так же уверенно играть под давлением результата, как это было осенью. Что ж, пусть у него все получится в «Герте». Мы будем с интересом следить.

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