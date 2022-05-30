Когда Лига чемпионов проиграла Кубку России

Аншлаг в «Лужниках». Говорят, на кубке в последний раз на самом вместительном российском стадионе такое случалось аж в 2006 году. Тогда спортивная арена собрала под своими сводами 61 тысячу зрителей. В воскресенье, на финале БЕТСИТИ – Кубка России стадион гудел голосами 70 тысяч болельщиков!

Фото: ФК «Динамо» (Москва)

Казалось бы, только-только отгремел финал Лиги чемпионов, но противостояние двух московских команд отодвинуло все связанные с этим эмоции на задний план. Какие там «Реал» и «Ливерпуль»?! Бэкграунд драмы, развернувшейся на арене «Лужников» в это воскресенье, был куда забористее.

Фото: ФК «Спартак» (Москва)

Два футбольных исполина с внушительной армией фанатов сошлись в принципиальной борьбе в рамках финала кубка впервые за 72 года и всего во второй раз в своей истории. Одно это обстоятельство делало афишу матча «Спартак» – «Динамо» не просто интересной, а чертовски соблазнительной.

Фото: ФК «Спартак» (Москва)

Обе команды, можно сказать, через тернии пробивались к этому финалу и не без неожиданностей: красно-белым, чтобы приблизиться к заветному трофею, пришлось пободаться в полуфинале с «Енисеем», главным сюрпризом этого сезона ФНЛ, а «бело-голубым» – доказать свое превосходство над владикавказской «Аланией» с «динамовским» воспитанником во главе – Спартаком Гогниевым.

Фото: ФК «Спартак» (Москва)

К финалу БЕТСИТИ – Кубка России клубы подошли уже с внушительным списком мотиваций: кому-то было архиважно стать чемпионом в год своего столетия, кому-то просто пора было выиграть что-то внушительное впервые за последние 27 лет и разрушить, наконец, «проклятие». И для обеих команд ход матча решал судьбу главного тренера. Этот тонкий психологический момент, безусловно, сыграл на руку «Спартаку», игроки «Динамо» были явно деморализованы разговорами о том, что их наставник проводит с ними свой последний матч.

Фото: ФК «Динамо» (Москва)

Жаль, что информация по Сандро Шварцу просочилась в прессу аккурат перед финалом. В каком-то смысле часть интриги и эмоций этого дерби была заранее убита. Не обладай футболисты «бело-голубых» этой сверхсекретной информацией, возможно, вышли бы на поле более собранными и голодными.

Фото: ФК «Спартак» (Москва)

Весы футбольного правосудия никто еще не отменял. Так что «Спартак» ожидаемо взял ценный трофей. Первый титул за пять последних лет. И поддержка болельщиков тут тоже сыграла свою роль. «Спартаковские» трибуны просто взрывались от эмоций.

Фото: ФК «Спартак» (Москва)

А как красиво они подпевали певице МакSим после финального свистка! Лиге чемпионов о таком только мечтать. Единственное, фанаты как-то не по-джентельменски встретили еще одну исполнительницу финала – Люсю Чеботину. Девушку просто-напросто было не слышно из-за свиста болельщиков. И это было лишнее на таком великолепном празднике футбола. Больше великодушия, особенно к проигравшим!

Фото: ФК «Спартак» (Москва)

А еще финал Кубка России-2021/22 наглядно продемонстрировал, что и у нас могут и умеют делать качественный и интересный продукт. А главное – судя по очередям на вход в «Лужники» - в нем есть потребность! Так что не лишним будет нашему футболу увеличить линейку подобных турниров. А, если еще и в сопровождении хорошей погоды, то – цены им не будет.