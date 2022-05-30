ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Когда Лига чемпионов проиграла Кубку России

Распроданные моментально билеты, скандал с перекупщиками, расчёт на 50 тысяч зрителей, а в итоге пришлось разместить 70, драма на последних минутах с незабитым пенальти, потеря главного тренера и возможная потеря акционера - и все это про финал Кубка России!
Когда Лига чемпионов проиграла Кубку России
30 мая 2022 19:14
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК «Спартак» (Москва)

Аншлаг в «Лужниках». Говорят, на кубке в последний раз на самом вместительном российском стадионе такое случалось аж в 2006 году. Тогда спортивная арена собрала под своими сводами 61 тысячу зрителей. В воскресенье, на финале БЕТСИТИ – Кубка России стадион гудел голосами 70 тысяч болельщиков!

Фото: ФК «Динамо» (Москва)

Казалось бы, только-только отгремел финал Лиги чемпионов, но противостояние двух московских команд отодвинуло все связанные с этим эмоции на задний план. Какие там «Реал» и «Ливерпуль»?! Бэкграунд драмы, развернувшейся на арене «Лужников» в это воскресенье, был куда забористее.

Фото: ФК «Спартак» (Москва)

Два футбольных исполина с внушительной армией фанатов сошлись в принципиальной борьбе в рамках финала кубка впервые за 72 года и всего во второй раз в своей истории. Одно это обстоятельство делало афишу матча «Спартак» – «Динамо» не просто интересной, а чертовски соблазнительной.

Фото: ФК «Спартак» (Москва)

Обе команды, можно сказать, через тернии пробивались к этому финалу и не без неожиданностей: красно-белым, чтобы приблизиться к заветному трофею, пришлось пободаться в полуфинале с «Енисеем», главным сюрпризом этого сезона ФНЛ, а «бело-голубым» доказать свое превосходство над владикавказской «Аланией» с «динамовским» воспитанником во главе Спартаком Гогниевым.

Фото: ФК «Спартак» (Москва)

К финалу БЕТСИТИ Кубка России клубы подошли уже с внушительным списком мотиваций: кому-то было архиважно стать чемпионом в год своего столетия, кому-то просто пора было выиграть что-то внушительное впервые за последние 27 лет и разрушить, наконец, «проклятие». И для обеих команд ход матча решал судьбу главного тренера. Этот тонкий психологический момент, безусловно, сыграл на руку «Спартаку», игроки «Динамо» были явно деморализованы разговорами о том, что их наставник проводит с ними свой последний матч.

Фото: ФК «Динамо» (Москва)

Жаль, что информация по Сандро Шварцу просочилась в прессу аккурат перед финалом. В каком-то смысле часть интриги и эмоций этого дерби была заранее убита. Не обладай футболисты «бело-голубых» этой сверхсекретной информацией, возможно, вышли бы на поле более собранными и голодными.

Фото: ФК «Спартак» (Москва)

Весы футбольного правосудия никто еще не отменял. Так что «Спартак» ожидаемо взял ценный трофей. Первый титул за пять последних лет. И поддержка болельщиков тут тоже сыграла свою роль. «Спартаковские» трибуны просто взрывались от эмоций.

Фото: ФК «Спартак» (Москва)

А как красиво они подпевали певице МакSим после финального свистка! Лиге чемпионов о таком только мечтать. Единственное, фанаты как-то не по-джентельменски встретили еще одну исполнительницу финала Люсю Чеботину. Девушку просто-напросто было не слышно из-за свиста болельщиков. И это было лишнее на таком великолепном празднике футбола. Больше великодушия, особенно к проигравшим!

Фото: ФК «Спартак» (Москва)

А еще финал Кубка России-2021/22 наглядно продемонстрировал, что и у нас могут и умеют делать качественный и интересный продукт. А главное судя по очередям на вход в «Лужники» - в нем есть потребность! Так что не лишним будет нашему футболу увеличить линейку подобных турниров. А, если еще и в сопровождении хорошей погоды, то – цены им не будет.

Фото: ФК «Спартак» (Москва)

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Зенит» снова хочет уколоть «Спартак»? Что стоит за уходом Бакаева из стана красно-белых?
«Зенит» снова хочет уколоть «Спартак»? Что стоит за уходом Бакаева из стана красно-белых?
«Спартак» спустя долгие годы сумел завоевать Кубок России в нереально накаленном финальном матче против «Динамо». Это был матч, к которому должен стремиться весь российский футбол, но несмотря на всю радость красно-белых, есть и печальные известия. На пике уйдет Самюэль Жиго, но если об его трансфере было известно давно, то в уход Зелимхана Бакаева верили не все.
30.05.2022 20:42
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дзюба, Ловрен, Семин, Гончаренко, Рангник. Главные разочарования сезона-2021/22
Дзюба, Ловрен, Семин, Гончаренко, Рангник. Главные разочарования сезона-2021/22
Список велик, как никогда.
30.05.2022 20:21
Футбол
автор: Артем Зибрак
БЕТСИТИ Кубок России стал по-настоящему народным
БЕТСИТИ Кубок России стал по-настоящему народным
По итогам прошедшего финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу – 2022 эксклюзивный комментарий «Советскому спорту» дал СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров.
30.05.2022 19:47
Футбол
автор: Сергей Иванов
Когда Лига чемпионов проиграла Кубку России
Когда Лига чемпионов проиграла Кубку России
Распроданные моментально билеты, скандал с перекупщиками, расчёт на 50 тысяч зрителей, а в итоге пришлось разместить 70, драма на последних минутах с незабитым пенальти, потеря главного тренера и возможная потеря акционера - и все это про финал Кубка России!
30.05.2022 19:14
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Туманные перспективы. В «Спартаке» грядет революция: уйдут Федун, Бакаев, Жиго и даже Ваноли
Туманные перспективы. В «Спартаке» грядет революция: уйдут Федун, Бакаев, Жиго и даже Ваноли
Смена руководства никогда не бывает кстати, но сейчас в «Спартаке» слишком много вопросов без ответов
30.05.2022 16:07
Футбол
автор: Артем Зибрак
Алексей Сафонов: Глушаков «Динамо» пригодился бы. Возраст? Он в «Химках» по 12 км пробегал
Алексей Сафонов: Глушаков «Динамо» пригодился бы. Возраст? Он в «Химках» по 12 км пробегал
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился впечатлением о финале Кубка России и прокомментировал новые трансферные слухи.
30.05.2022 15:41
Футбол
автор: Юрий Волохов
Федун завершил цикл, Ваноли заслужил продолжение. 11 мыслей после финала Кубка России
Федун завершил цикл, Ваноли заслужил продолжение. 11 мыслей после финала Кубка России
Организаторы Кубка России могут гордиться. Кроме болельщиков «Динамо», все довольны сегодняшним вечером.
29.05.2022 21:03
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Может, уход Шварца на «Динамо» повлиял, а с приходом Смолова команда повалилась
Дмитрий Селюк: Может, уход Шварца на «Динамо» повлиял, а с приходом Смолова команда повалилась
Футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил причины поражения «Динамо» в финале Кубка России от «Спартака» 1:2.
29.05.2022 20:00
Футбол
автор: Юрий Волохов
Финал круче, чем в Лиге чемпионов! «Спартак» выиграл Кубок России в юбилейный сезон
Финал круче, чем в Лиге чемпионов! «Спартак» выиграл Кубок России в юбилейный сезон
Вот такими должны быть финалы! За секунду до финального свистка Фомин впервые в карьере смазал пенальти, и «Спартак» победил «Динамо» 2:1 благодаря голам Соболева и Промеса.
29.05.2022 19:07
Футбол
автор: Артем Зибрак
Им бы еще fan-ID в Париже ввести. Послесловие к футбольному празднику
Им бы еще fan-ID в Париже ввести. Послесловие к футбольному празднику
Главный редактор газеты «Советский спорт» удивлен всеобщей реакцией на праздник футбола в Париже.
29.05.2022 14:20
Футбол
автор: Николай Яременко
Тренера-расиста от волейбола Россия забанила на два года. Теперь по Воронкову плачет Турция?
Всероссийская федерация волейбола наконец-то определилась с наказанием для наставника женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.
«Готов пройти проверку на полиграфе. Никуда из РПЛ не ухожу». Ашот Хачатурянц — о себе и лиге
Глава РПЛ Ашот Хачатурянц после общего собрания лиги подвел итоги минувшего сезона и заглянул в будущий.
От Сафонова до Кассьерры, с запасным Соболевым и тренером Федотовым. Символическая сборная сезона-2021/22
«Плеймейкер» составил свой вариант сборной лучших игроков российского футбольного сезона с учетом матчей РПЛ, Кубка России и еврокубков. Спойлер: Артем Дзюба не попал даже в запас.
Финал Кубка — как ветер перемен. Надо сделать футбол в РПЛ таким же
Сезон в российском футболе завершился очень ярко: финал Кубка страны напомнил о давно забытых эмоциях, когда на игре бушуют полные «Лужники», перед матчем народ ищет лишние билетики, а сам антураж встречи вызывает ощущение праздника.
Тренер нашего детства. Как Олег Романцев дал России футбол, который ей нравился
Воскресная победа «Спартака» в Кубке России стала первой с 2003 года. Предыдущая была одержана еще при Олеге Романцеве – самом успешном тренере красно-белого клуба. Его портретом мы продолжаем цикл статей, приуроченный к 30-летию российского спорта.
Андрей Червиченко: Ваноли считал Бакаева эгоистом? Хм. Зелимхан впишется в игру «Зенита»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о победе красно-белых в финале Кубка России и уходе из команды Зелимхана Бакаева.
«Кому еще вручать «Золотой мяч», если не Бензема?» Ведущий «Матч ТВ» — об итогах футбольного сезона
Ведущий «Матч ТВ» Алексей Кочетков поделился с «Плеймейкером» мнением о том, кто был лучшим в завершившемся европейском футбольном сезоне.
Финны — чемпионы, Филппула — в «Золотом клубе», Канада — в бешенстве. Как шведские судьи испортили финал ЧМХ-2022
В решающем матче чемпиона мира в Тампере сборная Финляндии в овертайме победила канадцев (4:3) и оформила дубль, добавив это золото к триумфу на Олимпиаде в Пекине.
«Старались сыграть как «Реал»!» Джикия — о том, как «Спартак» спустя 19 лет завоевал Кубок России
Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после финала Кубка России против «Динамо» (2:1).
«Когда Фомин не забил пенальти, я упал и расплакался». Спартаковец Литвинов — о победе в Кубке
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился эмоциями от победы над «Динамо» в финале Кубка России (2:1) и рассказал о заработанном им пенальти, который мог похоронить команду.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика