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Дзюба, Ловрен, Семин, Гончаренко, Рангник. Главные разочарования сезона-2021/22

Список велик, как никогда.
Дзюба, Ловрен, Семин, Гончаренко, Рангник. Главные разочарования сезона-2021/22
30 мая 2022 20:21
автор: Артем Зибрак
автор фото: Анна Мейер / ФК "Зенит"

СУДЕЙСТВО

После прошлого сезона казалось, что хуже уже быть не может, но осенью судейские скандалы сотрясали лигу не просто каждый тур, а по несколько раз за выходные. Руководители клубов, тренеры, футболисты, журналисты, болельщики – все так озлобились, что даже пограничные решения арбитров стали воспринимать частью вселенского заговора.

Алексей Сухой, Артем Любимов, Игорь Панин и Алексей Матюнин не дотянули до конца чемпионата, а последнего даже вызвали на любимый главой судейского корпуса Ашотом Хачатурянцем полиграф. Тот, кто был призван спасти российское судейство и постоянно получал поддержку клубов (даже стал президентом РПЛ), и сам не выдержал нагрузки, сорвавшись на Матюнина после матча «Химки» - «Крылья Советов», за что в ответ получил обвинение, что курирует самарцев.

Ввод новых арбитров, их переобучение, набранный опыт в работе с ВАР – ничто не помогло. По оценкам Игоря Федотова, средние показатели судей даже незначительно просели – с 8,01 годом ранее до 7,99. И поводов для оптимизма не прослеживается.

ОТМЕНА ЕВРОКУБКОВ

Тут можно говорить в контексте и сборной России, и клубов. Национальная команда пострадала, не по спортивному принципу пролетев мимо стыковых матчей за право сыграть в Катаре, а «Спартак» и вовсе выкинули из Лиги Европы по ходу турнира. Да еще и финиш сезона оказался смазанным из-за того, что команды боролись только за золото, серебро и сохранение прописки. Сохранись путевки в еврокубки, борьба была бы еще более ожесточенной.

Впрочем, их отсутствие по крайней мере лишит нас другой проблемы – постоянного позора в международных матчах. «Зенит» опять не вышел из группы Лиги чемпионов и уступил в Лиге Европы скромному «Бетису», «Локомотив» в группе ЛЕ занял последнее место, а «Рубин» и «Сочи» застряли в квалификации Лиги конференций, пропустив вперед «Ракув» и «Партизан», соответственно.

ПОБЕГ ЛЕГИОНЕРОВ

Причины те же, результат – тоже. ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами, и многие воспользовались такой возможностью. Особенно сильно пострадали «Краснодар» и «Рубин». Первый остался без двух третей основного состава, второй потерял всех лидеров и рухнул в ФНЛ.

Сюда же можно добавить побег Маркуса Гисдоля из «Локомотива» и Даниэля Фарке из «Краснодара». Оба немца пришли в команды по ходу сезона, но весной сели на первый попавшийся рейс и отбыли восвояси.

«ЛОКОМОТИВ» РАНГНИКА

Автор блестяще функционирующего проекта «Ред Булл» изрядно подмочил себе репутацию всего несколькими месяцами в России (и добил в «МЮ»). «Локомотив» за большие деньги выписал из-за границы статусного менеджера, от которого уже к концу осени осталась только группа сподвижников, сомнительный тренер, несколько не оправдавших ожиданий новичков и Томас Цорн. А ведь еще была кошмарная по форме и содержанию отставка Марко Николича…

На все эти развлечения была пущена прорва денег. Только трансферный баланс составил -31,2 млн евро, а убыток за 2021 год составил 2,6 млрд рублей – это рекорд за четыре последних года. И все только ради того, чтобы финишировать чуть выше «Ахмата» и «Крыльев Советов»…

ВЕСНА «ДИНАМО»

В первой части сезона бело-голубые выдали парад сенсаций и завоевали приз зрительских симпатий, но как только речь о борьбе с «Зенитом» за золото всерьез зашла, команда рухнула под давлением результата: 5 побед, 2 ничьи и 5 поражений. Проиграв на самом финише серебро «Сочи» (да еще и так унизительно – 1:5), москвичи заполучили его в финале Кубка России, чуть-чуть не дотянувшись до трофея. А теперь еще и Сандро Шварц уходит…

«СПАРТАК» В РПЛ

Невозможно перечислить все беды красно-белых в этом сезоне. Здесь и исторические 1:7 от «Зенита», и телеграм-канал Заремы Салиховой, и побег спортивного директора Дмитрия Попова, и отставка бедолаги Руя Витории, и отмененные матчи с «Лейпцигом» в Лиге Европы, и позорное десятое место, и тяжелое судейство, и антиперфомансы Николая Рассказова, и другие индивидуальные провалы. Кажется, в РПЛ случилось всё худшее, что только могло. На этом фоне в выход из группы с «Наполи» и «Лестером» и победу в Кубке России верится с трудом.

ГОНЧАРЕНКО В «КРАСНОДАРЕ»

У Виктора Гончаренко осенью были прекрасные условия работы – отличный состав, минимум бытовых проблем и полное доверие руководства. Но по сезону «быки» шли ни шатко, ни валко, чему способствовал и заносчивый характер тренера, не нашедшего общего языка со многими иностранцами и даже владельцем.

Зимой его убрали, причем публично так и не объяснили, за что. Сергей Галицкий ограничился только фразой «не за результаты». Рассказывали, что, уехав на каникулы в Белоруссию, Гончаренко не брал трубку, но он это опровергает. Так или иначе, решение напрашивалось. Без него и почти с одной только молодежью команда заиграла даже лучше и под руководством Александра Сторожука финишировала в четверке.

СЕМИН В «РОСТОВЕ»

Самый краткосрочный период работы Юрия Семина в карьере. Он приехал в «Ростов» на смену ушедшему в сборную Валерию Карпину, но чуть не утопил команду, выиграв в РПЛ всего один матч из шести, вылетел из Кубка России от принципиального для владельцев соперника из ФНЛ «Чайка» и после 2:4 в Самаре был вежливо освобожден от своей должности. Будет грустно, если так и завершится карьера самого опытного, но все такого же голодного до побед российского тренера.

СЛУЦКИЙ В ФНЛ

Казанский клуб спустя 19 сезонов вылетел из РПЛ. Это катастрофа, которую никто не ожидал, ведь год назад команда пробилась в еврокубки. Но все сразу пошло кувырком – вылет из Лиги конференций от дебютанта еврокубков, комплектование по ходу сезона, унылая игра осенью, потеря иностранного костяка в марте, крупнейший проигрыш в истории (0:6 от «Сочи») и катастрофический финиш, завершившийся драматичным падением в ФНЛ.

Все это время некогда тренер сборной России храбрился, ходил на интервью, участвовал в развлекательных шоу, снимался в клубных роликах и убеждал, что неудачи команды – временные и вызваны внешними факторами. Но надо быть честным, с проблемами столкнулись все, а «Краснодар», например, их еще и красиво решил, тогда как «Рубин» сравнительно молодым, но приличным по качеству составом поплыл, потому что тренер не сумел адаптироваться к новой реальности. А после краха опять все свалил на обстоятельства. Несолидно как-то.

ДЗЮБА И ЛОВРЕН

Две совершенно разные истории с одинаковым концом. Защитник с европейским опытом в принципе не оправдал надежд руководства, играл спустя рукава, получил травму и куда-то пропал. Слабо верится, что мы его еще увидим в Петербурге. А ведь он должен был стать столпом обороны.

Дзюба опять вляпался в историю, когда поспорил с комментатором Константином Геничем о том, что форвард Иван Сергеев не забьет восьми мячей в РПЛ, еще не зная, что уже зимой тот окажется его партнером по команде и выиграет для журналиста спор. Проиграв его, Дзюба просто забанил Генича. Неловко получилось.

А тут еще и неразрешенный конфликт с Карпиным – сначала его не звали в сборную, потом сам отказался и в конце концов не был вызван на решающие матчи. Плюс падение результативности (11 голов в 28 матчах против 20 голов в 27 играх годом ранее) и места в составе, недовольство Сергеем Семаком и незаключение нового контракта. Впервые за годы неизвестно, где он продолжит карьеру. Но кажется, что многим уже до лампочки. Время Дзюбы прошло.

Также хештег #разочарование-2021/22 получают аккаунты:

Заремы Салиховой – выжила из «Спартака» классного тренера Руя Виторию;
Братьев Березуцких – пятое место в РПЛ армейцы могли занять с кем угодно;
Игоря Черевченко – после прошлогоднего химкинского чуда от него ждали большего, чем две отставки за сезон;
Хвичи Кварацхелия – заскучал в России, перестал играть и бежал в Грузию;
Романа Зобнина – совершил самый мощный регресс среди всех игроков российской сборной;
Джордана Ларссона – вообще испарился;
Антона Заболотного – не для того ЦСКА возвращал воспитанника, чтобы тот за сезон забил всего 5 мячей;
Джордже Деспотовича – поругался со Слуцким и ушел в «Арсенал», с которым благополучно утонул; за сезон забил 2 мяча;
Романа Евгеньева – из надежды сборной России превратился в запасного, а после ухода Ивана Ордеца завалил концовку сезона;
Дениса Макарова – поначалу казалось, что отлично вписался в игру «Динамо», но за сезон набил лишь 3+3 и к весне растерял лучшие качества;
Зимних новичков ЦСКА – выдали неплохой отрезок в первых матчах (особенно Юсуф Языджи), но потом обрусели и стали валять дурака, а Жан-Филипп Гбамен открыл для себя московские клубы, где и потерялся;
Константина Кучаева – из года в год попадает в рейтинг разочарований, но выводов не делает;
Николая Рассказова – шутка, парень уверенно держит свой уровень.

источник: «Советский спорт»
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